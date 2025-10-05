XRP-Preisprognose während der CEO von Canary Capital über ETF-Zuflüsse von 10 Milliarden Dollar spricht

Der Beitrag XRP Preisprognose während Canary Capital CEO über 10 Milliarden Dollar ETF Zuflüsse spricht erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News XRP wird derzeit knapp über 3,30 $ gehandelt und hat in den letzten 24 Stunden mehr als 9% zugelegt. Die Rallye kommt, obwohl die Schließung der US-Regierung die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC eingefroren hat, was den Fortschritt bei ausstehenden Spot-XRP-ETF-Anträgen stoppt. Analyst sagen, dass der Mangel an Bewegung nicht auf Ablehnung zurückzuführen ist, sondern einfach darauf, dass kein Personal verfügbar ist, um Anträge zu prüfen oder zu genehmigen. Derzeit bleiben sechs XRP-ETF-Vorschläge von Grayscale, 21Shares, Bitwise, WisdomTree, Canary Capital und CoinShares aktiv. Sobald die SEC ihren Betrieb wieder aufnimmt, könnten mehrere Genehmigungen auf einmal erteilt werden, ähnlich wie bei der Welle von Bitcoin-ETF-Genehmigungen Anfang dieses Jahres. Canary Capital CEO prognostiziert Rekord-ETF-Zuflüsse In einem kürzlichen Interview mit Paul Barron bekräftigte Steven McClurg, CEO von Canary Capital, seinen optimistischen Ausblick für XRP-ETFs. Er prognostizierte zunächst 5 Milliarden Dollar Zufluss innerhalb des ersten Monats, sagt aber jetzt, dass die Zahl auf bis zu 10 Milliarden Dollar steigen könnte. "Ich denke, das ist eine sehr sichere Wette", sagte McClurg. Er erinnerte sich daran, wie der erste Bitcoin-Futures-ETF, an dem er arbeitete, an seinem ersten Tag mehr als 1 Milliarde Dollar anzog und damit zu den zehn größten ETF-Starts der Geschichte gehörte. Angesichts der Tatsache, dass Bitcoin an einem einzigen Tag über 3 Milliarden Dollar verzeichnete, wäre es seiner Meinung nach nicht überraschend, wenn XRP-ETFs am ersten Tag 2-3 Milliarden Dollar erreichen würden. Solche Zuflüsse, fügte er hinzu, würden XRP-ETFs unter die Top 20 ETFs aller Zeiten bringen, möglicherweise sogar unter die Top 10, abhängig von den Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Einführung. Regulatorischer Weg bleibt entscheidend Die Aussichten für XRP hängen auch von regulatorischer Klarheit ab. Die SEC und CFTC haben kürzlich gemeinsame Gespräche über die Krypto-Aufsicht begonnen, ein Schritt, der als früher Schritt in Richtung einer einheitlichen US-Regulierung angesehen wird. Der ehemalige SEC-Kommissar Paul Atkins hat sich für eine "Innovationsausnahme" eingesetzt, um die Genehmigung digitaler Vermögenswerte zu beschleunigen, was XRP direkt zugutekommen könnte. XRP Preisprognose: Was kommt als Nächstes? 