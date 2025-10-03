BörseDEX+
Wird Bitcoin auf den maximalen Schmerzpreis von 115.000 $ inmitten des heutigen Krypto-Options-Verfalls zurückkehren?

Von: BitcoinEthereumNews
2025/10/03 17:12
Bitcoin steigt über 120.000 $ nach massiven Kapitalzuflüssen in den Kryptomarkt als Reaktion auf den Shutdown der US-Regierung. Händler bereiten sich auf große Volatilität aufgrund des Ablaufs von Krypto-Optionen vor, da der Max-Pain-Preis für Bitcoin und Ethereum weit unter den aktuellen Marktpreisen liegt.

Achten Sie auf den Ablauf von Bitcoin-Optionen im Wert von 3,36 Milliarden $ heute

Fast 28.000 BTC-Optionen mit einem Nominalwert von 3,36 Milliarden $ laufen heute, am 3. Oktober, an der Deribit-Derivatebörse ab. Das Put-Call-Verhältnis von 1,13 signalisiert ein höheres Volumen an Put-Optionen im Vergleich zu Call-Optionen, was auf eine bärische Stimmung hindeutet.

In den letzten 24 Stunden ist das Put-Call-Verhältnis auf 0,91 gestiegen. Dies bestätigt, dass Händler zu einem Marktabschwung tendieren oder sich gegen einen Rückgang absichern.

BTC Options Open Interest. Quelle: Deribit

Der Bitcoin Max-Pain-Preis liegt bei 115.000 $, deutlich unter dem aktuellen Marktpreis von 120.370 $. Glassnode enthüllte, dass Prozentuale Optionen zwischen 100.000 $ und 120.000 $ gebündelt sind, mit dem höchsten Call-Interesse bei 120.000 $.

Steigende Zuflüsse in ETFs und verlangsamter LTH-Verkaufsdruck haben für Stabilität gesorgt, wobei Bitcoin die Unterstützung auf der STH-realisierten Kostenbasis hält. Der Ablauf der Krypto-Optionen im September hat die Stimmung zurückgesetzt, da sich das offene Interesse wieder aufbaut, das Volumen nachlässt und die Ströme in Richtung eines vorsichtigen Aufwärtstrends im vierten Quartal tendieren.

BTC Options Net Premium Strike Heatmap. Quelle: Glassnode

BlackRock Bitcoin ETF übertrifft Deribit bei Bitcoin-Optionen

BlackRock Bitcoin ETF überholte Deribit letzte Woche und wurde zum größten Handelsplatz für BTC-Optionen. Dies geschah nach dem Ablauf von Krypto-Optionen im Wert von 23 Milliarden $ in der letzten Woche, wobei das offene Interesse an BTC auf dem an der Nasdaq notierten IBIT fast 38 Milliarden $ erreichte, verglichen mit 32 Milliarden $ auf Deribit.

Investoren und Analysten schenken dem BTC-Optionsmarkt jetzt mehr Aufmerksamkeit. BTC-Optionen auf Deribit und IBIT nähern sich jetzt auf nominaler Basis 80 Milliarden $.

Bloomberg Senior ETF-Analyst Eric Balchunas teilte eine Aufschlüsselung des offenen Interesses an Optionen nach Emittenten, wobei IBIT deutlich dominiert. "Optionen tendieren dazu, mehr nach dem Prinzip 'Der Gewinner bekommt alles' zu funktionieren, im Gegensatz zum ETF AUM, das breiter gestreut ist", fügte er hinzu.

BlackRock's IBIT dominiert das offene Interesse an BTC ETF-Optionen. Quelle: Eric Balchunas

Ethereum-Optionen im Wert von 966 Millionen $ laufen ab

Über 216.000 Ethereum-Optionen mit einem Nominalwert von 966,51 Millionen $ laufen auf Deribit ab, mit einem Put-Call-Verhältnis von 0,93. Dieses leicht bärische Put-Call-Verhältnis zeigt, dass Händler inmitten steigender Volatilität mit Abwärtsbewegungen rechnen.

In den letzten 24 Stunden war das Call-Volumen deutlich höher als das Put-Volumen, mit einem Put-Call-Verhältnis von 0,50. Es zeigt, dass Händler zuversichtlicher sind, was weiteres Aufwärtspotenzial angeht, da sie mehr Call-Optionen kaufen.

Darüber hinaus liegt der Max-Pain-Preis bei 4.200 $, höher als der aktuelle Marktpreis von 4.508 $ zum Zeitpunkt des Schreibens. Dies signalisiert höhere Chancen für einen Rückgang des ETH-Preises, aber die Wahrscheinlichkeit eines plötzlichen Rückgangs ist aufgrund des Ablaufs der Krypto-Optionen äußerst gering.

ETH Options Open Interest. Quelle: Deribit

Quelle: https://coingape.com/will-bitcoin-reverse-115k-max-pain-price-crypto-options-expiry-today/

