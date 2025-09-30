XRP Short Squeeze: Analyst enthüllt, dass verfügbares Handelsangebot auf Bitcoins 21 Millionen fallen könnte

Ripples XRP könnte auf einen Short Squeeze zusteuern, da neue Analysen darauf hindeuten, dass sein verfügbares Handelsangebot auf ein Niveau schrumpfen könnte, das mit Bitcoins Obergrenze von 21 Millionen vergleichbar ist. XRP-Kommentator Chad Steingraber argumentierte in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X, dass die Menge des Altcoins, die tatsächlich für den Einzelhandel verfügbar ist, nur ein Bruchteil des Gesamtangebots sein wird.

Seine Kommentare kamen als Reaktion auf Diskussionen über die Rolle von institutionellen und netzwerkgeführten Sperrungen, wobei Projekte wie Axelar und Flare Networks daran arbeiten, Milliarden von XRP-Tokens zu sichern.

XRP könnte sich auf einen Short Squeeze vorbereiten

Die Diskussion begann, nachdem ein beliebter Krypto-Kommentator über Axelars Plan berichtete, XRP im Wert von 10 Milliarden Dollar zu sperren, ein Schritt, der etwa 5% der für Einzelhändler verfügbaren Token entfernen würde. In ähnlicher Weise hat Flare Networks das Ziel gesetzt, 5 Milliarden XRP zu sperren. Diese beiden Initiativen allein würden erheblichen Druck auf den Pool von XRP ausüben, der für den aktiven Handel verfügbar ist.

Steingraber stellte fest, dass das aktive Handelsangebot von XRP letztendlich die Marktpreisgestaltung beeinflusst, nicht die oft zitierte Gesamtangebotszahl. Daher schlug er vor, dass eine solche Akkumulation durch diese Unternehmen, kombiniert mit anderen Angebotsbeschränkungen, die Anzahl der für den öffentlichen Handel verfügbaren Token reduzieren könnte.

Insbesondere prognostizierte Steingraber, dass diese Zahl drastisch auf nur 21 Millionen XRP fallen könnte, eine Menge, die symbolisch identisch mit Bitcoins Hard-cap ist.

Die Möglichkeit, dass nur 21 Millionen XRP für den Handel aus seinem aktuellen Umlaufangebot von 59 Milliarden Token verfügbar sind, ist sehr ambitioniert. Das Szenario dieses drastischen Rückgangs wird jedoch möglich, wenn Spot-XRP-ETFs in den Vereinigten Staaten genehmigt werden.

Institutionelle ETFs würden eine stetige Versorgung mit XRP für die Verwahrung verlangen, und dies würde eine großangelegte Akkumulation schaffen, die die Verfügbarkeit an Börsen dauerhaft einschränken könnte. In einem solchen Fall könnten Angebotsschocks sehr häufig werden.

Abgesehen von neuen institutionellen Sperrungen gibt es andere klare Anzeichen dafür, dass der aktive Handelspool von XRP dünner wird. Ein bemerkenswertes Beispiel ist die Kryptobörse Coinbase, wo die XRP-Reserven in den letzten Monaten stark gesunken sind.

Darüber hinaus kontrolliert Ripple selbst immer noch einen großen Teil des Gesamtangebots, wobei Milliarden der Token im Treuhandkonto gesperrt sind. Obwohl diese Token technisch Teil der Zirkulation sind, sind sie für den Einzelhandel nicht verfügbar und werden nur nach strengen Zeitplänen freigegeben.

Preisauswirkungen eines effektiven Angebots von 21 Millionen

Die Idee, dass das aktive Handelsangebot von XRP auf nur 21 Millionen Token fallen könnte, zeigt, wie Knappheit seine Bewertung verändern könnte. Basierend auf dem heutigen Umlaufangebot von etwa 59 Milliarden XRP und einem Marktpreis von 2,89 $ hat XRP eine Marktkapitalisierung von etwa 172,8 Milliarden $. Wenn diese gleiche Marktkapitalisierung auf nur 21 Millionen Token konzentriert wäre, würde der implizierte Preis pro Coin etwa 8.120 $ betragen.

Das Wichtigste ist jetzt jedoch, dass die Altcoin-Bullen weitere Rückgänge unter 2,8 $ verhindern.

Quelle: https://www.newsbtc.com/xrp-news/xrp-short-squeeze/