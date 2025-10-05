Wird Bitcoin auf beispiellose Höhen klettern? Von: Coinstats 2025/10/05 12:32 Teilen

Bitcoin (BTC) steht kurz davor, einen bedeutenden Meilenstein zu erreichen und strebt ein neues Allzeithoch an. Mit nur 30 $ Erhöhung steht BTC an der Schwelle, seinen bisherigen Rekord zu übertreffen. Weiterlesen: Wird Bitcoin auf beispiellose Höhen klettern?