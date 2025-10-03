BörseDEX+
Ein Krypto-Analyst sagt voraus, dass XRP einen Preis von 170.000 $ pro Token erreichen könnte und lehnt dabei traditionelle Bewertungsmodelle ab. Der Analyst argumentiert, dass konventionelle Finanzkennzahlen wie die Marktkapitalisierung nicht mehr auf digitale Vermögenswerte wie XRP anwendbar sind. XRPs Wert wird als unvermeidlich im sich wandelnden globalen Finanzsystem angesehen, das rasch auf digital umstellt

XRP-Preis könnte 170.000 $ erreichen, Analyst lehnt traditionelle Modelle ab

2025/10/03 19:05
TLDR

  • Ein Kryptoanalyst sagt voraus, dass XRP einen Preis von 170.000 $ pro Token erreichen könnte und lehnt traditionelle Bewertungsmodelle ab.
  • Der Analyst argumentiert, dass konventionelle Finanzkennzahlen wie die Marktkapitalisierung nicht mehr auf digitale Vermögenswerte wie XRP anwendbar sind.
  • Der Wert von XRP wird als unvermeidlich im sich wandelnden globalen Finanzsystem angesehen, das schnell zu digitalen Währungen übergeht.
  • Die technische Analyse zeigt, dass XRP die Muster seines Bullenmarktes von 2017 widerspiegelt, was auf weitere Preisanstiege hindeutet.
  • Der Analyst glaubt, dass XRP eine Schlüsselrolle bei der Verbindung globaler Finanzinstitutionen spielen wird, wenn Billionen von Dollar auf digitale Schienen umgestellt werden.

Eine kühne Vorhersage, die darauf hindeutet, dass XRP 170.000 $ pro Token erreichen könnte, hat die Aufmerksamkeit von Krypto-Enthusiasten auf sich gezogen. Diese Projektion stellt traditionelle Bewertungsmethoden in Frage und behauptet, dass herkömmliche Modelle das wahre Potenzial von XRP nicht messen können. Laut Kryptoanalyst 'XRP Dragon' funktioniert die Welt des digitalen Geldes nach Prinzipien, die sich vom traditionellen Finanzsystem unterscheiden. Er behauptet, dass das Preisziel von 170.000 $ für XRP nicht nur erreichbar, sondern unvermeidlich ist, wenn sich die digitale Wirtschaft weiterentwickelt.

XRP-Preis von 170.000 $ stellt traditionelle Modelle in Frage

Die Preisvorhersage von 170.000 $ für XRP hat für hochgezogene Augenbrauen gesorgt, aber der Analyst hinter dieser Projektion ist von seiner Haltung überzeugt. "Alte Welt-Mathematik" ist bei der Analyse digitaler Vermögenswerte, insbesondere XRP, unwirksam, argumentiert er. Traditionelle Kennzahlen wie die Marktkapitalisierung wurden für veraltete Systeme entwickelt und gelten nicht mehr für digitale Währungen wie XRP.

In einem Video zu seiner Analyse erklärte XRP Dragon, dass das disruptive Potenzial des Internets einst missverstanden wurde. Im Jahr 1995 konnte die Macht des Internets nicht mit Werkzeugen wie dem Telefonbuch gemessen werden, da es eine neue Welt darstellte. In ähnlicher Weise sollte der wahre Wert von XRP nicht mit den veralteten Modellen der traditionellen Finanzwelt gemessen werden, da es in der aufkommenden digitalen Wirtschaft einem anderen Zweck dient.

Der Analyst glaubt, dass XRP bereit ist, globale Finanzsysteme zu verbinden und Banken und Länder über digitale Schienen zu verbinden. Da Billionen von Dollar zu digitalen Währungen übergehen, ist XRP darauf ausgelegt, den Wertaustausch über Grenzen hinweg zu erleichtern. Laut XRP Dragon unterstützt dieser schnelle Wandel in der Finanzlandschaft die Behauptung, dass der potenzielle Preis von XRP nicht nur eine Möglichkeit, sondern ein unvermeidliches Ergebnis ist.

Technische Analyse zeigt, dass XRP den Bullenzyklus von 2017 widerspiegelt

Die technische Analyse hat gezeigt, dass die Preisbewegungen von XRP Muster widerspiegeln, die während des Bullenzyklus 2017 zu sehen waren. Kryptoanalyst EtherNasyonal wies darauf hin, dass XRP damals einer vorhersehbaren Sequenz folgte, einschließlich Akkumulation, Rally, Re-Akkumulation und explosivem Wachstum. Derzeit befindet sich XRP in einer Konsolidierungsphase, ähnlich wie 2017 vor einem signifikanten Preisanstieg.

EtherNasyonals Diagramm deutet darauf hin, dass XRP einen ähnlichen Weg einschlagen könnte und möglicherweise 10 $ erreicht, bevor es in eine Verteilungsphase eintritt. Der Analyst glaubt, dass dieses Muster bereits 2025 eintreten könnte, wenn eine weitere Rally den XRP-Preis nach oben treiben könnte. Wenn sich der historische Trend wiederholt, könnte XRP vor der Stabilisierung erhebliche Gewinne verzeichnen.

Der Beitrag XRP-Preis könnte 170.000 $ erreichen, Analyst lehnt traditionelle Modelle ab erschien zuerst auf CoinCentral.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

