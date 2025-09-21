BörseDEX+
XRP könnte 2.500 $ erreichen, CEO Claver erläutert die wichtigsten Faktoren

Von: Coincentral
2025/09/21 23:41
XRP
XRP$2,4034+5,76%

TLDR

  • Jake Claver, CEO von Digital Ascension Group, glaubt, dass XRP mit den richtigen globalen makroökonomischen Ereignissen 2.500 $ erreichen könnte.
  • Claver betont, dass ein potenzieller Angebotsschock, und nicht die Marktkapitalisierung, der Schlüssel zur Wertsteigerung von XRP ist.
  • XRPs begrenztes Angebot, mit einer Obergrenze von 100 Milliarden Coins, macht es zu einem einzigartigen Vermögenswert, der ein erhebliches Preiswachstum erfahren könnte.
  • XRPs deflationäres Modell, bei dem täglich 5.000 Coins verbrannt werden, trägt zur wachsenden Knappheit bei, die seinen Wert steigern könnte.
  • Clavers Vorhersage, dass XRP 2.500 $ erreichen wird, hängt von globalen wirtschaftlichen Veränderungen, steigender Nachfrage und reduziertem Angebot ab.

Jake Claver, CEO von Digital Ascension Group, diskutierte kürzlich den potenziellen Weg für XRP, einen Preis von 2.500 $ pro Coin zu erreichen. Claver glaubt, dass der Preis mit der richtigen Kombination globaler Ereignisse in die Höhe schnellen könnte. Er betonte, dass ein solcher Preisanstieg nicht über Nacht passieren würde, sondern durch eine Reihe makroökonomischer Veränderungen.

Ein Angebotsschock könnte XRP auf 2.500 $ treiben

Claver besteht darauf, dass ein Angebotsschock der Schlüssel ist, um den Wert von XRP auf 2.500 $ zu treiben. Er erklärt, dass für diesen Preisanstieg bestimmte makroökonomische Ereignisse eintreten müssen. Diese Ereignisse würden zu einer erheblichen Reduzierung des verfügbaren XRP-Angebots führen, wodurch es zu einem seltenen und begehrten Vermögenswert wird.

Die Idee ist, dass ein begrenztes Angebot von XRP, kombiniert mit wachsender Nachfrage, den Preis nach oben treiben könnte. Dies stimmt mit Clavers Überzeugung überein, dass die Marktkapitalisierung weniger wichtig ist als das tatsächlich zum Kauf verfügbare Angebot.

XRPs begrenztes Angebot, mit einer Obergrenze von 100 Milliarden Coins, spielt eine bedeutende Rolle in dieser Theorie. Im Gegensatz zu anderen Kryptowährungen kann XRP nicht endlos geprägt werden. Dies verleiht ihm eine einzigartige Eigenschaft, die zu seinem zukünftigen Wert beitragen könnte. Clavers Vorhersage hängt von dieser Knappheit ab, die seinen Wert im Laufe der Zeit steigern würde.

Tägliche XRP-Verbrennungen befeuern potenziellen Preisanstieg

Claver hebt auch XRPs deflationäres Modell als kritischen Faktor hervor. Er stellt fest, dass täglich etwa 5.000 XRP durch Transaktionen verbrannt werden, wodurch das Angebot sinkt. "Es ist buchstäblich der einzige deflationäre Vermögenswert neben, zum Beispiel, Uran auf dem Planeten", sagte er.

Die tägliche Verbrennung stellt sicher, dass XRPs Gesamtangebot kontinuierlich schrumpft. Da weniger XRP-Coins zum Kauf verfügbar bleiben, wird die Knappheit wahrscheinlich seinen Preis erhöhen. Dieses deflationäre Modell stärkt Clavers Vertrauen in XRPs Potenzial, vierstellige Preise zu erreichen.

Laut Claver könnten diese kombinierten Faktoren – der Angebotsschock und die deflationäre Natur – zu einem signifikanten Preisanstieg führen. Mit wachsender Nachfrage und sinkendem Angebot könnte der Wert von XRP exponentiell steigen. Er bleibt zuversichtlich, dass XRP unter den richtigen Bedingungen 2.500 $ erreichen kann.

Clavers kühne Prognose für XRP stimmt mit seiner früheren Vorhersage überein, dass der Coin bis 2026 1.500 $ bis 2.000 $ erreichen könnte. Er stützt diese Schätzungen auf dieselben makroökonomischen Veränderungen und die steigende Nachfrage, von denen er glaubt, dass sie den Preis nach oben treiben werden.

Der Beitrag XRP könnte 2.500 $ erreichen, CEO Claver erklärt die Schlüsselfaktoren erschien zuerst auf CoinCentral.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

