Wird Bitcoin den S&P 500 Index schlagen? 'Für immer,' sagt Michael Saylor

In den jüngsten Bitcoin-Nachrichten hat Strategy-CEO Michael Saylor erneut eine kühne Behauptung über die Zukunft von Bitcoin (BTC USD) aufgestellt. Er sagte, dass Bitcoin den S&P 500 "für immer" übertreffen werde.

Ihm zufolge würde der Index im Vergleich zur führenden Kryptowährung jährlich fast 29% an Wert verlieren.

In seiner Erklärung betonte Saylor die Stärke von Bitcoin als langfristige Investition. Er glaubt, dass sein begrenztes Angebot und die weltweite Akzeptanz seinen Wert weiter steigern werden.

Andererseits argumentierte er, dass ein traditioneller Index wie der S&P 500 Schwierigkeiten haben wird, mitzuhalten.

Bitcoin-Nachrichten: Warum ist es "Digitales Kapital", stärker als der S&P 500

In seinem Interview mit Coin Stories erklärte der Vorstandsvorsitzende von MicroStrategy, Michael Saylor, dass Bitcoin ein einzigartiges digitales Anlagevehikel sei.

Ihm zufolge wächst es im Wert viel schneller als traditionelle Vermögenswerte. Saylor merkte an, dass die durchschnittliche Rendite des S&P 500 oft als Standardmaß für Anlagewachstum betrachtet wird.

Er betonte jedoch, dass Bitcoin (BTC USD) diesen Maßstab konsequent übertrifft. Dieser Unterschied, so sagte er, verdeutlicht eine klare Leistungslücke.

Aufgrund dessen glaubt Saylor, dass ein bedeutender finanzieller Wandel stattfindet. Er argumentierte, dass sich Bitcoin als überlegene Wahl für Investoren herausstellt, eine zunehmend populäre Meinung, wie in den jüngsten Nachrichten zu sehen ist.

Seiner Ansicht nach dient es auch als stärkere Sicherheit im Vergleich zu traditionellen Vermögenswerten. Seiner Meinung nach gibt Bitcoins stetige Wertsteigerung den Anlegern die Möglichkeit, neue Formen von Krediten zu schaffen, die durch den Vermögenswert abgesichert sind.

Er erklärte, dass Bitcoin-besicherte Kredite länger halten, höhere Renditen liefern und die globalen Finanzen umgestalten könnten.

Michael Saylor betonte auch, dass diese Perspektive seine Rolle in politischen Diskussionen beeinflusst hat. Kürzlich schloss er sich anderen Krypto-Führungskräften in einem Treffen an, um für den strategischen Bitcoin-Reservegesetzentwurf einzutreten.

Darüber hinaus verglich er die Zuverlässigkeit von Bitcoin mit der Schwäche traditioneller Währungen.

Er argumentierte, dass jede Währung, wie der US-Dollar, aufgrund von Inflation und Zentralbankpolitik im Laufe der Zeit weiter an Wert verlieren würde.

Michael Saylor erklärt, was Bitcoin zu einer soliden Sicherheit macht

Laut dem überzeugten Bitcoin-Befürworter kann die Verwendung traditioneller Währungen als Sicherheiten finanzielle Instabilität verursachen.

Im Gegensatz dazu glaubt er, dass Bitcoins begrenztes Angebot und dezentrales System es zu einer stärkeren Grundlage für Kredite und Investitionen machen.

Saylor ist einer der lautstärksten Unternehmensverfechter von Bitcoin geblieben, seit Strategy 2020 begann, es anzusammeln.

Das Unternehmen hält jetzt mehr als 638.500 BTC, die mehrere zehn Milliarden Dollar wert sind. Für ihn ist Bitcoin mehr als ein digitaler Vermögenswert.

Er betrachtet es als leistungsstarken Wertspeicher, stärker und zuverlässiger als Aktien oder Fiat-Währungen.

Wenn Bitcoin (BTC USD) den S&P 500 jährlich um 29% übertrifft, glaubt Michael Saylor, dass der Wandel in der globalen Finanzwelt unbestreitbar sein wird.

Er prognostizierte, dass der Index in den nächsten 21 Jahren jedes Jahr um diesen Betrag hinter Bitcoin zurückfallen könnte.

Auf die Frage nach Strategys Abwesenheit vom S&P 500 erklärte Saylor, dass das Unternehmen erst kürzlich berechtigt wurde.

Er sagte, dass Änderungen in der Fair-Value-Bilanzierung und konsequente Rentabilität wichtige Meilensteine waren, die die Firma zuerst erreichen musste.

Dennoch räumte er ein, dass der Beitritt zum Index ein langsamer und vorsichtiger Prozess ist. Er erwartet, dass Strategy aufgenommen wird, sobald es über mehrere Quartale Stabilität zeigt.

In der Zwischenzeit betonte Michael Saylor die starke Leistung von Strategy im Vergleich zu traditionellen Anlagevehikeln, trotz des Verpassens der neuesten S&P 500-Notierung.