Der Beitrag XRP-Preisprognose 2025, nach dem SEC-Fall, wie Ripples Sieg die Bühne bereitet und warum der Pepeto-Vorverkauf die besten Meme-Coin-Picks anführt, erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News

Während XRP jetzt bei etwa 2,97 USD gehandelt wird, bewerten Händler Ripples rechtlichen Zeitplan genauso genau wie die Charts. Im August 2025 beendete die SEC offiziell ihre Klage gegen Ripple, und Ripple zahlte eine Geldstrafe von 125 Millionen Dollar, um vergangene Vorwürfe im Zusammenhang mit nicht registrierten Wertpapierverkäufen beizulegen.

XRP hat eine klarere rechtliche Grundlage, aber einige Altlasten bleiben bestehen, von institutionellem Zögern bis hin zu Fragen zur Token-Klassifizierung, die die Begeisterung noch immer bremsen. Im Gegensatz dazu tritt Pepeto (PEPETO) ohne rechtliche Überhänge auf, vollständig geprüft, mit einer klaren Roadmap und einem Community-First-Ansatz, der genau das bietet, was Meme-Coin-Käufer wollen.

XRP jetzt, Preiszonen und der Hintergrund des Ripple-SEC-Falls

XRP wird nach einer stabilen Phase mit 2,97 USD bewertet. Das Volumen bleibt stabil, doch das Setup ist gemischt, der Widerstand um 3,20 bis 3,50 USD ist stark, und wenn dieser Bereich nicht überwunden wird, könnte der Preis eine Weile seitwärts verlaufen.

Quelle: Coinmarketcap

Bei der Regulierung war die Abweisung durch die SEC ein Meilenstein, aber die Einigung zeigt, dass Ripple ein rechtliches Risiko trug. XRP kann jetzt mehr Klarheit beanspruchen, doch die Marke spiegelt immer noch vergangene Rechtsstreitigkeiten wider, ein Schatten, den Pepeto nicht trägt.

Pepeto versus XRP, ein sauberer Start und konkrete Schritte

Pepeto hat über 6,9 Millionen Dollar mit einem Vorverkaufspreis von 0,000000156 $ eingesammelt und bietet frühen Käufern einen hochgradig asymmetrischen Einstieg. Sein Staking-Programm bietet 223% APY und ermöglicht es Inhabern, ihre Bestände zu vergrößern, bevor eine Börsennotierung live geht.

Nach der Einführung seiner Demo-Börse bestand Pepeto Audits von SolidProof und Coinsult. Diese Kombination bietet einen Vertrauens- und Sicherheitsvorteil, den XRP erst später gefestigt hat, und das unter Druck.

Pepeto teilt auch das gleiche Max. Angebot von 420 Billionen wie Pepe, während die Geschichte neu gestaltet wird. Pepe behielt P E P E, Power, Energy, Precision, Efficiency, und Pepeto lehnt sich an T für Technology und O für Opportunity an, die Teile, die für Nutzen und zukünftiges Wachstum stehen.

Wenn Pepeto nur einen Bruchteil von Pepes Preis erreicht, könnten Vorverkaufskäufer lebensverändernde Gewinne sehen, und es gibt keine rechtlichen Altlasten, die diesen Aufstieg verlangsamen würden, während sich die Erzählung in Meme-Coin-Kreisen verbreitet.

XRP-Preisprognose, Ripple und Pepeto im Vergleich

Hier ist ein direkter Vergleich, wenn jeder einen bemerkenswerten Marker erreicht:

Token Aktueller Preis Hypothetischer Zielwert aus 10.000 $ jetzt XRP 2,97 $ 5,00 $ ~ 17.420 $ Pepeto 0,000000156 $ Entspricht Pepes 0,000009701 $ (~62×) ~ 625.000 $+

Selbst wenn sich XRP verdoppelt, schafft Pepetos skalierter Einstieg ein viel aggressiveres Aufwärtspotenzial. Mit dem 223% APY-Staking wird die Lücke für Käufer, die nach dem besten Meme-Coin zum Kauf suchen, noch größer.

Fazit, XRP oder Pepeto

XRP hat seine Glaubwürdigkeit wiederaufgebaut und die rechtlichen Turbulenzen überwunden. Heute wird es bei 2,87 $ gehandelt und ist frei von dem SEC-Fall, der es einst bedrohte, obwohl alte Schlagzeilen die Wahrnehmung noch immer prägen.

Pepeto hingegen startet sauber. Vollständig geprüft. Roadmap in Bewegung. Meme-Kultur plus Produkt. Ein Einstiegspreis von 0,000000155 $. Staking, eine Demo-Börse und eine Geschichte, die dem OG Pepe zunickt, während sie höher zielt, eine Mischung, die bei Ethereum-basierten Meme-Coin-Beobachtern Anklang findet.

Diesen Krypto-Vorverkauf zu verpassen, könnte bedeuten, den nächsten Durchbruch zu überspringen, an den sich die Menschen jahrelang erinnern werden, entweder als denjenigen, der sie reich gemacht hat, oder als denjenigen, den sie bereuen, verpasst zu haben. Wählen Sie Ihre Position mit Bedacht.

Wie Sie JETZT handeln und Pepeto kaufen können

Verbinden Sie eine MetaMask oder Trust Wallet

Gehen Sie zur offiziellen Website unter pepeto.io

Wählen Sie USDT, ETH, BNB oder eine Kreditkarte zur Zahlung

Kaufen Sie zum aktuellen Vorverkaufspreis von 0,000000156 $

Staken Sie für 223 Prozent APY und halten Sie, während das Projekt wächst

Haftungsausschluss

Um PEPETO zu kaufen, nutzen Sie die offizielle Website https://pepeto.io. Je näher die Börsennotierung rückt, desto mehr könnten versuchen, den Namen mit gefälschten Plattformen auszunutzen. Bleiben Sie vorsichtig und überprüfen Sie die Quelle.