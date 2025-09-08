Weltgoldrat fördert goldgedeckte Token für Londons Multimilliarden-Dollar-Markt

Londons Goldmarkt im Wert von 930 Milliarden Dollar steht vor einer großen Umwälzung, und sie kommt direkt von ganz oben.

Am Mittwoch kündigte der World Gold Council (WGC) seinen Plan an, einen digitalen Token namens Pooled Gold Interest (PGI) einzuführen.

Dieser neue Token würde durch echte Goldbarren in Londons Tresoren abgesichert sein, und zum ersten Mal könnten Händler Teile eines massiven 400-Unzen-Barrens besitzen, ohne den gesamten Barren zu benötigen. Er ist rechtlich durchsetzbar, handelbar und kann sogar als Sicherheit verwendet werden.

"Dies ist eine Möglichkeit, in den Markt einzusteigen, eine digitale Darstellung von Gold mit vollem rechtlichen Anspruch zu halten, mit vollem Vertrauen darauf, dass das Gold vorhanden ist", sagte Mike Oswin, der globale Leiter für Marktstruktur und Innovation des WGC.

Er sagte CNBC, dass es für einfache Investitionen oder als Sicherheiten verwendet werden könnte. Der Rat glaubt, dass diese Art von Token neue Akteure anziehen und ihnen mehr Möglichkeiten geben wird, Gold zu nutzen, besonders in einem Markt, in dem die Preise in diesem Jahr Rekorde brechen.

WGC möchte, dass digitales Gold als echte Sicherheit fungiert

Derzeit funktioniert der Goldmarkt auf zwei Hauptarten: zugewiesen und nicht zugewiesen. Zugewiesenes Gold bedeutet, dass Investoren direkt einen bestimmten Barren oder eine Münze besitzen. Nicht zugewiesenes Gold gibt ihnen einen Anspruch auf eine bestimmte Menge Metall, aber nicht auf einen bestimmten Barren. Diese zweite Art ist weltweit am häufigsten.

Das Problem? Wenn die Institution, die das Gold lagert, scheitert, könnten Investoren ihren Anspruch verlieren.

Das ist eines der Kernprobleme, die der WGC mit PGI-Tokens zu lösen versucht. Oswin sagte, das Hauptziel in der ersten Phase sei es, Gold einfacher als Sicherheit nutzbar zu machen.

Zugewiesenes Gold wird technisch in vielen Finanzmärkten als Sicherungsvermögen akzeptiert, aber das physische Metall herumzubewegen ist so umständlich, dass es selten auf diese Weise verwendet wird. Stattdessen werden Anleihen oder Bargeld gewählt.

Oswin sagte: "Wir wollen Gold als Finanzwert neben diesen Arten von Sicherheiten platzieren. Die Verpfändung von Gold wird also genauso einfach wie die Verpfändung einer Art digital nativer Anleihe oder Bargeld."

Er fügte hinzu, dass der Token, sobald dies eingerichtet ist, in Zukunft weitere Verwendungsmöglichkeiten eröffnen könnte. Auf die Frage, ob diese digitalen Tokens schließlich zur Abwicklung von Futures-Kontrakten verwendet werden könnten, sagte Oswin, dass dies nicht der Hauptplan sei, aber es könnte passieren.

"In einem zukünftigen Zustand könnte man schauen und sagen, wenn der PGI frei als Sicherheit zwischen Parteien auf dem Markt fließt... wäre es ein großer Schritt zu sagen, dass es Futures-Kontrakte geben könnte, die dies als tatsächlichen Abrechnungsmechanismus verwenden?" fragte er.

WGC strebt globale Expansion an, während Kritiker Zweifel äußern

Der PGI-Start konzentriert sich vorerst auf Großbritannien, aber sie bleiben nicht lange lokal. Oswin bestätigte, dass sie bereits untersuchen, wie dieses Modell in den USA und anderen Märkten funktionieren könnte. Der Rat veröffentlichte diese Woche auch ein Whitepaper, das seine langfristige Vision beschreibt.

Laut WGC-Daten belief sich der Loco London Goldmarkt, der sich auf tatsächliches in britischen Tresoren gelagertes Gold bezieht, zum 30. Juni auf 8.776 Tonnen Gold im Wert von 927,5 Milliarden Dollar. Allein auf diesem Markt werden täglich etwa 20 Millionen Unzen Gold gehandelt. Aber die Vision des Rates endet nicht beim täglichen Volumen oder Token-Zugang. Oswin machte deutlich, dass sie etwas aufbauen, das weit über Großbritanniens Grenzen hinaus expandieren kann.

Dennoch kauft nicht jeder den Hype. Russ Mould, Investmentdirektor bei AJ Bell, sagte, dass einige traditionelle Investoren sich überhaupt nicht für diese digitale Version von Gold interessieren könnten.

"Der WGC mag das Gefühl haben, dass dies eine wichtige Entwicklung ist, da er versucht, Relevanz für sich selbst und das Edelmetall in einer Welt zu bewahren, in der Kryptowährungen und Stablecoins derzeit in Mode sind", sagte er.

Er wies darauf hin, dass eingefleischte Goldanleger, oft als Gold-Bugs bezeichnet, nicht an ausgefallener Technik interessiert sind. Was sie an dem Metall anzieht, ist seine physische Form und die Tatsache, dass es nicht einfach aus dem Nichts erscheint wie Fiat-Geld.

KEY Difference Wire: das geheime Werkzeug, das Kryptoprojekte nutzen, um garantierte Medienberichterstattung zu erhalten