ZNS Connect kooperiert mit Somnia, um Web3-Identität zu transformieren

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 07:32
Inhaltsverzeichnis

  1. 1. ZNS schafft eine Zukunft der Onchain-Identität
  2. 2. ZNS Connect beschleunigt die Web3-Einführung

ZNS hat seine hochmoderne Partnerschaft mit Somnia angekündigt, um die nächste Welle der Web3-Identität voranzutreiben. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, neue Türen für die Interaktion von Smart-Contracts zusammen mit müheloser dezentraler Identität zu öffnen. Mit dieser Allianz können Benutzer ihre eigenen .somnia-Domains prägen, ihre Smart-Contracts bereitstellen und direkt im Netzwerk interagieren.

Diese Initiative soll eine neue Ära personalisierter Blockchain-Erlebnisse einläuten. ZNS Connect, ein Protokoll für dezentrale Identität und Domain, hat die Neuigkeit über sein offizielles X-Konto bekannt gegeben. Der andere Partner, Somnia, ist eine Plattform für immersives Metaversum und Web3-Social.

ZNS schafft eine Zukunft der Onchain-Identität

Benutzer nutzen diese Zusammenarbeit, um ihre .somnia-Domain zu sichern und damit ihre digitale Identität zu stärken. Diese Initiative zielt weiterhin darauf ab, ein direktes Engagement im sich entwickelnden Ökosystem von Somnia zu gewährleisten.

Bei Somnia ist das Sagen von "GM" eine interaktive und verifizierbare Aktion und nicht nur eine Phrase auf der Blockchain. Mit diesen Live- und frühen Interaktionen beschreibt ZNS die domainbasierten digitalen Identitäten und ihre Bemühungen, über die Namensgebung hinauszugehen. Diese Identitäten werden zum Weg für reale Onchain-Dienstprogramme.

ZNS Connect beschleunigt die Web3-Einführung

Durch diese Partnerschaft ist ZNS Connect bereit, seinen Ruf zu festigen, den Web3-Zugang zu rationalisieren. Dabei definiert die Plattform Domains neu, um leistungsstarke Identitätswerkzeuge zu erstellen. Die Plattform integriert sich in Somnia, um Smart-Contracts direkt bereitzustellen, was die Verschmelzung von Identität und Nutzen hervorhebt. Auf diese Weise können die Benutzer ein zugänglicheres und interaktiveres Blockchain-Erlebnis erhalten.

ZNS und Somnia sind durch ihre Zusammenarbeit bereit, den Weg für die Erweiterung des dezentralen Ökosystems zu ebnen. Mit der Entwicklung dieser Allianz streben beide Plattformen danach, Entwickler und Benutzer zu stärken, indem sie strategischere Funktionen bereitstellen. Damit sind sie bereit, die nächste Generation der Web3-Innovation zu definieren.

Krypto-Journalist mit jahrelanger Erfahrung in der Bereitstellung von tiefgreifenden Analysen und Nachrichten zu Blockchain und dezentralisierten Finanzen. Mit einem scharfen Auge fürs Detail liefert Shahzaib aufschlussreiche Artikel, die die neuesten Trends, Marktbewegungen und Innovationen im Krypto- und Blockchain-Ökosystem untersuchen. Seine Arbeit konzentriert sich darauf, Leser zu informieren und gleichzeitig Expertenkommentare zur sich entwickelnden Landschaft digitaler Vermögenswerte, DeFi-Protokolle und der breiteren Auswirkungen der Blockchain-Technologie anzubieten.

Quelle: https://blockchainreporter.net/zns-connect-partners-with-somnia-to-transform-web3-identity/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

