Warum schließt die US-Regierung? Auswirkungen auf den Kryptomarkt erklärt

Der Beitrag Warum wird die US-Regierung heruntergefahren? Auswirkungen auf den Kryptomarkt erklärt erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News

Die Zeit läuft bis zum 1. Oktober, und die Wahrscheinlichkeit einer US-Regierungsschließung ist auf Polymarket auf 84% gestiegen. Dies ist ein potenzielles Marktbeben.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Es geht um den Bundeshaushalt. Die Demokraten drängen auf eine erhöhte Gesundheitsfinanzierung, während die Republikaner nur eine vorübergehende Verlängerung bis zum 21. November wollen.

Präsident Donald Trump und Vizepräsident JD Vance haben beide angedeutet, dass eine Schließung unvermeidlich sein könnte. Während der Kongress darum kämpft, eine Finanzierungslücke zu vermeiden, stehen Krypto-Händler vor einer volatilen Woche.

Datenverzögerungen könnten den Markt erschüttern

Bei einer Schließung werden wichtige Wirtschaftsdaten – wie Beschäftigungs- und Inflationsberichte – pausiert.

Lyman erklärt, ohne diese Signale "wird es schwieriger, die Wirtschaft zu lesen und die nächsten Schritte der Fed vorherzusagen." Die Zinsentscheidungen der Zentralbank, insbesondere eine mögliche zweite Senkung im Oktober, sind ein wichtiger Treiber für Krypto-Liquidität und -Stimmung.

Frühere Schließungen bieten ein gemischtes Bild.

Während der 16-tägigen Schließung 2013 stieg Bitcoin um 14% von 132 $ auf 151 $. Im Gegensatz dazu fiel BTC während der Schließung 2018-2019, die sich über 35 Tage hinzog, um 6% von 3.802 $ auf 3.575 $.

Krypto-Politik auf Pause?

Eine Schließung könnte die Märkte stören, würde aber mit Sicherheit die Krypto-Politik zum Stillstand bringen. Der CLARITY Act, der darauf abzielt, einen regulatorischen Rahmen für den Sektor zu schaffen, könnte Verzögerungen erfahren, ebenso wie SEC-Überprüfungen für Spot-ETFs.

Die Regulierungsbehörden kommen voran, wo sie können, aber laufende Gesetzgebungsbemühungen, von Senatsausschussgesetzen bis hin zu breiteren Marktstrukturdiskussionen, werden sich wahrscheinlich verlangsamen.

Bitcoin im Rampenlicht

Kurzfristige Volatilität ist fast garantiert. Ted Pillows, ein Investor, verweist auf historische Trends: "Ich glaube, dass es diese Woche erhebliche Volatilität verursachen könnte."

In ähnlicher Weise rät der Web3-Forscher Vladimir Menaskop, die Schließung durch bürokratische, politische und wirtschaftliche Linsen zu betrachten. Er betont, dass, während Spekulanten auf Verwirrung reagieren könnten, die langfristigen Krypto-Aussichten an breitere wirtschaftliche Kräfte gebunden bleiben, anstatt an vorübergehende politische Pattsituationen.

Zum Zeitpunkt des Schreibens wird Bitcoin bei etwa 113.100 $ gehandelt, ein Plus von 0,87% in den letzten 24 Stunden.

Dollar fällt bei steigender Spannung

Der US-Dollar steht unter Druck und fällt gegenüber sicheren Währungen wie dem japanischen Yen und dem Schweizer Franken. MUFG-Stratege Lee Hardman nennt politische Unsicherheit als Ursache, während ING-Strategen anmerken, dass ein schwächerer Dollar/Yen-Handel zu einem Brennpunkt werden könnte, wenn die Schließung eintritt.