XRP News: Massiver Wal-Ausverkauf setzt Token unter Druck

Von: Coindoo
2025/10/05 13:16
Was als ruhige Verlangsamung begann, hat sich zu einem klaren Muster der Gewinnmitnahme entwickelt. In der vergangenen Woche und darüber hinaus haben große Investoren – bekannt als Whales – ihre Beteiligung um etwa 100 Millionen XRP reduziert, was ungefähr 300 Millionen Dollar entspricht. Laut On-Chain Daten ist dies der stärkste Rückgang bei Großbeständen seit fast drei Jahren.

Von der Akkumulation zur Exit-Strategie

Der Rückzug der Whales betrifft nicht nur Zahlen. Er signalisiert einen Wandel in der Marktpsychologie. Bei früheren Rallyes haben diese Adressen mit hohem Volumen durch Akkumulation dazu beigetragen, XRP nach oben zu treiben. Diesmal steuern sie auf die Ausgänge zu.

Analyst sagen, dass diese Umkehr das technische Bild für XRP geschwächt hat, das in einem breiten absteigenden Keil gefangen bleibt. Der Mangel an Kaufkraft von Top-Investoren lässt dem Token wenig Unterstützung für ein starkes Comeback.

Gewinnmitnahmen dominieren den Markt

Daten von Glassnode unterstützen die Idee, dass Händler Sicherheit der Spekulation vorziehen. Das Verhältnis von realisiertem Gewinn zu Verlust ist auf den höchsten Stand seit zwei Monaten gestiegen, was bedeutet, dass mehr Inhaber verkaufen, während sie im Gewinn sind, anstatt für den nächsten Lauf zu akkumulieren.

Solches Verhalten tritt oft in der Nähe lokaler Höchststände auf, wo Händler nachlassendes Aufwärtspotenzial sehen und Gewinne sichern, bevor die Volatilität zurückkehrt. Es ist eine Warnung, dass die aktuelle Rallye verblassen könnte, wenn die Nachfrage nicht schnell wiederbelebt wird.

Stimmung schwindet inmitten von Unsicherheit

Der breitere Kryptomarkt ist in eine Abkühlungsphase eingetreten, und XRP erscheint besonders anfällig. Analyst beschreiben die Stimmung rund um den Token als vorsichtig, nicht bärisch – aber fragil genug, dass anhaltende Verkäufe den Abschwung verlängern könnten.

Vorerst beobachten Investoren, ob XRP frische Liquidität anziehen kann oder ob der Rückzug der Whales den Beginn einer tieferen Korrektur markiert. So oder so könnten die nächsten Wochen entscheiden, ob diese Konsolidierung zu einer Grundlage für die Erholung wird oder zu einem weiteren Abwärtsschritt führt.

Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com befürwortet oder empfiehlt keine bestimmte Anlagestrategie oder Kryptowährung. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch und konsultieren Sie einen lizenzierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

