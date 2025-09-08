BörseDEX+
WLFI-Drama geht weiter: Ist 'Dies ist der Betrug aller Betrüge'?

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 00:16
DAR Open Network
D$0.02097-0.66%
Threshold
T$0.0133+5.05%
RealLink
REAL$0.07002+5.69%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.81+4.63%
WLFI
WLFI$0.1321+7.74%
Solana Retardz
SCAM$0.0000194-16.37%

Was für eine Woche. Wenn Sie dachten, Krypto war schon vorher wild, dann hebt das neueste Drama rund um World Liberty Financial (WLFI) das Ganze auf die nächste Stufe.

Das Token-Projekt mit der Trump-Marke, Eric Trumps persönlicher Note und Hunderten von Millionen, die scheinbar in der Schwebe hängen, erlebte diese Woche viel Drama.

WLFI 'Hat mein Geld gestohlen': Von Polygon zum POTUS

Bruno Skvorc, ein bekannter Polygon-Entwickler, nahm kein Blatt vor den Mund, als er seine Erfahrung auf X teilte. Er markierte sogar US-Präsident Donald Trump und erklärte:

Mit seiner abschließenden Anschuldigung markierte Bruno den Paradigm-Berater und On-Chain-Ermittler ZachXBT, um ihm bei seiner misslichen Lage zu helfen.

Er fasste weiter zusammen, was sich für viele wie ein Déjà-vu in einem Krypto-Raum anfühlt, der immer noch mit Zentralisierungs- und Vertrauensproblemen ringt.

Das Problem? Brunos Wallet wurde wegen angeblicher Hochrisikoexposition markiert, aufgrund von 40 ETH über Tornado Cash, indirekten Verbindungen zu sanktionierten russischen Börsen Garantex und Netex24 und einem "wusd-Dashboard, das von CA als Betrug markiert wurde."

Nicht gerade der rauchende Colt, den man für ein solches Einfrieren erwarten würde. In Zeiten der automatisierten Compliance bleiben jedoch Markierungen bestehen und Vermögenswerte werden eingefroren.

Manchmal geschieht dies aus so schwachen Gründen wie "acht Hops entfernt" von verdächtigen Aktivitäten. ZachXBT, stets der Pragmatiker, äußerte sich dazu:

Er erläuterte, wie manuelle Überprüfungen markierter Adressen oft zeigen, dass Compliance-Tools mehr falsch positive Ergebnisse als tatsächliche Übeltäter erfassen. Dies ist ein echtes Risiko, wenn pauschale Verbote zur Norm werden.

ZachXBT lobte WLFI für einen "proaktiven Ansatz", warnte aber, dass fehlerhafte Blacklists irreparablen Schaden verursachen könnten.

Token auf Eis: Justin Suns 100 Millionen Dollar Einfrieren

Bruno ist nicht der einzige Wal, der ins Netz gegangen ist. Krypto-Milliardär Justin Sun, Gründer von Tron und einer der größten Unterstützer von WLFI, fand seine Token im Wert von über 100 Millionen Dollar gesperrt, nachdem eine Reihe von ausgehenden Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain stattgefunden hatte.

Sun besteht darauf, dass diese Bewegungen nichts anderes als "generische Einzahlungstests für Börsen" waren. Er hat keinen Cent verkauft, dennoch bleiben seine WLFI eingefroren, und seine Geduld scheint zu reißen.

"Token sind heilig und unverletzlich", postete Sun und forderte das Team auf, seine Bestände freizugeben und das Vertrauen der Investoren wiederherzustellen.

Er erinnerte alle daran, dass "Fairness, Ehrlichkeit, und Aufrichtigkeit" das Rückgrat der Blockchain sein sollten. Nicht willkürliche Wallet-Blacklists und Schweigen.

Laut Nansen-Daten wurde Suns Wallet von der "Guardian-Adresse" von WLFI auf die Blacklist gesetzt.

Dies geschah direkt nachdem er 50 Millionen Token verschoben hatte, eine Transaktion, die unter den Vorverkaufsbedingungen für frühe Investoren vollständig erlaubt war.

Die Einstellung aus einigen Ecken der Bitcoin-Community? Wenn man sich für zentralisierte Governance anmeldet, sollte man nicht überrascht sein, wenn die zentralisierte Kontrolle zurückschlägt.

Eric Trumps Ironie und WLFIs Sicherheitstanz

Und dann gibt es noch die komische Nebenhandlung: Eric Trump, der WLFI gründete, um sich zu wehren, nachdem er angeblich von der Wall Street ausgeschlossen wurde, sieht sich nun mit seinem eigenen Projekt beschuldigt, genau die Übergriffe zu begehen, gegen die er so leidenschaftlich gekämpft hat.

Die Ironie eines DeFi-Protokolls, das Gelder einfriert, entgeht niemandem, der die Saga verfolgt. Die offiziellen Mitteilungen von WLFI auf X versuchten gestern, das Schiff zu stabilisieren. Sie bekräftigten, dass Wallets nur zum Schutz der Benutzer eingefroren wurden.

WLFI behauptete, dass insgesamt 272 Wallets auf die Blacklist gesetzt wurden, was "einen sehr kleinen Teil der Gesamtinhaber darstellt und ausschließlich dazu diente, Schaden zu verhindern, während wir untersuchen und betroffenen Benutzern helfen."

Das Zentralisierungsproblem: Wer hat das Sagen?

Die harte Wahrheit ist, dass viele neue "DeFi"-Projekte in der Praxis zentralisierte Kontrollen ausüben und Wallets mit einem Klick einfrieren oder auf die Blacklist setzen können. Das lässt betroffenen Inhabern wenig Handlungsspielraum.

Im Fall von WLFI haben diese Entscheidungen Empörung, Verwirrung und immer lautere Rufe nach manueller Überprüfung ausgelöst, nicht nach Bot-gesteuerten Verboten.

Das WLFI-Drama ist größer als nur ein Projekt. Es ist ein Wegweiser für Krypto-Märkte überall. Das Versprechen von DeFi war Fairness, Transparenz und unaufhaltsame Finanzen.

Doch allzu oft schleichen sich alte Machtspiele durch algorithmische Compliance und zentrale Admin-Schlüssel ein.

Während sich der Staub legt, wird eines klar: Die Ära, in der man seine Token ausschließlich "offiziellen Teams" anvertraut, könnte endlich vorbei sein.

Quelle: https://www.thecoinrepublic.com/2025/09/07/wlfi-drama-continues-is-this-is-the-scam-of-all-scams/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

