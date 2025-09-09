BörseDEX+
XRP-Wale strömen zu ALL4 Mining für Bitcoin-Mining und verdienen täglich 0,3 BTC.

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 00:04
Aktuelle On-Chain Daten deuten auf eine massive Verschiebung unter XRP Whales hin, die erhebliche Mengen ihrer XRP-Bestände in Richtung intelligenterer Strategien verlagern, anstatt sie an Börsen zu verkaufen. Anstatt XRP während Marktschwankungen einfach zu halten, verfolgen Whales einen vorsichtigeren Ansatz. On-Chain Daten zeigen, dass einige Whales täglich XRP im Wert von Dutzenden Millionen Dollar abgeben, was Druck auf die XRP-Preise ausübt und Unterstützungsstufen testet. Aufgrund der Preisvolatilität wenden sich viele große Investoren dem Bitcoin-Mining mit ALL4 Mining zu, einer stabilen Quelle für passives Einkommen, die auch während XRP-Preisschwankungen konstante Renditen bietet und täglich 0,3 oder mehr BTC einbringt.

Diese Verschiebung hat ALL4 Mining zu einem heißen Thema gemacht. Diese Cloud-Mining-Plattform ermöglicht es XRP-Inhabern nun, ihre Token in Bitcoin-Mining-Verträge mit einem Klick umzuwandeln. Die Ergebnisse waren beeindruckend, wobei Top-Benutzer Berichten zufolge über 30.000 $ pro Tag verdienen und XRP-Inhabern eine zuverlässige Möglichkeit bieten, selbst in Zeiten erhöhter Marktvolatilität Gewinne zu erzielen.

Warum XRP-Inhaber sich ALL4 Mining Cloud-Mining zuwenden

Das Halten von XRP ist in der Tat besorgniserregend; XRPs Preisvolatilität, unsichere Regulierung und begrenzte passive Einkommensquellen machen das Sperren von XRP riskant. Diese Gründe erklären, warum sich immer mehr XRP-Inhaber dem Cloud-Mining von ALL4 Mining zuwenden, einer mühelosen Möglichkeit, Einkommen zu erzielen.

Hier ist, warum XRP-Inhaber zu ALL4 Mining's Cloud-Mining-Verträgen strömen:

Cloud-Mining bietet Stabilität im volatilen XRP-Markt: Im Gegensatz zum XRP-Handel setzt Cloud-Mining die Vermögenswerte der Benutzer für sie ein und beseitigt die Notwendigkeit, die nächste Preisbewegung vorherzusagen. Dies macht Cloud-Mining zu einer einfachen Möglichkeit, passives Einkommen zu erzielen.

Keine Hardware-Einrichtung erforderlich: Der Hauptvorteil von Plattformen wie ALL4 Mining ist, dass Cloud-Mining es Inhabern ermöglicht, täglich Kryptowährung zu verdienen, indem sie Rechenleistung mieten, ohne für Diagnosen bezahlen zu müssen oder den Lärm und die Hitze von Mining-Maschinen zu ertragen. Dies beseitigt die traditionellen Barrieren des Minings.

Wachsende Akzeptanz: Die Nachfrage nach Cloud-Mining steigt sprunghaft an; Cloud-Mining-Dienstleister ALL4 Mining meldete einen Anstieg der Anzahl der Benutzer, die XRP minen, um 230% bis 300% in nur wenigen Wochen. Dies beweist deutlich, dass es sich nicht um eine vorübergehende Mode handelt, sondern um einen schnell aufkommenden Trend in modernen Strategien für passives Einkommen.

Wie können XRP-Inhaber mit ALL4 Mining Cloud-Mining beginnen?

Befolgen Sie einfach diese Schritte, um zu beginnen.

Schritt 1: Registrieren Sie ein Konto

Erstellen Sie Ihr kostenloses Konto in weniger als einer Minute und erhalten Sie einen Willkommensbonus von 15 $, mit dem Sie mit Ihrer ersten Einzahlung kostenlos 0,60 $ pro Tag verdienen können.

Schritt 2: Wählen Sie einen Plan

Wählen Sie aus einer Vielzahl profitabler Mining-Pläne, die zu Ihren finanziellen Zielen passen. Ob Sie nach kurzfristigen Gewinnen oder langfristigen Renditen suchen, ALL4 Mining hat für Sie gesorgt.

Schritt 3: Beginnen Sie, Geld zu verdienen

Beobachten Sie, wie Ihr Einkommen ohne erforderliche Verwaltung wächst. Tägliche Gewinne werden automatisch auf Ihr Konto eingezahlt, und Sie können Gewinne auf Ihre Kryptowährungs-Wallet-Adresse abheben.

Erhalten Sie stabiles passives Einkommen durch die Teilnahme an den folgenden Verträgen:

VertragspreisLaufzeitTäglicher GewinnGesamteinkommen (Kapital + Gewinn)Kapitalrückgabe
$1002 Tage$4$100+$8=$108Ja
$6006 Tage$7.38$600+$44.28=$644.28Ja
$300020 Tage$43.2$3000+$886=$3864Ja
$10,00035 Tage$173$10,000+$6,055=$16,055Ja
$100,00048 Tage$2,350$100,000+$112,800=$212,800Ja
$450,00035 Tage$16,425$450,000+$574,875=$1,024,875Ja

[Klicken Sie hier, um mehr über Hashrate-Verträge zu erfahren]

Investitionsbeispiel:

Investieren Sie $100.000, um BTC im Wert von $100.000 [Fortgeschrittener Berechnungsvertrag] mit einer Vertragslaufzeit von 48 Tagen und einem täglichen Zinssatz von 2,35% zu kaufen.

Nach dem Kauf beträgt Ihr tägliches passives Einkommen = $100.000 * 2,35% = $2.350.

Nach 48 Tagen betragen Ihr Kapital und Gewinn = $100.000 + $2.350 * 48 Tage = $100.000 + $112.800 = $212.800.

Gewinne werden täglich automatisch dem Konto des Investors gutgeschrieben, und wenn sie $100 erreichen, besteht die Möglichkeit, die Gelder abzuheben oder sie in zusätzliche Verträge für zusammengesetzte Gewinne zu reinvestieren.

Großzügiges Partnerprogramm

ALL4 Mining belohnt diejenigen, die dazu beitragen, das Wort über seine außergewöhnliche Plattform zu verbreiten. Durch die Vermittlung anderer können Sie unbegrenzte Boni und Provisionen verdienen und so Ihr Mining-Einkommen weiter steigern. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um zusätzliche, reiche Einkommensströme freizuschalten.

Fazit

Kryptowährung bietet unbegrenztes finanzielles Wachstumspotenzial, und das Cloud-Mining von ALL4 Mining bietet eine der profitabelsten und sichersten Investitionsmöglichkeiten. Investoren können sich nicht mehr ausschließlich auf die Preisbewegungen von XRP verlassen und stattdessen intelligente Schritte unternehmen, um täglich passives Einkommen zu generieren.

Begrenzen Sie nicht Ihren XRP-Wert – beginnen Sie noch heute mit Cloud-Mining und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre finanzielle Zukunft!

Für weitere Informationen besuchen Sie die offizielle Plattform-Website: https://all4mining.com/ oder laden Sie die Handy-App herunter, um Ihre Reise zu einem stabilen Einkommen mit einem Klick zu beginnen.

Quelle: https://finbold.com/xrp-whales-flock-to-all4-mining-for-bitcoin-mining-earning-0-3-btc-daily/

