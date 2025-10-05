BörseDEX+
XRP-Preisprognose während der CEO von Canary Capital über ETF-Zuflüsse von 10 Milliarden Dollar spricht

2025/10/05 14:56
XRP ETF

Der Beitrag XRP Preisvorhersage während der CEO von Canary Capital über 10 Milliarden Dollar ETF Zuflüsse spricht erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News

XRP wird knapp über 3,30 $ gehandelt und verzeichnet in den letzten 24 Stunden einen Anstieg von mehr als 9%. Die Rallye kommt, obwohl die Schließung der US-Regierung die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC eingefroren hat, wodurch alle Fortschritte bei den anhängigen Spot-XRP-ETF-Anträgen zum Stillstand gekommen sind. Analyst sagen, dass der Mangel an Bewegung nicht auf eine Ablehnung zurückzuführen ist, sondern einfach darauf, dass kein Personal zur Verfügung steht, um Anträge zu prüfen oder zu genehmigen.

Derzeit bleiben sechs XRP-ETF-Vorschläge von Grayscale, 21Shares, Bitwise, WisdomTree, Canary Capital und CoinShares aktiv. Sobald die SEC ihren Betrieb wieder aufnimmt, könnten mehrere Genehmigungen auf einmal erteilt werden, ähnlich wie bei der Welle von Bitcoin-ETF-Genehmigungen Anfang dieses Jahres.

Canary Capital CEO prognostiziert Rekord-ETF-Zuflüsse

In einem kürzlichen Interview mit Paul Barron bekräftigte Steven McClurg, CEO von Canary Capital, seinen optimistischen Ausblick für XRP ETFs. Er prognostizierte zunächst Zuflüsse von 5 Milliarden Dollar innerhalb des ersten Monats, sagt aber jetzt, dass die Zahl auf bis zu 10 Milliarden Dollar steigen könnte.

"Ich denke, es ist eine sehr sichere Wette", sagte McClurg. Er erinnerte sich daran, wie der erste Bitcoin-Futures-ETF, an dem er arbeitete, an seinem ersten Tag mehr als 1 Milliarde Dollar einbrachte und damit zu den zehn größten ETF-Starts der Geschichte zählte. Angesichts der Tatsache, dass Bitcoin an einem einzigen Tag über 3 Milliarden Dollar verzeichnete, wäre es seiner Meinung nach nicht überraschend, wenn XRP ETFs am ersten Tag 2-3 Milliarden Dollar erreichen würden.

Solche Zuflüsse, fügte er hinzu, würden XRP ETFs unter die Top 20 ETFs aller Zeiten bringen, möglicherweise sogar unter die Top 10, abhängig von den Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Einführung.

Regulatorischer Weg bleibt entscheidend

Die Aussichten für XRP hängen auch von der regulatorischen Klarheit ab. Die SEC und CFTC haben kürzlich gemeinsame Gespräche über die Krypto-Aufsicht begonnen, ein Schritt, der als früher Schritt in Richtung einer einheitlichen US-Regulierung angesehen wird. Der ehemalige SEC-Kommissar Paul Atkins hat sich für eine "Innovationsausnahme" eingesetzt, um die Genehmigung digitaler Vermögenswerte zu beschleunigen, was XRP direkt zugutekommen könnte.

XRP Preisvorhersage: Was kommt als Nächstes?

XRP kämpft derzeit damit, eine starke Widerstandszone zwischen 3,10 $ und 3,15 $ zu durchbrechen. Jedes Mal, wenn der Token in diesen Bereich eintritt, wird er abgelehnt, was bedeutet, dass Verkäufer auf diesen Niveaus aktiv bleiben.

Auf der Unterseite liegt die erste wichtige Unterstützung bei etwa 2,93-2,94 $. Wenn XRP darunter fällt, erwarten Analyst, dass der Preis die stärkere Unterstützungszone nahe 2,70-2,80 $ erneut testen könnte, ein Bereich, der in den letzten Monaten mehrere Kurserholungen ausgelöst hat.

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

