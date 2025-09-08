Der Beitrag Warum Altcoins in der nächsten Phase Bitcoin übertreffen könnten erschien auf BitcoinEthereumNews.com. AltcoinsBitcoin Bitcoin dominiert möglicherweise immer noch die Krypto-Landschaft, aber einige Analysten beginnen zu argumentieren, dass sein Marktanteil wenig Spielraum für weiteres Wachstum hat. Der beliebte Händler Crypto Daan deutet an, dass der Höhepunkt für diesen Zyklus wahrscheinlich erreicht wurde, was den Weg für Altcoins öffnet, langsam ins Rampenlicht zu treten. Anstatt einen geradlinigen Rückgang zu erwarten, sieht Daan zunächst einen kurzlebigen Anstieg der Dominanz voraus. Dieser Schritt, so sagt er, könnte unter zwei sehr unterschiedlichen Marktbedingungen erfolgen – entweder Bitcoin fällt und zieht den Rest des Marktes mit nach unten, oder es durchbricht neue Höchststände und überholt alternative Token. Beide Ergebnisse würden, obwohl in entgegengesetzter Richtung, vorübergehend BTC begünstigen. Doch die langfristige Geschichte ist seiner Ansicht nach anders. Bis 2025 erwartet Daan, dass Altcoins gegenüber Bitcoin an Boden gewinnen, obwohl er Investoren davor warnt anzunehmen, dass jeder Token gleichermaßen profitieren wird. Ethereum und eine ausgewählte Gruppe etablierter Namen werden wahrscheinlich besser abschneiden, während viele kleinere Projekte Schwierigkeiten haben könnten mitzuhalten. Der Analyst reflektierte auch über die Marktdynamik und wies darauf hin, dass nachhaltige Rallyes tendenziell mit einer entschiedenen Führung von Bitcoin beginnen. Wenn Altcoins zu schnell neben Bitcoin pumpen, geht dem breiteren Aufwärtstrend oft die Puste aus. Was seine eigene Positionierung betrifft, hat sich Daan für einen ausgewogenen Ansatz entschieden: die Hälfte seines Portfolios in Bitcoin, die Hälfte in Altcoins. In früheren Zyklen setzte er in dieser Phase fast vollständig auf Altcoins, beschreibt das aber jetzt als eine risikoreiche Strategie. Seine Erkenntnis für andere Investoren – die richtige Mischung hängt weniger vom Timing des Marktes ab und mehr davon, die eigene Risikotoleranz zu kennen. Wenn sich seine Prognose bewahrheitet, könnte Bitcoin kurzfristig weiterhin das Tempo vorgeben, aber die nächste Phase des Zyklus könnte Chancen für Altcoins bringen, sich wieder zu behaupten. Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen sind... Der Beitrag Warum Altcoins in der nächsten Phase Bitcoin übertreffen könnten erschien auf BitcoinEthereumNews.com. AltcoinsBitcoin Bitcoin dominiert möglicherweise immer noch die Krypto-Landschaft, aber einige Analysten beginnen zu argumentieren, dass sein Marktanteil wenig Spielraum für weiteres Wachstum hat. Der beliebte Händler Crypto Daan deutet an, dass der Höhepunkt für diesen Zyklus wahrscheinlich erreicht wurde, was den Weg für Altcoins öffnet, langsam ins Rampenlicht zu treten. Anstatt einen geradlinigen Rückgang zu erwarten, sieht Daan zunächst einen kurzlebigen Anstieg der Dominanz voraus. Dieser Schritt, so sagt er, könnte unter zwei sehr unterschiedlichen Marktbedingungen erfolgen – entweder Bitcoin fällt und zieht den Rest des Marktes mit nach unten, oder es durchbricht neue Höchststände und überholt alternative Token. Beide Ergebnisse würden, obwohl in entgegengesetzter Richtung, vorübergehend BTC begünstigen. Doch die langfristige Geschichte ist seiner Ansicht nach anders. Bis 2025 erwartet Daan, dass Altcoins gegenüber Bitcoin an Boden gewinnen, obwohl er Investoren davor warnt anzunehmen, dass jeder Token gleichermaßen profitieren wird. Ethereum und eine ausgewählte Gruppe etablierter Namen werden wahrscheinlich besser abschneiden, während viele kleinere Projekte Schwierigkeiten haben könnten mitzuhalten. Der Analyst reflektierte auch über die Marktdynamik und wies darauf hin, dass nachhaltige Rallyes tendenziell mit einer entschiedenen Führung von Bitcoin beginnen. Wenn Altcoins zu schnell neben Bitcoin pumpen, geht dem breiteren Aufwärtstrend oft die Puste aus. Was seine eigene Positionierung betrifft, hat sich Daan für einen ausgewogenen Ansatz entschieden: die Hälfte seines Portfolios in Bitcoin, die Hälfte in Altcoins. In früheren Zyklen setzte er in dieser Phase fast vollständig auf Altcoins, beschreibt das aber jetzt als eine risikoreiche Strategie. Seine Erkenntnis für andere Investoren – die richtige Mischung hängt weniger vom Timing des Marktes ab und mehr davon, die eigene Risikotoleranz zu kennen. Wenn sich seine Prognose bewahrheitet, könnte Bitcoin kurzfristig weiterhin das Tempo vorgeben, aber die nächste Phase des Zyklus könnte Chancen für Altcoins bringen, sich wieder zu behaupten. Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen sind...