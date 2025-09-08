BörseDEX+
Warum Altcoins in der nächsten Phase Bitcoin übertreffen könnten

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 17:34
AltcoinsBitcoin

Bitcoin dominiert möglicherweise immer noch die Krypto-Landschaft, aber einige Analysten beginnen zu argumentieren, dass sein Marktanteil wenig Spielraum für weiteres Wachstum hat.

Der beliebte Händler Crypto Daan deutet an, dass der Höhepunkt für diesen Zyklus wahrscheinlich erreicht wurde, was den Weg für Altcoins öffnet, langsam ins Rampenlicht zu treten.

Anstatt einen geradlinigen Rückgang zu erwarten, sieht Daan zunächst einen kurzlebigen Anstieg der Dominanz voraus. Dieser Schritt, sagt er, könnte unter zwei sehr unterschiedlichen Marktbedingungen erfolgen - entweder Bitcoin fällt und zieht den Rest des Marktes mit nach unten, oder es durchbricht neue Höchststände und überholt alternative Token. Beide Ergebnisse würden, obwohl sie in entgegengesetzte Richtungen gehen, vorübergehend BTC begünstigen.

Doch die langfristige Geschichte ist seiner Ansicht nach anders. Bis 2025 erwartet Daan, dass Altcoins gegenüber Bitcoin an Boden gewinnen, obwohl er Investoren davor warnt, anzunehmen, dass jeder Token gleichermaßen profitieren wird. Ethereum und eine ausgewählte Gruppe etablierter Namen werden wahrscheinlich besser abschneiden, während viele kleinere Projekte Schwierigkeiten haben könnten, mitzuhalten.

Der Analyst reflektierte auch über die Marktdynamik und wies darauf hin, dass nachhaltige Rallyes tendenziell mit einer entscheidenden Führung von Bitcoin beginnen. Wenn Altcoins zu schnell neben Bitcoin pumpen, geht dem breiteren Aufwärtstrend oft die Puste aus.

Was seine eigene Positionierung betrifft, hat sich Daan für einen ausgewogenen Ansatz entschieden: die Hälfte seines Portfolios in Bitcoin, die Hälfte in Altcoins. In früheren Zyklen setzte er in dieser Phase fast vollständig auf Altcoins, beschreibt dies jetzt aber als eine risikoreiche Strategie. Seine Erkenntnis für andere Investoren - die richtige Mischung hängt weniger vom Timing des Marktes ab und mehr davon, die eigene Risikotoleranz zu kennen.

Wenn sich seine Prognose bewahrheitet, könnte Bitcoin kurzfristig weiterhin das Tempo vorgeben, aber die nächste Phase des Zyklus könnte Chancen für Altcoins bringen, sich wieder zu behaupten.

Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com befürwortet oder empfiehlt keine bestimmte Anlagestrategie oder Kryptowährung. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch und konsultieren Sie einen lizenzierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

Author

Alex ist ein erfahrener Finanzjournalist und Kryptowährungs-Enthusiast. Mit über 8 Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über die Krypto-, Blockchain- und Fintech-Branchen ist er bestens mit der komplexen und sich ständig weiterentwickelnden Welt der digitalen Vermögenswerte vertraut. Seine aufschlussreichen und zum Nachdenken anregenden Artikel bieten den Lesern ein klares Bild der neuesten Entwicklungen und Trends auf dem Markt. Sein Ansatz ermöglicht es ihm, komplexe Ideen in zugängliche und tiefgründige Inhalte zu verwandeln. Folgen Sie seinen Veröffentlichungen, um über die wichtigsten Trends und Themen auf dem Laufenden zu bleiben.

Source: https://coindoo.com/market-outlook-why-altcoins-may-outperform-bitcoin-in-the-next-phase/

