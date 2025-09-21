WWE WrestlePalooza 2025 Ergebnisse: Cody Rhodes bezwingt Drew McIntyre

Cody Rhodes kehrte kürzlich nach einer kurzen Auszeit zur WWE zurück. (Credit: Rich Wade/WWE via Getty Images) WWE via Getty Images

Cody Rhodes stellte sich bei WWE WrestlePalooza 2025 einer seiner bisher größten Herausforderungen in Form des ehemaligen WWE Champions Drew McIntyre.

Vor acht Tagen bei SmackDown kehrte "The American Nightmare" nach einer kurzen Auszeit vom WWE-Programm zurück, um McIntyre für die allererste PLE der WWE auf ESPN herauszufordern. McIntyre hatte gerade Rhodes' langjährigen Freund und Mentor Randy Orton im Hauptkampf von SmackDown besiegt, hatte aber nicht viel Zeit zum Feiern.

Rhodes' triumphale Rückkehr zu SmackDown bereitete die Bühne für einen monumentalen Zusammenstoß zwischen dem WWE Champion und McIntyre bei WWE WrestlePalooza in Indianapolis.

WWE WrestlePalooza 2025 Ergebnisse für Cody Rhodes gegen Drew McIntyre

WWE präsentierte WrestlePalooza auf WrestleMania-Niveau, und Rhodes und McIntyre lieferten einen Kampf, der "The Grandest Stage of Them All" würdig war.

Im Gainbridge Fieldhouse lieferten sich Rhodes und McIntyre einen klassischen Kampf etablierter Hauptkämpfer, aber am Ende war es Rhodes, der triumphierte. Der zweimalige WWE Champion besiegte McIntyre mit einem Super Cody Cutter und einem Cross Rhodes, um den WWE-Titel zu verteidigen, den er erst letzten Monat gewann, als er John Cena bei SummerSlam besiegte.

Zu den wichtigsten Höhepunkten von Rhodes' erfolgreicher WWE-Titelverteidigung gehörten:

Die ersten Minuten des Matches waren ausgeglichen, bis Rhodes versuchte, zu den Seilen zu laufen, aber nachließ und auf ein verletztes Bein hindeutete. Er konnte einen Cody Cutter landen, begünstigte aber sein Knie.

Rhodes landete schließlich einen Springboard-Kick gegen McIntyre, gefolgt von einem Suicide Dive nach draußen. Er versuchte einen zweiten, aber McIntyre fing ihn ab und trieb ihn mit dem Rücken zuerst in die Ringecke, bevor er ihn über den spanischen Kommentatorentisch warf.

McIntyre gewann die Kontrolle und landete ein Paar Belly-to-Belly-Suplexes gegen Rhodes, verfehlte aber einen Schulterblock in der Ecke und schickte sich selbst in den Ringpfosten. McIntyre gewann die Kontrolle mit einem Alabama Slam auf den stählernen Ringstufen zurück.

McIntyre kletterte nach oben, aber Rhodes sprang hoch und landete einen großen Superplex. Die beiden tauschten Schläge aus, dann landete Rhodes einen laufenden Schlag, einen Power Slam und einen Disaster Kick. Rhodes landete einen weiteren Cody Cutter und ging für Cross Rhodes, aber McIntyre kämpfte sich mit einem Knie zum Kopf heraus. McIntyre landete einen Glasgow Kiss Kopfstoß und eine Lawinen-White Noise.

McIntyre ging für den Claymore Kick, aber Rhodes konterte mit einem schwachen Powerbomb für zwei. McIntyre versuchte einen weiteren Claymore Kick, Rhodes wich aus und setzte den Figure Four an, bevor McIntyre ihn mit einem kräftigen Schlag auf den Kiefer unterbrach.

Als der Schiedsrichter abgelenkt war, riss McIntyre das Polster von der Ringecke und stieß Rhodes in die Ecke. Er hatte Rhodes für einen langen Count am Boden, aber der Schiedsrichter, der gezwungen war, aus dem Weg zu gehen, konnte nicht zählen. Das hielt Rhodes' Chancen am Leben.

Rhodes landete den Cross Rhodes, aber McIntyre kickte sich heraus. McIntyre konterte einen weiteren Cody Cutter-Versuch mit einem Slam und landete dann einen flippenden Dive auf Rhodes außerhalb des Rings. Zurück im Ring landete McIntyre den Claymore Kick für den knappsten Nearfall des Matches.

Draußen stellte McIntyre Rhodes für einen Claymore Kick in den Kommentatorentisch auf, aber der Schiedsrichter griff ein. Das ermöglichte Rhodes, sich zu bewegen und dem Kick auszuweichen, wodurch McIntyres Bein durch die Seite des Kommentatorentisches krachte. Zurück im Ring versuchte Rhodes einen Cody Cutter, aber McIntyre konterte mit dem Glasgow Kiss.

Rhodes landete einen Super Cody Cutter, hob dann McIntyre hoch und nagelte ihn mit dem Cross Rhodes fest. Das reichte für den Pin und den Sieg.

Seit seinem ersten WWE-Titelgewinn bei WrestleMania 40 im April 2024 hat Rhodes nun insgesamt über 425 Tage als Champion in zwei Titelregentschaften überschritten.

WWE WrestlePalooza 2025 Ergebnisse: Was kommt als Nächstes für Cody Rhodes und Drew McIntyre?

WWE WrestlePalooza 2025 war wahrscheinlich nicht das Ende der Fehde zwischen Rhodes und McIntyre. Tatsächlich ist es erst der Anfang.

Obwohl Rhodes seinen WWE-Titel in Indianapolis behalten konnte, tat er dies nur nach einer unfähigen Schiedsrichterleistung, die McIntyre möglicherweise mehr als einmal den Kampf gekostet hat. Dieses komplizierte Ende und der fragwürdige Sieg für Rhodes deuten darauf hin, dass noch viel mehr von Rhodes und McIntyre kommen wird, die derzeit wohl die beiden Top-Stars in Vollzeit bei SmackDown sind.

Um ehrlich zu sein, gibt es für Rhodes auf dem blauen Brand derzeit nicht viele andere Optionen. Cena ist zurück bei Raw, während Randy Orton ein Babyface ist, ebenso wie Sami Zayn, und praktisch kein anderer Star bei SmackDown wurde als ernstzunehmender Anwärter auf die Weltmeisterschaft positioniert.

Angesichts Rhodes' Mangel an Herausforderern bei SmackDown und dem bevorstehenden PLE-Zeitplan der WWE könnte und sollte sich seine Rivalität mit McIntyre bis weit in den Herbst erstrecken. In nur drei Wochen wird die WWE nach Perth, Australien, für Crown Jewel reisen. Im folgenden Monat wird die WWE Survivor Series: WarGames in San Diego veranstalten.

Das scheint ein Rückmatch zwischen McIntyre und Rhodes für Crown Jewel vorzubereiten, mit der Möglichkeit, dass sich diese Fehde bis zu Survivor Series erstreckt, vielleicht sogar in einem WarGames-Match. Die WWE hat bei SmackDown so einen glanzlosen Job beim Aufbau von Heels gemacht, dass die Verlängerung von Rhodes gegen McIntyre die einzige realistische Option ist.

Während Rhodes die Schlacht bei WWE WrestlePalooza 2025 gewonnen haben mag, ist McIntyres Krieg mit dem WWE Champion und den WWE-Schiedsrichtern noch lange nicht vorbei. So sollte es auch sein.