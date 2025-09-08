ZNS Connect kooperiert mit Somnia, um Web3-Identität zu transformieren

Der Beitrag ZNS Connect kooperiert mit Somnia zur Transformation der Web3-Identität erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Inhaltsverzeichnis 1. ZNS schafft eine Zukunft der Onchain-Identität 2. ZNS Connect beschleunigt die Web3-Adoption Mehr anzeigen ZNS hat seine hochmoderne Partnerschaft mit Somnia bekannt gegeben, um die nächste Welle der Web3-Identität voranzutreiben. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, neue Türen für die Interaktion von Smart-Contracts zusammen mit müheloser dezentraler Identität zu öffnen. Mit dieser Allianz können Benutzer ihre eigenen .somnia-Domains prägen, ihre Smart-Contracts bereitstellen und direkt im Netzwerk interagieren. Diese Initiative soll eine neue Ära personalisierter Blockchain-Erlebnisse einläuten. ZNS Connect, ein Protokoll für dezentrale Identität und Domain, hat die Neuigkeit über sein offizielles X-Konto bekannt gegeben. Der andere Partner, Somnia, ist eine Plattform für fesselndes Erlebnis im Metaversum und Web3-Social. ZNS schafft eine Zukunft der Onchain-Identität Benutzer nutzen diese Zusammenarbeit, um ihre .somnia-Domain zu sichern und damit ihre digitale Identität zu stärken. Diese Initiative zielt weiterhin darauf ab, direktes Engagement im sich entwickelnden Ökosystem von Somnia zu gewährleisten. Bei Somnia ist das Sagen von "GM" eine interaktive und verifizierbare Aktion und nicht nur eine Phrase auf der Blockchain. Mit diesen Live- und frühen Interaktionen wird ZNS die domainbasierten digitalen Identitäten und ihre Bemühungen beschreiben, über die Namensgebung hinauszugehen. Diese Identitäten werden zum Weg für reale Onchain-Dienstprogramme. ZNS Connect beschleunigt die Web3-Adoption Durch diese Partnerschaft ist ZNS Connect bereit, seinen Ruf zu festigen, den Web3-Zugang zu rationalisieren. Dabei definiert die Plattform Domains neu, um leistungsstarke Identitätswerkzeuge zu entwickeln. Die Plattform integriert sich in Somnia, um Smart-Contracts direkt bereitzustellen, was die Verschmelzung von Identität und Nutzen hervorhebt. Auf diese Weise können die Benutzer ein zugänglicheres und interaktiveres Blockchain-Erlebnis erhalten. ZNS und Somnia sind durch ihre Zusammenarbeit bereit, den Weg für die Erweiterung des dezentralen Ökosystems zu ebnen. Mit der Entwicklung dieser Allianz streben beide Plattformen danach, Entwickler und Benutzer zu stärken, indem... Der Beitrag ZNS Connect kooperiert mit Somnia zur Transformation der Web3-Identität erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Inhaltsverzeichnis 1. ZNS schafft eine Zukunft der Onchain-Identität 2. ZNS Connect beschleunigt die Web3-Adoption Mehr anzeigen ZNS hat seine hochmoderne Partnerschaft mit Somnia bekannt gegeben, um die nächste Welle der Web3-Identität voranzutreiben. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, neue Türen für die Interaktion von Smart-Contracts zusammen mit müheloser dezentraler Identität zu öffnen. Mit dieser Allianz können Benutzer ihre eigenen .somnia-Domains prägen, ihre Smart-Contracts bereitstellen und direkt im Netzwerk interagieren. Diese Initiative soll eine neue Ära personalisierter Blockchain-Erlebnisse einläuten. ZNS Connect, ein Protokoll für dezentrale Identität und Domain, hat die Neuigkeit über sein offizielles X-Konto bekannt gegeben. Der andere Partner, Somnia, ist eine Plattform für fesselndes Erlebnis im Metaversum und Web3-Social. ZNS schafft eine Zukunft der Onchain-Identität Benutzer nutzen diese Zusammenarbeit, um ihre .somnia-Domain zu sichern und damit ihre digitale Identität zu stärken. Diese Initiative zielt weiterhin darauf ab, direktes Engagement im sich entwickelnden Ökosystem von Somnia zu gewährleisten. Bei Somnia ist das Sagen von "GM" eine interaktive und verifizierbare Aktion und nicht nur eine Phrase auf der Blockchain. Mit diesen Live- und frühen Interaktionen wird ZNS die domainbasierten digitalen Identitäten und ihre Bemühungen beschreiben, über die Namensgebung hinauszugehen. Diese Identitäten werden zum Weg für reale Onchain-Dienstprogramme. ZNS Connect beschleunigt die Web3-Adoption Durch diese Partnerschaft ist ZNS Connect bereit, seinen Ruf zu festigen, den Web3-Zugang zu rationalisieren. Dabei definiert die Plattform Domains neu, um leistungsstarke Identitätswerkzeuge zu entwickeln. Die Plattform integriert sich in Somnia, um Smart-Contracts direkt bereitzustellen, was die Verschmelzung von Identität und Nutzen hervorhebt. Auf diese Weise können die Benutzer ein zugänglicheres und interaktiveres Blockchain-Erlebnis erhalten. ZNS und Somnia sind durch ihre Zusammenarbeit bereit, den Weg für die Erweiterung des dezentralen Ökosystems zu ebnen. Mit der Entwicklung dieser Allianz streben beide Plattformen danach, Entwickler und Benutzer zu stärken, indem...