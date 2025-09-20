BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag "Wird Bitcoin den S&P 500 Index schlagen? 'Für immer', sagt Michael Saylor" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. In aktuellen Bitcoin-Nachrichten hat Strategy CEO Michael Saylor erneut eine kühne Behauptung über die Zukunft von Bitcoin (BTC USD) aufgestellt. Er sagte, dass Bitcoin den S&P 500 "für immer" übertreffen wird. Laut ihm würde der Index im Vergleich zur führenden Kryptowährung jährlich fast 29% an Wert verlieren. In seiner Aussage betonte Saylor die Stärke von Bitcoin als langfristige Investition. Er glaubt, dass sein begrenztes Angebot und die weltweite Akzeptanz seinen Wert weiter steigern werden. Andererseits argumentierte er, dass ein traditioneller Index wie der S&P 500 Schwierigkeiten haben wird, mitzuhalten. Bitcoin-Nachrichten: Warum ist es "Digitales Kapital", stärker als der S&P 500 In seinem Interview mit Coin Stories erklärte der Executive Chairman von MicroStrategy, Michael Saylor, dass Bitcoin ein einzigartiges digitales Anlagevehikel sei. Ihm zufolge wächst es im Wert viel schneller als traditionelle Vermögenswerte. Saylor merkte an, dass die durchschnittliche Rendite des S&P 500 oft als Standardmaß für Anlagewachstum betrachtet wird. Er betonte jedoch, dass Bitcoin (BTC USD) diese Benchmark konsequent übertrifft. Dieser Unterschied, so sagte er, verdeutlicht eine klare Leistungslücke. Deshalb glaubt Saylor, dass ein bedeutender finanzieller Wandel stattfindet. Er argumentierte, dass Bitcoin sich als überlegene Wahl für Investoren herausstellt, eine zunehmend populäre Meinung, wie in aktuellen Nachrichten zu beobachten ist. Seiner Ansicht nach dient es auch als stärkere Sicherheit im Vergleich zu traditionellen Vermögenswerten. Seiner Meinung nach gibt die stetige Wertsteigerung von Bitcoin den Anlegern die Möglichkeit, neue Kreditformen zu schaffen, die durch den Vermögenswert abgesichert sind. Er erklärte, dass Bitcoin-besicherte Kredite länger halten, höhere Renditen liefern und die globalen Finanzen umgestalten könnten. Michael Saylor betonte auch, dass diese Perspektive seine Rolle in politischen Diskussionen beeinflusst hat. Kürzlich schloss er sich anderen Krypto-Führungskräften in einem Treffen an, um für das strategische Bitcoin-Reservegesetz einzutreten. Darüber hinaus verglich er die Zuverlässigkeit von Bitcoin mit der Schwäche traditioneller Währungen. Er argumentierte, dass...Der Beitrag "Wird Bitcoin den S&P 500 Index schlagen? 'Für immer', sagt Michael Saylor" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. In aktuellen Bitcoin-Nachrichten hat Strategy CEO Michael Saylor erneut eine kühne Behauptung über die Zukunft von Bitcoin (BTC USD) aufgestellt. Er sagte, dass Bitcoin den S&P 500 "für immer" übertreffen wird. Laut ihm würde der Index im Vergleich zur führenden Kryptowährung jährlich fast 29% an Wert verlieren. In seiner Aussage betonte Saylor die Stärke von Bitcoin als langfristige Investition. Er glaubt, dass sein begrenztes Angebot und die weltweite Akzeptanz seinen Wert weiter steigern werden. Andererseits argumentierte er, dass ein traditioneller Index wie der S&P 500 Schwierigkeiten haben wird, mitzuhalten. Bitcoin-Nachrichten: Warum ist es "Digitales Kapital", stärker als der S&P 500 In seinem Interview mit Coin Stories erklärte der Executive Chairman von MicroStrategy, Michael Saylor, dass Bitcoin ein einzigartiges digitales Anlagevehikel sei. Ihm zufolge wächst es im Wert viel schneller als traditionelle Vermögenswerte. Saylor merkte an, dass die durchschnittliche Rendite des S&P 500 oft als Standardmaß für Anlagewachstum betrachtet wird. Er betonte jedoch, dass Bitcoin (BTC USD) diese Benchmark konsequent übertrifft. Dieser Unterschied, so sagte er, verdeutlicht eine klare Leistungslücke. Deshalb glaubt Saylor, dass ein bedeutender finanzieller Wandel stattfindet. Er argumentierte, dass Bitcoin sich als überlegene Wahl für Investoren herausstellt, eine zunehmend populäre Meinung, wie in aktuellen Nachrichten zu beobachten ist. Seiner Ansicht nach dient es auch als stärkere Sicherheit im Vergleich zu traditionellen Vermögenswerten. Seiner Meinung nach gibt die stetige Wertsteigerung von Bitcoin den Anlegern die Möglichkeit, neue Kreditformen zu schaffen, die durch den Vermögenswert abgesichert sind. Er erklärte, dass Bitcoin-besicherte Kredite länger halten, höhere Renditen liefern und die globalen Finanzen umgestalten könnten. Michael Saylor betonte auch, dass diese Perspektive seine Rolle in politischen Diskussionen beeinflusst hat. Kürzlich schloss er sich anderen Krypto-Führungskräften in einem Treffen an, um für das strategische Bitcoin-Reservegesetz einzutreten. Darüber hinaus verglich er die Zuverlässigkeit von Bitcoin mit der Schwäche traditioneller Währungen. Er argumentierte, dass...

