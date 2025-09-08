Warum die Green Bay Packers wie das Team aussehen, das es in der NFC North zu schlagen gilt

Green Bay Packers Defensive End Micah Parsons (1) feiert seinen Sack gegen die Detroit Lions am Sonntag. Copyright 2025 The Associated Press. Alle Rechte vorbehalten.

Rashan Gary wusste, dass dies kein gewöhnliches Spiel war.

Als der Defensive End der Green Bay Packers am Sonntag zum Lambeau Field fuhr – wohlgemerkt 4 ½ Stunden vor dem Kickoff – spürte er bereits die Aufregung.

"Es war verrückt auf der Fahrt dorthin", sagte Gary. "Alle sahen bereit aus, alle waren aufgeregt. Und dann fahre ich vor und alle schreien das Auto an und solche Dinge. Ich dachte mir, Football ist zurück."

Und die Green Bay Packers könnten es auch sein.

Green Bay feierte einen seiner beeindruckendsten Siege in diesem Jahrzehnt und besiegte die Gäste aus Detroit mit 27-13.

Die Lions hatten in den letzten Jahren die NFC North dominiert, zwei Divisionstitel in Folge gewonnen und waren bei ihren letzten drei Besuchen im Lambeau Field 3-0 gegangen. Aber die Packers dominierten ein Team, das in den letzten Jahren zu einem ihrer größten Rivalen geworden ist.

"Ich weiß nicht, welche Generationen von Packers-Fans vor mir kommen, wen sie am meisten verachten", sagte Tight End Tucker Kraft. "Man kann erkennen, wenn diese beiden Teams auf dem Feld stehen, brennt es unter unserem Hintern und wir sind bereit, Football zu spielen."

Die Lions, die 2024 eine Bilanz von 15-2 aufwiesen, hatten sechs der letzten sieben Spiele gegen Green Bay gewonnen. Und nachdem Detroit Green Bay in Woche 14 der letzten Saison mit 34-31 besiegt hatte, sprachen viele Packers davon, die Lions in der Postseason wiedersehen zu wollen.

Das geschah nicht, nachdem Green Bay in der Wild-Card-Runde der Playoffs ausschied.

Die Packers warteten die gesamte Offseason darauf, gegen den NFC-North-Champion Lions anzutreten, und nutzten dann die Gelegenheit optimal.

"(Kraftausdruck), es fühlt sich nicht schlecht an", sagte Guard Sean Rhyan. "Das kann ich dir sagen. Es fühlt sich definitiv nicht schlecht an. Sie sind ein gutes Team, aber ich denke, wir haben alle darauf aufmerksam gemacht, dass jemand zurückkommen könnte."

Die Packers gewannen zwischen 2019 und 2021 drei NFC-North-Titel in Folge und erzielten in dieser Zeit eine Bilanz von 15-3 gegen die Division. Green Bay erreichte in dieser Zeit auch zwei NFC Championship Games und war der Nummer-1-Seed der NFC.

In den letzten Saisons nahmen die Dinge jedoch eine Wendung zum Schlechteren.

Die Packers hatten von 2022 bis 2024 nur eine Bilanz von 8-10 gegen die NFC North, belegten zweimal den dritten Platz in der Division und einmal den zweiten.

Auf dem Weg dorthin waren die Lions zum Tyrannen der Division geworden und gewannen zwei Divisionstitel in Folge.

"Für mich war es wichtig, die Lions zu Hause zu schlagen", sagte Kraft. "Das hatte ich in meiner Karriere hier noch nicht geschafft."

Jetzt hat er es.

Vor einem Jahr führten die Lions die National Football League (NFL) beim Punkten an und erzielten durchschnittlich 33,2 Punkte pro Spiel. Detroit belegte auch den zweiten Platz in der Liga bei der Gesamtoffensive (409,5).

An diesem Abend war die Verteidigung von Green Bay sensationell und hielt die Lions bei 246 Yards. Detroit erzielte auch die wenigsten Punkte seit Woche 7, 2023.

Die Lions verfügen mit Jahmyr Gibbs und David Montgomery über das wohl beste Running-Back-Duo der NFL. Die Packers begrenzten Gibbs auf 19 Rushing Yards in neun Carries (2,1) und hielten die Lions insgesamt bei 46 Rushing Yards.

Green Bay hatte auch vier Sacks, darunter einen vom kürzlich verpflichteten Edge Rusher Micah Parsons, der mit seinen 29 Snaps einen großen Einfluss (drei Pressures) hatte.

"Wir sind mit der richtigen Einstellung rausgegangen, wir hatten viel Energie und wir haben unseren Job gemacht", sagte Packers Safety Xavier McKinney. "Und das ist wirklich alles, was man verlangen kann."

In der Offensive erzielte Green Bay 17 Punkte in seinen ersten drei Ballbesitzen und zwang die Lions, die ganze Nacht bergauf zu spielen.

"Es war ein großes Ziel für uns, hierher zu kommen und schnell zu starten", sagte Love. "Ich habe das Gefühl, dass wir in unseren letzten Spielen gegen diese Jungs einige langsame Starts hatten und uns selbst in Rückstand gebracht haben, also war es ein großes Ziel für uns, rauszugehen und schnell zu starten. Und genau das haben wir getan. Wir sind im ersten Drive rausgegangen und haben Punkte erzielt, also ist es genau so, wie man dort starten möchte."

Starten – und beenden.

Die Packers taten beides. Und dabei machten sie eine monumentale Woche-1-Aussage.

"Ich denke, die Leute hielten uns für ein wirklich gutes Team", sagte Parsons. "Aber ich glaube nicht, dass sie wirklich verstehen, wie gut wir wirklich sein können."

McKinney stimmte zu.

"Ja, es ist das, was ich mir vorgestellt habe, was wir tun würden", sagte McKinney. "Wir haben uns das ganze Camp, die ganze Offseason darauf vorbereitet. Offensichtlich hatten wir einen schlechten Geschmack im Mund vom letzten Jahr, als wir 0-2 waren."

Vorerst stehen die Packers 1-0 gegen die Lions – und die NFC North.

Und sie haben ihren ersten Schritt gemacht, um die Division zurückzuerobern.