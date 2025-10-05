Krypto News

XRP stieg im Juni-Juli um über 82%, nachdem die SEC ihren Fall gegen XRP endlich abgewiesen hatte, was dem Token nach Jahren der Unsicherheit effektiv seine volle regulatorische Klarheit zurückgab.

Seit seinem letzten großen Anstieg befindet sich $XRP in einer ordentlichen absteigenden Dreiecks-Konsolidierungszone, wobei eine abwärts geneigte Trendlinie abgelehnt wird, während eine flache Basis um die $2,7-Marke als Unterstützung dient. Derzeit wird es bei $3,03 gehandelt.

Lesen Sie weiter, während der Artikel eine detaillierte XRP-Preisvorhersage untersucht und sowohl kurz- als auch langfristige Ziele für diese Vorzeigewährung skizziert, während wir Sie auch auf die beste Kryptowährung zum Kauf – Best Wallet Token ($BEST) – hinweisen, um diese kommende Welle zu reiten.

XRP-Preisvorhersage: Breakout-Ziele $4 kurzfristig und $17 in den kommenden Monaten

Wie bereits erwähnt, steht $XRP im Tageschart kurz davor, aus einem absteigenden Dreiecksmuster auszubrechen – eines, das seit der dritten Juliwoche besteht.

Ein solcher großer Ausbruch könnte eine scharfe Rally auslösen und den Token potenziell in Richtung seines Allzeithochs von $3,66 treiben. Allerdings, während das Allzeithoch zweifellos als wichtige Widerstandsstufe fungieren wird, gibt uns das absteigende Dreiecksmuster selbst ein Ziel von $4.

Experten näherten sich diesem Ziel, indem sie die maximale Breite des Dreiecks maßen und sie vom Ausbruchsniveau nach oben projizierten.

Wenn Sie mehr daran interessiert sind, wohin $XRP in den kommenden Monaten gehen könnte, anstatt nur eines schnellen Anstiegs und eines hübschen Gewinns von 30-40% hier und da, dann müssen wir uns XRPs Monatschart ansehen, da er uns ein klareres Bild des langfristigen Potenzials des Tokens gibt.

Laut Experten hat XRP eine starke Tendenz, bei großen technischen Ausbrüchen durchzuhalten. Zum Beispiel brach XRP im März 2017 aus einem ähnlichen absteigenden Dreiecksmuster aus, was dazu führte, dass der Token in weniger als einem Jahr um über 35.000% anstieg.

Der Token lieferte im November 2024 einen ähnlichen Ausbruch, als er in einem einzigen Monat um fast 283% anstieg. Experten glauben nun, dass die damals begonnene Rally noch im Gange ist.

Wenn der Ausbruch von 2017 also ein Maßstab ist, könnten wir sehen, dass $XRP in den kommenden Monaten mindestens die $17-Marke erreicht.

Warum sich kluge Investoren neben XRP zu $BEST wenden

XRPs potenzielles Aufwärtspotenzial ist ein klarer Hinweis darauf, wie gut nutzungsgestützte Altcoins abschneiden können, wenn sie mit den richtigen Marktbedingungen begrüßt werden.

Nun, während XRP für sich genommen eine hervorragende Investition ist, ist es sehr schwierig, mit Blue-Chip-Kryptowährungen 100-fache Renditen zu erzielen, zumindest kurzfristig.

Deshalb laden sich kluge Investoren mit Low-Cap, High-Upside Presale-Juwelen wie Best Wallet Token ($BEST) ein.

$BEST ist besonders gut positioniert, um nicht nur diesen Altcoin-Boom zu reiten, sondern auch das allgemeine Wachstum der Krypto-Branche.

Was ist Best Wallet Token?

$BEST ist die native Kryptowährung von Best Wallet, einer dezentralisierten, Multi-Chain und kostenlosen Krypto-Wallet, die Benutzern eine noch nie dagewesene Kombination aus erstklassiger Sicherheit und alltäglicher Benutzerfreundlichkeit bietet.

Zunächst einmal ist Best Wallet nicht-kustodial, was bedeutet, dass niemand außer Ihnen Zugriff auf die privaten Schlüssel Ihrer Wallet hat, was für luftdichte Privatsphäre sorgt und unbefugten Zugriff verhindert.

Darüber hinaus bieten exzellente Datenverschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung, einschließlich biometrischer Anmeldung, zusätzliche Schutzebenen.

Darüber hinaus ist Best Wallet auch mit Schutzmaßnahmen gegen häufige On-Chain-Bedrohungen wie Betrug, Hacks und Phishing-Websites ausgestattet.

Best Wallet bietet unübertroffene Benutzerfreundlichkeit

Ungeachtet der Sicherheit ist das größte Highlight von Best Wallet sein Bereich 'Kommende Token'. Einfach ausgedrückt, ermöglicht es Ihnen, die besten Krypto-Vorverkäufe auf die mit Abstand nahtloseste und zeitsparendste Weise zu kaufen.

Im Gegensatz zu anderen Krypto-Wallets, die erfordern, dass Sie externe Vorverkaufswebsites besuchen, dort Ihre Wallet verbinden und ein mühsames Hin und Her zwischen App und Browser durchlaufen, listet der Bereich 'Kommende Token' von Best Wallet alle Top-Neuerscheinungen im Vorverkauf nativ auf und ermöglicht es Ihnen, direkt innerhalb der App mit nur wenigen Klicks zu kaufen.

Noch besser: Das interne Team von Best Wallet überprüft jeden Token vor der Auflistung, sodass Sie sicher sein können, dass Sie nicht Opfer von Betrugs-Token oder gefälschten Websites werden, die sich als Original ausgeben.

Warum der Kauf von $BEST im Vorverkauf Ihnen 1000-fache Renditen bringen kann

Da Best Wallet darauf ausgerichtet ist, bis 2027 40% des nicht-kustodialen Krypto-Wallet-Marktes zu erobern, wird Best Wallet Token ($BEST) zweifellos das größte Aufwärtspotenzial genießen.

Außerdem ist $BEST derzeit im Vorverkauf, sodass Sie es zu einigen seiner niedrigsten Preise aller Zeiten erwerben können.

Derzeit ist 1 $BEST für nur $0,025745 erhältlich, und das Projekt war mit Leichtigkeit eine der herausragenden neuen Kryptowährungsstarts des Jahres und hat bereits über $16,29 Millionen von frühen Investoren eingesammelt.

$BEST versüßt den Deal für Token-Inhaber weiter, indem es eine exklusive Liste von Vorteilen hinzufügt, darunter:

Reduzierte Transaktions- und Gasgebühren

Wahlrecht bei wichtigen Plattformentscheidungen

Staking-Belohnungen, die derzeit 81% einbringen

Early-Bird-Zugang zu seinem Bereich 'Kommende Token'.

Sichern Sie sich noch heute Ihre $BEST-Token – die Preise werden bald steigen.