Wird Bitcoin den S&P 500 Index schlagen? 'Für immer,' sagt Michael Saylor

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/20 18:34
Bitcoin
BTC$105 878,04+4,02%
Index Cooperative
INDEX$0,912+12,17%
TOP Network
TOP$0,000096--%
COM
COM$0,006288+1,19%
Wink
LIKE$0,004819+0,56%

In den jüngsten Bitcoin-Nachrichten hat Strategy-CEO Michael Saylor erneut eine kühne Behauptung über die Zukunft von Bitcoin (BTC USD) aufgestellt. Er sagte, dass Bitcoin den S&P 500 "für immer" übertreffen werde.

Ihm zufolge würde der Index im Vergleich zur führenden Kryptowährung jährlich fast 29% an Wert verlieren.

In seiner Erklärung betonte Saylor die Stärke von Bitcoin als langfristige Investition. Er glaubt, dass sein begrenztes Angebot und die weltweite Akzeptanz seinen Wert weiter steigern werden.

Andererseits argumentierte er, dass ein traditioneller Index wie der S&P 500 Schwierigkeiten haben wird, mitzuhalten.

Bitcoin-Nachrichten: Warum ist es "Digitales Kapital", stärker als der S&P 500

In seinem Interview mit Coin Stories erklärte der Vorstandsvorsitzende von MicroStrategy, Michael Saylor, dass Bitcoin ein einzigartiges digitales Anlagevehikel sei.

Ihm zufolge wächst es im Wert viel schneller als traditionelle Vermögenswerte. Saylor merkte an, dass die durchschnittliche Rendite des S&P 500 oft als Standardmaß für Anlagewachstum betrachtet wird.

Er betonte jedoch, dass Bitcoin (BTC USD) diesen Maßstab konsequent übertrifft. Dieser Unterschied, so sagte er, verdeutlicht eine klare Leistungslücke.

Aufgrund dessen glaubt Saylor, dass ein bedeutender finanzieller Wandel stattfindet. Er argumentierte, dass sich Bitcoin als überlegene Wahl für Investoren herausstellt, eine zunehmend populäre Meinung, wie in den jüngsten Nachrichten zu sehen ist.

Seiner Ansicht nach dient es auch als stärkere Sicherheit im Vergleich zu traditionellen Vermögenswerten. Seiner Meinung nach gibt Bitcoins stetige Wertsteigerung den Anlegern die Möglichkeit, neue Formen von Krediten zu schaffen, die durch den Vermögenswert abgesichert sind.

