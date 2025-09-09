WTI-Rohölpreise steigen auf $62,80, da OPEC+ Pläne zur Angebotserhöhung zurückfährt

Der Beitrag WTI-Rohölpreise steigen auf 62,80 $ während OPEC+ Pläne zur Angebotserhöhung zurückfährt erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Die Rohölpreise steigen aufgrund von Hoffnungen auf moderatere Angebotserhöhungen ab Oktober. OPEC+ kündigte eine Erhöhung um 137.000 Barrel pro Tag für den nächsten Monat an. Trump hat eine zweite Runde von Sanktionen gegen Russland angekündigt. Rohöl wird am Montag höher gehandelt, inmitten von Berichten, dass die für Oktober geplante nächste OPEC+ Angebotserhöhung niedriger ausfallen wird als zuvor erwartet, während die jüngsten Angriffe in der Ukraine Spekulationen über weitere Sanktionen gegen russisches Rohöl ausgelöst haben. Der US-Referenzwert West Texas Intermediate (WTI) wird etwa 1 $ höher gehandelt als am Vortag und erreicht Tageshöchststände knapp über 62,80 $, wobei sich das Hoch vom Freitag bei 63,25 $ nähert. OPEC+ Länder einigen sich auf eine moderatere Angebotserhöhung Die OPEC+, eine Gruppe, die OPEC-Länder sowie Russland und andere Verbündete umfasst, einigte sich am Sonntag auf eine höhere Produktionssteigerung um 137.000 Barrel pro Tag, deutlich unter den im September und August angekündigten Erhöhungen von 555.000 bzw. 411.000 Barrel pro Tag. Ebenfalls am Sonntag bekräftigte US-Präsident Trump, dass er bereit sei, eine zweite Runde von Sanktionen gegen Russland als Vergeltung für die Angriffe am Wochenende auf die Ukraine zu verhängen, bei denen vier Menschen getötet wurden und ein Regierungsgebäude in Kiew in Flammen aufging. Trump verhängte letzten Monat einen Zoll von 50% auf Importe aus Indien als Reaktion auf Delhis Käufe von russischem Öl, und das Land spekuliert über eine Ausweitung ähnlicher Maßnahmen auf andere Käufer von russischem Rohöl. WTI Öl FAQs WTI Öl ist eine Art von Rohöl, das auf internationalen Märkten verkauft wird. WTI steht für West Texas Intermediate, einer der drei Haupttypen, zu denen auch Brent und Dubai Crude gehören. WTI wird auch als "leicht" und "süß" bezeichnet, wegen seiner relativ niedrigen Dichte bzw. seines niedrigen Schwefelgehalts. Es gilt als hochwertiges Öl, das leicht zu raffinieren ist. Es wird in den Vereinigten Staaten gewonnen und über den Cushing-Hub verteilt, der... Der Beitrag WTI-Rohölpreise steigen auf 62,80 $ während OPEC+ Pläne zur Angebotserhöhung zurückfährt erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Die Rohölpreise steigen aufgrund von Hoffnungen auf moderatere Angebotserhöhungen ab Oktober. OPEC+ kündigte eine Erhöhung um 137.000 Barrel pro Tag für den nächsten Monat an. Trump hat eine zweite Runde von Sanktionen gegen Russland angekündigt. Rohöl wird am Montag höher gehandelt, inmitten von Berichten, dass die für Oktober geplante nächste OPEC+ Angebotserhöhung niedriger ausfallen wird als zuvor erwartet, während die jüngsten Angriffe in der Ukraine Spekulationen über weitere Sanktionen gegen russisches Rohöl ausgelöst haben. Der US-Referenzwert West Texas Intermediate (WTI) wird etwa 1 $ höher gehandelt als am Vortag und erreicht Tageshöchststände knapp über 62,80 $, wobei sich das Hoch vom Freitag bei 63,25 $ nähert. OPEC+ Länder einigen sich auf eine moderatere Angebotserhöhung Die OPEC+, eine Gruppe, die OPEC-Länder sowie Russland und andere Verbündete umfasst, einigte sich am Sonntag auf eine höhere Produktionssteigerung um 137.000 Barrel pro Tag, deutlich unter den im September und August angekündigten Erhöhungen von 555.000 bzw. 411.000 Barrel pro Tag. Ebenfalls am Sonntag bekräftigte US-Präsident Trump, dass er bereit sei, eine zweite Runde von Sanktionen gegen Russland als Vergeltung für die Angriffe am Wochenende auf die Ukraine zu verhängen, bei denen vier Menschen getötet wurden und ein Regierungsgebäude in Kiew in Flammen aufging. Trump verhängte letzten Monat einen Zoll von 50% auf Importe aus Indien als Reaktion auf Delhis Käufe von russischem Öl, und das Land spekuliert über eine Ausweitung ähnlicher Maßnahmen auf andere Käufer von russischem Rohöl. WTI Öl FAQs WTI Öl ist eine Art von Rohöl, das auf internationalen Märkten verkauft wird. WTI steht für West Texas Intermediate, einer der drei Haupttypen, zu denen auch Brent und Dubai Crude gehören. WTI wird auch als "leicht" und "süß" bezeichnet, wegen seiner relativ niedrigen Dichte bzw. seines niedrigen Schwefelgehalts. Es gilt als hochwertiges Öl, das leicht zu raffinieren ist. Es wird in den Vereinigten Staaten gewonnen und über den Cushing-Hub verteilt, der...