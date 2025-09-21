BörseDEX+
XRP Ledger überschreitet 7 Millionen aktive Konten und markiert neuen Meilenstein

Von: Coincentral
2025/09/21 23:57
XRP
XRP$2,4035+5,77%

TLDR

  • XRP Ledger hat einen Meilenstein von 7 Millionen Aktiven Adressen erreicht und zeigt damit ein signifikantes Wachstum.
  • Die Anzahl der Aktiven Adressen im XRP Ledger beträgt derzeit 7.000.768.
  • Aktive Adressen im XRP Ledger werden durch das Halten eines Mindestguthabens von einem XRP definiert.
  • XRPScan berichtete, dass 14.202.427 XRP dauerhaft verbrannt wurden.
  • Insgesamt werden derzeit 35.308.793.467 XRP im Treuhanddepot des XRP Ledgers gehalten.

XRPScan, eine XRP Ledger (XRPL) Explorer- und Analyseplattform, gab bekannt, dass die Anzahl der Aktiven Adressen im XRPL sieben Millionen überschritten hat. Der Meilenstein wurde in einem kürzlichen Update mit einem Screenshot enthüllt, der die aktuelle Anzahl aktiver Konten mit 7.000.768 zeigt. Dies markiert eine bedeutende Errungenschaft für den XRP Ledger, der weiter wächst.

Aktive Adressen im XRP Ledger erreichen 7 Millionen

XRPScan meldete den Meilenstein von sieben Millionen Aktiven Adressen im XRP Ledger. Die Plattform teilte eine aktualisierte Zahl von 7.000.768 Aktiven Adressen mit. Diese Zahl unterstreicht die zunehmende Akzeptanz des XRP Ledgers und seines Ökosystems.

Der Meilenstein spiegelt die Anzahl der Konten wider, die die Mindestguthabenanforderung von einem XRP erfüllen. XRPScan betonte, dass ein Konto als "aktiv" gilt, wenn es mindestens das erforderliche Guthaben hält. Es ist wichtig zu beachten, dass die Bezeichnung "aktiv" ausschließlich auf der Aufrechterhaltung dieses Mindestguthabens basiert, nicht auf der Transaktionshäufigkeit.

Das Update bestätigt, dass der XRP Ledger in Bezug auf Aktive Adressen weiter wächst. Die Metriken der Plattform helfen dabei, die Expansion des Netzwerks zu überwachen und zu messen. Mit der wachsenden Anzahl aktiver Konten scheinen die allgemeine Nutzung und Popularität des XRP Ledgers stetig zuzunehmen.

XRPL Angebot und Treuhanddepot-Details

Zusammen mit dem Meilenstein der Kontoanzahl lieferte XRPScan zusätzliche Daten zum Angebot des XRP Ledgers. Das maximale Gesamtangebot von XRP bleibt bei 100 Milliarden, wobei 99.985.797.573 XRP verfügbar sind. Das Umlaufangebot liegt derzeit bei 64.662.801.679 XRP.

XRPScan hob auch hervor, dass 14.202.427 XRP dauerhaft verbrannt wurden. Zusätzlich werden derzeit 35.308.793.467 XRP im Treuhanddepot gehalten. Diese Treuhandreserve ist Teil des laufenden Angebotsmanagements im XRP Ledger.

Die Einblicke von XRPScan bieten einen klaren Überblick über die Angebotsdynamik des XRP Ledgers. Die Transparenz der Plattform stellt sicher, dass Benutzer und Stakeholder ein zuverlässiges Verständnis von Angebot und Verteilung haben. Diese Details tragen auch zur Verfolgung der langfristigen Gesundheit und des Wachstums des Netzwerks bei.

Definition von Aktiven Adressen im XRP Ledger

Als Antwort auf eine Anfrage eines X-Benutzers klärte XRPScan die Kriterien für aktive Konten. Die Grundvoraussetzung, um als aktiv zu gelten, ist das Halten eines Mindestguthabens von einem XRP. XRPScan bestätigte, dass die Definition eines aktiven Kontos ausschließlich darauf basiert, diese Guthaben-Anforderung zu erfüllen.

Diese Klarstellung bedeutet, dass der XRP Ledger alle Konten mit dem Mindestguthaben zählt, unabhängig von der Transaktionsaktivität. Der Bericht macht deutlich, dass Aktivität nicht mit der Transaktionshäufigkeit verbunden ist. Stattdessen basiert sie rein auf der Fähigkeit eines Kontos, das Mindestguthaben des XRP Ledgers zu erfüllen.

Die Definition aktiver Konten ist wesentlich für das Verständnis des Netzwerkwachstums. Die Transparenz von XRPScan hilft Benutzern, den aktuellen Zustand des XRP Ledgers zu erfassen. Dieser Meilenstein demonstriert die fortlaufende Entwicklung und Nutzung des XRP Ledgers im breiteren Kryptowährungs-Ökosystem.

