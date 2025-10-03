BörseDEX+
XRP (XRP) Kurs: Technische Analyse deutet auf potenziellen Dreieck-Breakout in Richtung $5,60 hin

Von: Blockonomi
2025/10/03 17:42
TLDR

  • VivoPower sammelte 19 Millionen Dollar durch Eigenkapital zu 6,05 Dollar je Aktie, um die XRP-Treasury-Strategie zu erweitern
  • Langfristige institutionelle Investoren zeigen Vertrauen in den Digital-Asset-Ansatz des Unternehmens
  • XRP nähert sich einem entscheidenden Widerstand bei einem absteigenden Dreiecksmuster
  • Technische Analyse deutet auf potenzielle Ziele von 4,06 $, 5,00 $ und möglicherweise 5,60 $ hin
  • Erhöhte Handelsaktivität nahe dem Widerstand zeigt wachsendes Interesse von Händlern

XRP (XRP) sorgt für Aufsehen im Kryptomarkt, während VivoPower International sein Engagement für den digitalen Vermögenswert verstärkt und technische Indikatoren auf eine potenzielle größere Preisbewegung hindeuten.

Das an der Nasdaq notierte VivoPower hat eine strategische Eigenkapitalerhöhung von 19 Millionen Dollar durch den Verkauf von Stammaktien zu 6,05 Dollar je Aktie abgeschlossen. Das Angebot wurde mit einem Aufschlag zum vorherigen Schlusspreis des Unternehmens ausgeführt, was das wachsende institutionelle Interesse an VivoPowers Schwenk zum digitalen Asset-Treasury-Management mit Fokus auf XRP zeigt.

Das frische Kapital wird zwei Hauptzwecken dienen. Erstens wird es VivoPower ermöglichen, seine XRP-Bestände als Teil eines strukturierten digitalen Treasury-Plans zu stärken. Zweitens wird ein Teil zur Tilgung von Schulden verwendet, was eine gesündere Bilanz schafft, während das Unternehmen langfristiges Wachstum anstrebt.

Die Aktien wurden bei langfristigen institutionellen Investoren sowohl in den Vereinigten Staaten als auch auf internationalen Märkten platziert. Diese Unterstützung unterstreicht das starke Vertrauen in VivoPowers Schwenk zu digitalen Vermögenswerten.

Die Kapitalbeschaffung erfolgt zusätzlich zu einem zuvor angekündigten Regulation S-Angebot unter der Leitung Seiner Königlichen Hoheit Prinz Abdulaziz bin Turki bin Talal Al Saud. Dies zeigt, dass das Unternehmen Interesse sowohl von privaten als auch von institutionellen Akteuren gesichert hat.

Technische Analyse zeigt Breakout-Potenzial

An der Preisaktionsfront testet XRP einen kritischen Dreieckswiderstand auf seinem Chart. Ein klarer Breakout könnte in den kommenden Wochen eine Rallye in Richtung höherer Ziele auslösen.

Nach monatelanger Seitwärtsbewegung drückt Ripples Token gegen die obere Grenze eines absteigenden Dreiecks – ein Muster, das oft zu großen Preisbewegungen führt. Wenn dieser Widerstand nachgibt, könnten wir eine starke Aufwärtsdynamik sehen.

Trader Bitcoin Meraklısı deutet an, dass das erste Ziel bei 4 $ liegen würde, wobei erweiterte Gewinne möglicherweise 5,6 $ erreichen könnten.

Zwei Zeitrahmen – tägliche und 3-Tages-Charts – deuten beide darauf hin, dass sich XRP einem wichtigen Entscheidungspunkt im Markt nähert.

Auf dem Tages-Chart war XRP seit Juli 2025 in einem absteigenden Dreieck eingeschlossen. Der jüngste Vorstoß nahe 3,04 $ zeigt, dass Käufer diese Trendlinie erneut testen.

Der 3-Tages-Chart zeigt ein Fortsetzungsmuster nach der Sommerrallye. XRP hält sich über der Unterstützung bei etwa 2,40 $, und ein Breakout-Szenario projiziert Ziele bei 4,06 $, 5,00 $ und potenziell 5,60 $.

XRP Price on CoinGeckoXRP Price on CoinGecko

Wichtige Preisniveaus zu beobachten

Die unmittelbare Widerstandszone liegt zwischen 3,30–3,50 $, wo die absteigende Trendlinie auf frühere Höchststände trifft. Darüber hinaus ist 4,06 $ das erste große Ziel, gefolgt von der psychologischen 5,00 $-Marke.

Wenn der Breakout scheitert, bietet 2,80 $ kurzfristige Unterstützung, während 2,40 $ einen stärkeren Boden markiert, wo zuvor Nachfrage entstanden ist.

Mehrere Faktoren machen diesen Moment wichtig für XRP. Der breitere Kryptomarkt zeigt erneutes Interesse an Altcoins, was einen positiven Hintergrund bietet.

Ripples teilweise rechtliche Siege gegen die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC stärken weiterhin das Vertrauen der Anleger in die Zukunft des Tokens.

Die verlängerte Konsolidierungsphase hat die Volatilität komprimiert und Bedingungen geschaffen, die zu einer größeren Preisbewegung führen könnten.

Erhöhte Handelsaktivität nahe dem Widerstand deutet darauf hin, dass sowohl Privat- als auch institutionelle Händler XRP genau beobachten.

VivoPower, gegründet 2014 und seit 2016 börsennotiert, hat eine globale Präsenz in mehreren Regionen aufgebaut. Das Unternehmen wird als nachhaltigkeitsorientiertes Unternehmen anerkannt, wobei sein B-Corporation-Status sein Engagement für saubere Energielösungen widerspiegelt.

Das Unternehmen sieht XRP jetzt als zentralen Bestandteil seiner Treasury-Strategie, mit Plänen, den Vermögenswert langfristig zu verwalten und zu halten.

Durch die Ausrichtung von Nachhaltigkeitszielen mit der Blockchain-Adoption zielt VivoPower darauf ab, eine Rolle bei der Erweiterung der Nutzung des XRP Ledgers in dezentralen Finanzen und realen Anwendungen zu spielen.

VivoPowers Angebot wurde im Rahmen einer Registrierungserklärung auf Formular F-1 durchgeführt, die von der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC am 27.05.2025 für wirksam erklärt wurde.

Der Beitrag XRP (XRP) Price: Technical Analysis Points to Potential Triangle Breakout Toward $5.60 erschien zuerst auf Blockonomi.

