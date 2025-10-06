Wird Shiba Inu jemals 1 $ erreichen? Diese 2 Low-Cap Meme-Coins könnten es diesen Monat übertreffen

Der Markt brodelt erneut mit Spekulation rund um Shiba Inu, während Händler darüber diskutieren, ob der Token das Zeug dazu hat, jemals die schwer fassbare 1-Dollar-Marke zu erreichen. Während die SHIB-Community stark geblieben ist und Whales das Projekt weiterhin unterstützen, glauben viele Analysten, dass die Mathematik ein solches Niveau in naher Zukunft unwahrscheinlich macht.

Das hat die Tür für kleinere Tokens mit hohem Aufwärtspotenzial geöffnet, um ins Rampenlicht zu treten. Tatsächlich beginnen zwei Anwärter mit geringer Marktkapitalisierung, Layer Brett, der aufsteigende Stern der Ethereum Layer 2-Szene, und der Meme-Token BERT, einen ernsthaften Zufluss an Einzelhandelsliquidität anzuziehen.

Shiba Inu: Kann SHIB der Schwerkraft trotzen?

Im Mittelpunkt der Debatte steht Shiba Inu, der weiterhin fest in den Top-Krypto-Rängen sitzt. Trotz seiner starken Markenbildung und einer loyalen Community bleibt das Erreichen von 1 Dollar eine monumentale Herausforderung. Damit SHIB diesen Meilenstein erreicht, wäre eine Marktkapitalisierung in Billionenhöhe erforderlich – ein Niveau, das selbst Bitcoin und Ethereum nie erreicht haben.

Dennoch verweisen SHIB-Unterstützer auf laufende Token-Burns, Ökosystem-Upgrades und neue Integrationen als Gründe, optimistisch zu bleiben. Spekulative Kapitalflüsse sind während dieses Aufschwungs im breiteren Markt zurückgekehrt und halten SHIB im Gespräch, selbst wenn andere Meme-Projekte ins Rampenlicht drängen.

Warum $LBRETT als die beste Krypto zum Kaufen bezeichnet wird

Wenn SHIBs Weg zu 1 Dollar in naher Zukunft unwahrscheinlich aussieht, schauen Händler stattdessen auf Vorverkäufe mit hohem Wachstum, bei denen kleinere Marktkapitalisierungen exponentielle Renditen liefern können. Hier kommt $LBRETT ins Spiel.

Der Vorverkauf wird derzeit mit nur 0,0058 $ pro Token bewertet, wobei Analysten kühne Aufwärtsprognosen anhängen, die bis in den 100-fachen Bereich reichen. Als Ethereum Layer 2 aufgebaut, bietet es 10.000 TPS mit Gebühren von etwa 0,001 $, eine technische Grundlage, die es weit über die meisten Meme-Coins positioniert.

Zusätzlich zur Architektur ziehen Staking-Belohnungen von nahezu 600% APY langfristige Gläubige an, während ein Gewinnspiel im Wert von 1 Million Dollar täglich neue Einzelhändler anzieht. Im Gegensatz zu SHIB, das sich hauptsächlich auf die Stärke der Community stützt, kombiniert $LBRETT Nutzen, Belohnungen und Hype zu einem Paket, das wie maßgeschneidert für den Meme-Coin-Wahnsinn dieses Zyklus wirkt.

BERT: Der Wildcard-Meme-Herausforderer

Neben $LBRETT gewinnt ein weiteres Small-Cap-Projekt Aufmerksamkeit: BERT. Mit seinem augenzwinkernden Branding und frühem Community-Push hat BERT begonnen, in sozialen Medien an Zugkraft zu gewinnen. Obwohl es noch nicht die gleiche Infrastruktur oder Belohnungsprogramme wie $LBRETT hat, macht seine geringe Marktkapitalisierung es zu einem Hauptziel für spekulative Händler, die von schnellen Flips leben.

Allein im letzten Monat hat BERT einen Anstieg der täglichen Handelsvolumina erlebt, da Händler von älteren Meme-Plays zu neueren Tokens mit geringerer Marktkapitalisierung wechseln. Mit BERT im Trend und einer sich aufheizenden Meme-Saison bleiben kurzfristige Rallyes fest auf dem Tisch.

Wo das Smart-Degen-Geld landen könnte

Die große Frage? Wird Shiba Inu jemals 1 $ erreichen? Realistisch betrachtet scheint es eine Überdehnung zu sein. Während SHIB wahrscheinlich ein Grundnahrungsmittel der Meme-Coin-Kultur bleiben wird, könnte das wirklich explosive Aufwärtspotenzial in diesem Monat bei den kleineren Namen liegen.

Zwischen $LBRETT's Mischung aus Vorverkaufs-Hype, Staking-Belohnungen, Layer-2-Grundlagen und diesem Gewinnspiel im Wert von 1 Million Dollar und BERT's rohem Momentum als Community-Token mit geringer Marktkapitalisierung haben Händler zwei Anwärter, die SHIB kurzfristig überstrahlen könnten.

Für Degens, die nach 10x–100x-Plays jagen, ist die Mathematik einfach: SHIB ist der Legacy-Name, aber $LBRETT und BERT sind die Orte, von denen die Feuerkraft für die größten Rallyes dieses Monats kommen könnte.

Eine Wahl zwischen den beiden? Layer Brett hat, ohne Zweifel, die besten möglichen Gewinne.

Haftungsausschluss: Dies ist ein bezahlter Beitrag und sollte nicht als Nachricht/Beratung behandelt werden. LiveBitcoinNews ist nicht verantwortlich für Verluste oder Schäden, die aus dem Inhalt, den Produkten oder Dienstleistungen resultieren, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird.

Der Beitrag Wird Shiba Inu jemals 1 $ erreichen? Diese 2 Meme-Coins mit geringer Marktkapitalisierung könnten es diesen Monat übertreffen erschien zuerst auf Live Bitcoin News.