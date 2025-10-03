BörseDEX+
Eine weitere Woche geht zu Ende, und das bedeutet, dass mehr Bitcoin-Optionen auslaufen, während sich die Spot-Märkte in dieser Woche stark erholt haben.

Werden die Märkte noch höher steigen, wenn Bitcoin-Optionen im Wert von 3,3 Mrd. $ auslaufen

Von: CryptoPotato
2025/10/03 13:13
Am Freitag, dem 3. Oktober, werden rund 28.000 Bitcoin-Optionskontrakte auslaufen, die einen Nominalwert von etwa 3,37 Milliarden US-Dollar haben.

Dieses Ablaufdatum kehrt nach dem epischen Ende des dritten Quartals in der letzten Woche zur Normalität zurück, sodass es wahrscheinlich keine Auswirkungen auf die Spot-Märkte geben wird, die in dieser Woche zugelegt haben.

Die Daten zum US-Arbeitsmarkt bleiben schwach, was mehr Druck auf die Federal Reserve ausübt, die Zinsen in diesem Monat erneut zu senken, ein Bonus für risikoreiche Anlagen wie Krypto.

Bitcoin-Optionen Ablauf

Die dieswöchige Charge von Bitcoin-Optionskontrakten hat ein Put/Call-Verhältnis von 1,1, was bedeutet, dass etwas mehr Short-Kontrakte auslaufen als Long-Kontrakte, während die Bullen wieder Fassung gewinnen. Der maximale Schmerz liegt laut Coinglass bei etwa 115.000 US-Dollar.

Das Open Interest (OI) oder der Wert oder die Anzahl der noch nicht abgelaufenen Bitcoin-Optionskontrakte ist bei 120.000 US-Dollar am höchsten und hat bei diesem Strike-Preis auf Deribit 2,2 Milliarden US-Dollar erreicht. Es gibt auch etwa 1,9 Milliarden US-Dollar OI bei 140.000 US-Dollar, aber 100.000 US-Dollar ist ein beliebter Strike-Preis für Leerverkäufer mit 1,6 Milliarden US-Dollar OI.

Das gesamte BTC-Options-OI über alle Börsen hinweg liegt bei etwa 49 Milliarden US-Dollar, was in der vergangenen Woche gesunken ist. Darüber hinaus liegt das gesamte Bitcoin-Futures-OI derzeit bei 86,5 Milliarden US-Dollar, was laut Coinglass immer noch nahe an Rekordhöhen liegt.

Unterdessen beobachtete ETF-Experte Eric Balchunas, dass BlackRocks IBIT die Derbit-Plattform von Coinbase als größten Handelsplatz für Bitcoin-Optionen überholt hat.

Anfang dieser Woche sagte der Krypto-Derivateanbieter Greeks Live, dass die Gruppe "Frustration mit den aktuellen Marktbedingungen erlebt und sie als extreme, unruhige Preisbewegungen beschreibt, die schwer profitabel zu handeln sind." Dies war jedoch vor der aktuellen Rally.

Zusätzlich zu der heutigen Tranche von Bitcoin-Optionen laufen auch rund 216.000 Ethereum-Kontrakte aus, mit einem Nominalwert von 987 Millionen US-Dollar, maximalem Schmerz bei 4.200 US-Dollar und einem Put/Call-Verhältnis von 0,93. Das gesamte ETH-Options-OI über alle Börsen hinweg liegt laut Coinglass bei etwa 13,5 Milliarden US-Dollar. Dies bringt den kombinierten Nominalwert des Krypto-Options-Ablaufs am Freitag auf etwa 4,3 Milliarden US-Dollar.

Spot-Markt Ausblick

Die Kryptomärkte beenden die Woche im grünen Bereich mit einer Gesamtkapitalisierung von 1,4% auf nahezu Rekordhöhen von 4,23 Billionen US-Dollar. Die Märkte hatten eine solide Woche und haben seit dem gleichen Zeitpunkt am letzten Freitag mehr als 10% zugelegt.

Bitcoin führte immer noch die Charge an und erreichte am späten Donnerstag kurzzeitig über 121.000 US-Dollar, bevor er während des Freitagmorgenhandels in Asien auf 120.000 US-Dollar zurückging. Der Vermögenswert hat in der vergangenen Woche einen soliden Gewinn von 10% erzielt.

Ethereum machte ebenfalls Fortschritte und erreichte während des asiatischen Handels ein Intraday-Hoch von knapp über 4.500 US-Dollar. ETH ist jetzt 14% höher als zur gleichen Zeit in der letzten Woche. Unterdessen lag BNB zum Zeitpunkt des Schreibens bei einem Allzeithoch von knapp unter 1.100 US-Dollar.

Der Beitrag "Werden die Märkte noch höher steigen, wenn Bitcoin-Optionen im Wert von 3,3 Milliarden US-Dollar auslaufen" erschien zuerst auf CryptoPotato.

