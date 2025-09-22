BörseDEX+
Mit Stripe und PayPal, die auf Solana aufbauen, sagt Pantera, dass die Adoptionsgeschichte der Blockchain gerade erst beginnt, sich zu entfalten.

Warum Solana die größte Aufwärtschance im Kryptobereich bieten könnte – Pantera Capital erklärt

Von: CryptoPotato
2025/09/22 01:02
Die renommierte Investment-Firma Pantera Capital sagte, dass Solana sich einem wichtigen Wendepunkt bei der Akzeptanz durch Verbraucher, Fintechs und Institutionen nähert.

Pantera Capital hob SOLs Unterallokation durch Institutionen hervor und prognostizierte, dass die ETF-Genehmigung eine bedeutende Nachfragewelle auslösen würde.

Pantera setzt auf Solana

In einer Reihe von Tweets auf X erklärte Pantera Capital, dass im Gegensatz zu Bitcoin und Ethereum, deren institutionelle Akzeptanz durch Dutzende von börsengehandelten Fonds (ETFs) und massive Unternehmensbestände gefestigt ist, Solanas Reise gerade erst beginnt.

Gegenwärtig gibt es keine Solana-ETFs, und nur fünf börsennotierte Unternehmen halten SOL, und Institutionen besitzen weniger als 1% des Gesamtangebots, was weit unter Bitcoins 16% und Ethereums 7% liegt.

Trotzdem sind Solanas Fundamentaldaten laut dem Venture-Capital Unternehmen zunehmend schwer zu ignorieren. Große Akteure wie Stripe und PayPal bauen aktiv auf dem Netzwerk auf, was die Position des Assets als praktische Option für reale Anwendungen weiter stärkt.

Darüber hinaus führt Solana, obwohl seine Marktkapitalisierung nur ein Bruchteil von Bitcoin und Ethereum ist, bei kritischen Nutzungsmetriken wie Transaktionsdurchsatz und Benutzeraktivität. Mit einer möglichen Solana-ETF-Genehmigung am Horizont, frühestens im vierten Quartal 2025, argumentierte Pantera, dass Institutionen bald die Unterallokationslücke aufholen werden.

Die neueste Beobachtung von Pantera kommt nur wenige Tage, nachdem das an der Nasdaq notierte Unternehmen Helius Medical Technologies mehr als 500 Millionen Dollar durch eine überzeichnete PIPE aufgebracht hat, um einen Solana-gestützten Treasury-Plan umzusetzen. Neben Pantera Capital wird auch Summer Capital das Angebot leiten. Aktien wurden zu 6,881 $ verkauft, mit angehefteten Optionsscheinen, die zu 10,134 $ ausübbar sind.

Das Unternehmen plant, die Mittel einzusetzen, um SOL als sein Hauptreservevermögen zu kaufen und ein Treasury-Vehikel zu schaffen, während es neue Kapitalmöglichkeiten eröffnet, um Solanas kontinuierliche Netzwerkerweiterung und -akzeptanz zu unterstützen.

Solana Treasury Vorteil

Mehrere andere Analysten prognostizieren, dass SOL-Treasury-Unternehmen Bitcoin und Ethereum im Jahr 2025 übertreffen könnten, dank der einzigartigen Kombination aus Rendite, Durchsatz und Wachstumspotenzial. Galaxys Michael Marcantonio erklärte kürzlich, dass SOL eine Brutto-Staking-Rendite von 7-8% bietet, verglichen mit ETHs 3-4%, während BTC überhaupt keine Rendite bietet.

Dies ermöglicht es Treasury-Firmen, Belohnungen zu reinvestieren, den Nettovermögenswert (NAV) schneller zu steigern und einen stetigen Einkommensstrom zu schaffen. Trotz einer kleineren Marktkapitalisierung verarbeitet Solana mehr Transaktionen und erreicht mehr Benutzer als ETH, was Treasuries ein größeres Aufwärtspotenzial durch Netzwerkakzeptanz gibt.

SOLs historisch höhere Volatilität, etwa 80% im Vergleich zu BTCs 40% und ETHs 65%, macht Finanzierungsinstrumente günstiger und die Token-Akkumulation schneller, was wiederum die Treasury-Mechanik verbessert. Marcantonio bemerkte, dass diese Faktoren – höhere Rendite, überlegener Durchsatz und effizientere Akkumulation – Solana-Treasury-Unternehmen positionieren, um potenziell BTC- und ETH-Reserven zu übertreffen und bei der Generierung stärkerer Renditen und der Beschleunigung des NAV-Wachstums bis 2025 zu helfen.

Der Beitrag Warum Solana das größte Aufwärtspotenzial in Krypto bieten könnte – Pantera Capital erklärt erschien zuerst auf CryptoPotato.

