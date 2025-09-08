WSPN schließt Akquisition von Aplauz NL B.V. ab

TORTOLA, Britische Jungferninseln, 8. Sept. 2025 /PRNewswire/ — Worldwide Stablecoin Payment Network (WSPN), ein führendes globales Unternehmen für digitale Zahlungen, gab heute die erfolgreiche Akquisition von Aplauz NL B.V. bekannt, einer lizenzierten niederländischen E-Geld-Institution (EMI) und Tochterunternehmen der Aplauz Financial Services Ltd. Die Transaktion wurde im Juni 2025 von De Nederlandsche Bank (DNB) genehmigt und im Juli 2025 abgeschlossen.

Die Akquisition unterstreicht WSPNs Engagement für den Aufbau einer globalen Präsenz bei gleichzeitiger Förderung konformer Stablecoin-Zahlungsökosysteme in wichtigen Märkten. Sie spiegelt WSPNs Entschlossenheit wider, die Standardisierung von Stablecoin-Diensten voranzutreiben und seine Reichweite in verschiedene reale Anwendungen zu erweitern, was dazu beiträgt, die Entwicklung zukünftiger Finanzinfrastruktur zu beschleunigen.

Aussagen der Führungskräfte

"Die Akquisition von Aplauz NL B.V. stärkt unsere europäische Präsenz und beschleunigt unsere Mission, transparente und inklusive digitale Zahlungen voranzutreiben", sagte Raymond Yuan, Gründer & CEO bei WSPN. "Mit Aplauz' etablierter Plattform und Team werden wir breitere Marktchancen bei der Produktivierung von Stablecoin-Anwendungsfällen erkunden und innovative Zahlungsnetzwerklösungen der nächsten Generation für mehr Partner und Benutzer bereitstellen."

"Wir freuen uns, diesen nächsten Schritt in unserer Reise abzuschließen", sagte Goran Abramović, Direktor von Aplauz Financial Services Ltd. "Der erfolgreiche Verkauf unserer niederländischen Geschäftstätigkeit an WSPN unterstreicht die Stärke der Aplauz-Plattform und ihre Relevanz in der sich entwickelnden digitalen Zahlungslandschaft von heute. Wir sind zuversichtlich, dass WSPN auf dieser Grundlage aufbauen und spannende Möglichkeiten für Aplauz NL B.V. erschließen wird."

Über WSPN

WSPN ist ein führender Anbieter von Stablecoin-Infrastruktur der nächsten Generation, der sich dem Aufbau einer sichereren, effizienteren und transparenteren Zahlungslösung für die globale Wirtschaft verschrieben hat. Das Produktportfolio umfasst Stablecoins und eine vielfältige Suite von produktivierten Lösungen für reale Stablecoin-Zahlungsszenarien, die alle darauf ausgerichtet sind, das WSPN-Netzwerkökosystem aufzubauen und zu erweitern. Geleitet von seiner "Stablecoin 2.0"-Vision stellt WSPN Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Zugänglichkeit in den Mittelpunkt seines Ansatzes und treibt die Mainstream-Adoption von Stablecoins weltweit voran.

Über Aplauz

Aplauz Financial Services Ltd. ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Plattformen und regulatorische Dienste entwickelt und betreibt, die es Partnern ermöglichen, konforme digitale Zahlungslösungen aufzubauen und zu skalieren. Gegründet im Jahr 2020, hat sich Aplauz von einem verbraucherorientierten Zahlungsanbieter zu einem B2B-Technologie- und Compliance-Partner entwickelt.

Im Rahmen dieser strategischen Transformation hat Aplauz seine europäischen EMI-Geschäfte — einschließlich Aplauz NL B.V. und zuvor Aplauz CH GmbH — veräußert, um sich auf die Bereitstellung von Technologie, Lizenzierung und regulatorischer Infrastruktur zu konzentrieren, die Unternehmen im digitalen Zahlungssektor stärken.