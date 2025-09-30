XRP ETF Genehmigungschancen erreichen 100%, Solana ETF könnte „jeden Tag" kommen

Der Beitrag XRP ETF Genehmigungsquoten erreichen 100%, Solana ETF könnte 'jeden Tag' kommen erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News

Nachdem die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC die Krypto-ETF-Emittenten aufgefordert hat, ihre 19b-4-Anträge zurückzuziehen, hat Bloomberg-Analyst Eric Balchunas die Quoten für die Genehmigung von Krypto-ETFs auf 100% erhöht. Er sagte, dass nun, da ETF-Anträge nur noch eine S-1-Registrierungserklärung benötigen, 19b-4-Anträge ungültig geworden sind.

Eric Balchunas sagt, dass Krypto-ETF-Quoten auf 100% steigen

Mitte 2025 erhöhten Balchunas und James Seyffart, Bloomberg-Experten, ihre Quoten für Krypto-ETFs auf 90% bis 95%. Aber jetzt, mit dem neuen Update der SEC, haben sie die Quoten weiter auf 100% erhöht.

Balchunas sagte, dass mit den generischen Notierungsstandards die 19b-4-Anträge und ihr Zeitplan von 240 Tagen irrelevant geworden sind. Er sagte, Antragsteller benötigen nur einen S-1-Antrag und die offizielle Genehmigung durch die Abteilung für Unternehmensfinanzen der SEC.

Balchunas schrieb: "Ehrlich gesagt, die Quoten liegen jetzt wirklich bei 100%. Generische Notierungsstandards machen die 19b-4s und ihre 'Uhr' bedeutungslos. Das lässt nur die S-1s übrig, die auf das formelle grüne Licht von Corp Finance warten. Und sie haben gerade Änderung Nr. 4 für Solana eingereicht. Das Baby könnte jeden Tag kommen. Seid bereit."

Spot-Krypto-ETF-Frist beginnt diese Woche

Drei Krypto-ETFs, Litecoin, XRP und Solana, mit einer S-1-Einreichung, haben ihre Entscheidungsfrist für diese Woche im Oktober angesetzt. Ab dem 2. Oktober wird für Canary, Grayscale und Coinshares das Schicksal für den Litecoin-ETF besiegelt sein.

Unterdessen sind globale Unternehmen, darunter Grayscale, VanEck, 21Shares, Canary, Bitwise, Franklin und Fidelity, für den 10. Oktober geplant, damit ihre Solana-ETF-Anträge von der SEC geprüft werden.

Darüber hinaus werden XRP-ETF-Antragsteller, darunter Grayscale, Bitwise, Canary, 21Shares, WisdomTree, Coinshares und Franklin, am 17. Oktober die Entscheidung der SEC erhalten.

Balchunas, der diese Krypto-ETF-Fristen genau beobachtet, sagte, es werde ein wilder Monat werden. Nate Geraci, Präsident bei Nova Dius Wealth, sagte ebenfalls, es werde eine enorme Woche für Spot-Krypto-ETFs sein. Er schrieb: "SEC-Endfristen nähern sich bei zahlreichen Einreichungen. Beginnt diese Woche mit einer Frist für den Canary Spot LTC ETF. Es folgen Entscheidungen zu SOL, DOGE, XRP, ADA & HBAR ETFs (obwohl die SEC jederzeit einen oder alle davon genehmigen kann).