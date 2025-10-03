BörseDEX+
Donald Trump Jr. hat kürzlich eine entschiedene Haltung gegen Kritik an möglichen Interessenkonflikten im Zusammenhang mit World Liberty Financial (WLFI), dem Kryptowährungsunternehmen seiner Familie, eingenommen. Auf der Token2049-Konferenz in Singapur wies er Bedenken, dass Investoren der Firma versuchen könnten, sich bei der Trump-Administration einzuschmeicheln, als "völligen Unsinn" zurück.

World Liberty Financial: Trump Jr. verteidigt Unternehmen gegen politische Anschuldigungen

Von: Bitcoinist
2025/10/03 18:00
Donald Trump Jr. hat kürzlich eine starke Position gegen Kritik bezüglich potenzieller Interessenkonflikte im Zusammenhang mit World Liberty Financial (WLFI), dem mit seiner Familie verbundenen Kryptowährungsunternehmen, eingenommen. 

Auf der Token2049-Konferenz in Singapur wies er Bedenken zurück, dass Investoren der Firma versuchen könnten, sich bei der Trump-Administration einzuschmeicheln, und bezeichnete dies als "völligen Unsinn".

WLFI-Führungskräfte bestehen darauf, dass politische Verbindungen übertrieben werden

Während seines Interviews mit CNBC auf der Veranstaltung betonte Trump Jr. die Unwahrscheinlichkeit, dass sein Vater, Präsident Donald Trump, oder Zach Witkoffs Vater, Steve Witkoff, Blockchain-Ledger untersuchen würden, um Investoren zu identifizieren und eine bevorzugte Behandlung zu bestimmen. 

"Ich glaube nicht, dass irgendjemand tatsächlich glaubt, dass mein Vater oder [Zachs] Vater Ledger auf der Blockchain betrachten würden, um zu sehen, wer was gekauft hat, und dass das irgendeine Art von Begünstigung mit sich bringt", erklärte er und bekräftigte seine Ansicht, dass solche Behauptungen unbegründet seien.

Als Mitbegründer von World Liberty Financial wurde Trump Jr. auf der Veranstaltung von CEO Zach Witkoff begleitet, der Verbindungen zur Trump-Administration hat, da er der Sohn des ehemaligen US-Sondergesandten für den Nahen Osten ist. 

Witkoff bekräftigte Trump Jr.'s Aussagen und betonte, dass ihre Geschäftsmission zwar bedeutend sei, die politischen Agenden ihrer Väter jedoch weitaus größer seien. "Sie konzentrieren sich nicht auf Stablecoins und sind auch nicht an einem Stablecoin-Geschäft beteiligt", fügte er hinzu und versuchte, ihr Unternehmen weiter von politischen Verbindungen zu distanzieren.

'Beispielloser Konflikt' im Zusammenhang mit World Liberty Financial

Trotz der Bemühungen des Unternehmens, sich auf dem Kryptowährungsmarkt zu etablieren, haben Kritiker Alarm wegen seiner Verbindungen zur Trump-Administration geschlagen, insbesondere da es internationale Partnerschaften anstrebt und in Bereiche wie Debit-Zahlungen und tokenisierte Vermögenswerte expandiert. 

Während ihrer Keynote-Rede auf der Konferenz versuchten sowohl Trump Jr. als auch Witkoff, politische Implikationen herunterzuspielen, und betonten, dass ihr Unternehmen "zu 100% keine politische Organisation" sei.

Während die Website von World Liberty Financial angibt, dass eine mit Trump verbundene Einheit, DT Marks DEFI LLC, und Mitglieder der Familie Trump einen erheblichen Anteil am Umsatz der Plattform erhalten und WLFI-Token halten, wird auch klargestellt, dass Donald Trump und seine Familie keine formellen Rollen innerhalb des Unternehmens oder seiner Tochtergesellschaften innehaben.

Die anhaltende Prüfung der World Liberty Financial-Plattform kommt zu einer Zeit, in der Präsident Donald Trump während seiner zweiten Amtszeit die Kryptowährungsbranche öffentlich unterstützt und sich selbst als "Krypto-Präsident" neu positioniert hat. 

Angesichts dieser Entwicklungen haben demokratische Gesetzgeber, darunter die Senatoren Elizabeth Warren und Maxine Waters, Untersuchungen zu World Liberty Financial gefordert und die Verbindungen des Unternehmens zum Präsidenten als "beispiellosen Konflikt" bezeichnet, der die Krypto-Politik beeinflussen könnte.

World Liberty Financial

Zum Zeitpunkt der Erstellung wird WLFI zu 0,20 $ gehandelt und verzeichnet im Wochenzeitraum Gewinne von 7%. Dennoch liegt der Token-Preis immer noch 37% unter seinem Rekordwert von 0,33 $, der kurz nach seinem Debüt am 1. September erreicht wurde. 

Ausgewähltes Bild von NBC, Diagramm von TradingView.com 