Er erklärte, dass Bitcoin-besicherte Kredite länger halten, höhere Renditen liefern und die globalen Finanzen umgestalten könnten.

Michael Saylor betonte auch, dass diese Perspektive seine Rolle in politischen Diskussionen beeinflusst hat. Kürzlich schloss er sich anderen Krypto-Führungskräften in einem Treffen an, um für den strategischen Bitcoin-Reservegesetzentwurf einzutreten.

Darüber hinaus verglich er die Zuverlässigkeit von Bitcoin mit der Schwäche traditioneller Währungen.

Er argumentierte, dass jede Währung, wie der US-Dollar, aufgrund von Inflation und Zentralbankpolitik im Laufe der Zeit weiter an Wert verlieren würde.

Michael Saylor erklärt, was Bitcoin zu einer soliden Sicherheit macht

Laut dem überzeugten Bitcoin-Befürworter kann die Verwendung traditioneller Währungen als Sicherheiten finanzielle Instabilität verursachen.

Im Gegensatz dazu glaubt er, dass Bitcoins begrenztes Angebot und dezentrales System es zu einer stärkeren Grundlage für Kredite und Investitionen machen.

Saylor ist einer der lautstärksten Unternehmensverfechter von Bitcoin geblieben, seit Strategy 2020 begann, es anzusammeln.

Das Unternehmen hält jetzt mehr als 638.500 BTC, die mehrere zehn Milliarden Dollar wert sind. Für ihn ist Bitcoin mehr als ein digitaler Vermögenswert.

Er betrachtet es als leistungsstarken Wertspeicher, stärker und zuverlässiger als Aktien oder Fiat-Währungen.

Wenn Bitcoin (BTC USD) den S&P 500 jährlich um 29% übertrifft, glaubt Michael Saylor, dass der Wandel in der globalen Finanzwelt unbestreitbar sein wird.

Er prognostizierte, dass der Index in den nächsten 21 Jahren jedes Jahr um diesen Betrag hinter Bitcoin zurückfallen könnte.

Auf die Frage nach Strategys Abwesenheit vom S&P 500 erklärte Saylor, dass das Unternehmen erst kürzlich berechtigt wurde.

Er sagte, dass Änderungen in der Fair-Value-Bilanzierung und konsequente Rentabilität wichtige Meilensteine waren, die die Firma zuerst erreichen musste.

Dennoch räumte er ein, dass der Beitritt zum Index ein langsamer und vorsichtiger Prozess ist. Er erwartet, dass Strategy aufgenommen wird, sobald es über mehrere Quartale Stabilität zeigt.

In der Zwischenzeit betonte Michael Saylor die starke Leistung von Strategy im Vergleich zu traditionellen Anlagevehikeln, trotz des Verpassens der neuesten S&P 500-Notierung.

Quelle: https://www.thecoinrepublic.com/2025/09/20/will-bitcoin-beat-sp-500-index-forever-says-michael-saylor/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2,4033+5,61%
Intuition
TRUST$0,2069-1,75%
Xrp Classic
XRPC$0,0007469+9,46%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0,02003+5,81%
Moonveil
MORE$0,00495-6,33%
Farcana
FAR$0,000553-6,27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die Suche nach dem neuen Krypto-Presale im Nov 2025 entwickelt sich zu einer globalen Schatzsuche, aber nur wenige Projekte brüllen wirklich, bevor die Masse sie entdeckt. MoonBull schreibt diese Geschichte neu mit einem Presale, der bereits Wellen der Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht durch leere Versprechungen, sondern durch bewährte, programmierte Mechanismen, die die Position jedes Besitzers stärken. [...]
ROAR
ROAR$0,0000248--%
Waves
WAVES$0,7367+0,24%
Notcoin
NOT$0,0007679-1,42%
Teilen
Coinstats2025/11/10 05:40

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105 878,04
$105 878,04$105 878,04

+2,04%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3 633,11
$3 633,11$3 633,11

+3,34%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166,60
$166,60$166,60

+2,50%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2,4060
$2,4060$2,4060

+3,88%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0,18127
$0,18127$0,18127

+1,79%