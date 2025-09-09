BörseDEX+
WTI-Rohölpreise steigen auf $62,80, da OPEC+ Pläne zur Angebotserhöhung zurückfährt

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 00:40
  • Rohölpreise steigen aufgrund von Hoffnungen auf moderatere Angebotserhöhungen ab Oktober.
  • OPEC+ kündigte eine Erhöhung um 137.000 Barrel pro Tag für den nächsten Monat an.
  • Trump hat eine zweite Runde von Sanktionen gegen Russland angekündigt.

Rohöl wird am Montag höher gehandelt, inmitten von Berichten, dass die nächste für Oktober geplante OPEC+ Angebotserhöhung niedriger ausfallen wird als zuvor erwartet, während die jüngsten Angriffe in der Ukraine Spekulationen über weitere Sanktionen gegen russisches Rohöl ausgelöst haben.

Der US-Richtwert West Texas Intermediate (WTI) wird etwa 1$ höher am Tag gehandelt und erreicht Intraday-Höchststände knapp über 62,80$, wobei sich das Hoch vom Freitag bei 63,25$ nähert.

OPEC+ Länder einigen sich auf eine moderatere Angebotserhöhung

Die OPEC+, eine Gruppe, die OPEC-Länder plus Russland und andere Verbündete umfasst, einigte sich am Sonntag darauf, die Produktion um 137.000 Barrel pro Tag zu erhöhen, deutlich unter den im September und August angekündigten Erhöhungen von 555.000 bzw. 411.000 Barrel pro Tag.

Ebenfalls am Sonntag bekräftigte US-Präsident Trump, dass er bereit ist, eine zweite Runde von Sanktionen gegen Russland zu verhängen, als Vergeltung für die Angriffe am Wochenende auf die Ukraine, bei denen vier Menschen getötet wurden und ein Regierungsgebäude in Kiew in Flammen aufging.

Trump verhängte letzten Monat einen Zoll von 50% auf Importe aus Indien als Reaktion auf Delhis Käufe von russischem Öl, und das Land spekuliert über eine Ausweitung ähnlicher Maßnahmen auf andere russische Rohölkäufer.

WTI Öl FAQ

WTI Öl ist eine Art von Rohöl, das auf internationalen Märkten verkauft wird. WTI steht für West Texas Intermediate, eine der drei Hauptarten, zu denen auch Brent und Dubai Crude gehören. WTI wird auch als "leicht" und "süß" bezeichnet, wegen seiner relativ niedrigen Dichte bzw. seines niedrigen Schwefelgehalts. Es gilt als hochwertiges Öl, das leicht zu raffinieren ist. Es stammt aus den Vereinigten Staaten und wird über den Cushing-Hub verteilt, der als "Die Pipeline-Kreuzung der Welt" gilt. Es ist ein Maßstab für den Ölmarkt und der WTI-Preis wird häufig in den Medien zitiert.

Wie bei allen Vermögenswerten sind Angebot und Nachfrage die wichtigsten Treiber des WTI-Ölpreises. So kann das globale Wachstum ein Treiber für eine erhöhte Nachfrage sein und umgekehrt bei schwachem globalem Wachstum. Politische Instabilität, Kriege und Sanktionen können das Angebot stören und die Preise beeinflussen. Die Entscheidungen der OPEC, einer Gruppe großer Öl produzierender Länder, sind ein weiterer wichtiger Preistreiber. Der Wert des US-Dollars beeinflusst den Preis von WTI-Rohöl, da Öl überwiegend in US-Dollar gehandelt wird, wodurch ein schwächerer US-Dollar Öl erschwinglicher machen kann und umgekehrt.

Die wöchentlichen Ölbestandsberichte, die vom American Petroleum Institute (API) und der Energy Information Agency (EIA) veröffentlicht werden, beeinflussen den Preis von WTI-Öl. Änderungen in den Beständen spiegeln schwankende Angebots- und Nachfrageverhältnisse wider. Wenn die Daten einen Rückgang der Bestände zeigen, kann dies auf eine erhöhte Nachfrage hindeuten, was den Ölpreis nach oben treibt. Höhere Bestände können auf ein erhöhtes Angebot hinweisen, was die Preise nach unten drückt. Der API-Bericht wird jeden Dienstag veröffentlicht und der EIA-Bericht am Tag danach. Ihre Ergebnisse sind in der Regel ähnlich und liegen in 75% der Fälle innerhalb von 1% voneinander. Die EIA-Daten gelten als zuverlässiger, da es sich um eine Regierungsbehörde handelt.

OPEC (Organisation erdölexportierender Länder) ist eine Gruppe von 12 Öl produzierenden Nationen, die bei halbjährlichen Treffen gemeinsam Produktionsquoten für Mitgliedsländer festlegen. Ihre Entscheidungen beeinflussen oft die WTI-Ölpreise. Wenn die OPEC beschließt, die Quoten zu senken, kann dies das Angebot verknappen und die Ölpreise nach oben treiben. Wenn die OPEC die Produktion erhöht, hat dies den gegenteiligen Effekt. OPEC+ bezieht sich auf eine erweiterte Gruppe, die zehn zusätzliche Nicht-OPEC-Mitglieder umfasst, von denen Russland das bemerkenswerteste ist.

Quelle: https://www.fxstreet.com/news/wti-crude-prices-rise-to-6280-as-opec-dials-down-supply-hike-plans-202509081129

