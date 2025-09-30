Gesetzentwurf in Wisconsin zur Befreiung von Kryptounternehmen von Geldlizenzen

Ein neues Gesetz in Wisconsin könnte lokale Krypto-Nutzer und Unternehmen von Geldtransmitter-Lizenzen befreien und damit Mining, Staking und Blockchain-Entwicklung fördern.

Die Gesetzgeber von Wisconsin haben am Montag einen Gesetzentwurf eingebracht, der, falls verabschiedet, Einzelpersonen und Unternehmen im Bundesstaat von der Pflicht befreien würde, Geldtransmitter-Lizenzen für die Teilnahme am Mining, Staking und den Austausch digitaler Vermögenswerte zu benötigen.

Laut einem Dokument des Wisconsin Legislative Reference Bureau zielt der Gesetzentwurf darauf ab, Ausnahmen von der Pflicht, eine Lizenz vom Department of Financial Institutions (DFI) für geldüberweisungsbezogene Aktivitäten zu benötigen, klar zu definieren.

Gemäß den vorgeschlagenen Ausnahmen des Wisconsin Assembly Bill 471 würden Einzelpersonen oder Unternehmen keine DFI-Lizenzen für Krypto-Mining, Staking und die Entwicklung von Blockchain-Software benötigen.

