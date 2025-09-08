BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag Wer tritt bei den MTV VMAs 2025 auf? Hier ist die vollständige Liste der Künstler erschien auf BitcoinEthereumNews.com. LAS VEGAS, NEVADA – 16. JULI: (Exklusive Berichterstattung) Lady Gaga tritt während des Auftakts der MAYHEM Ball Tour in der T-Mobile Arena am 16. Juli 2025 in Las Vegas, Nevada auf. (Foto von Kevin Mazur/Getty Images für Live Nation) Kevin Mazur/Getty Images für Live Nation Die MTV Video Music Awards 2025 finden heute Abend in der UBS Arena in New York statt und bringen die größten Stars der Branche zusammen, um die besten Musik und Videos des Jahres zu feiern. Lesen Sie weiter, um die vollständige Liste der Künstler zu sehen, die auf der Bühne auftreten werden. Der Grammy-prämierte Rapper LL Cool J kehrt als Moderator der MTV VMAs zurück, nachdem er 2022 erstmals Co-Moderator war. In diesem Jahr wird die Zeremonie zum ersten Mal live auf CBS übertragen sowie gleichzeitig auf MTV ausgestrahlt und auf Paramount+ gestreamt. ForbesWie man die MTV Video Music Awards 2025 im Kabelfernsehen, Streaming und kostenlos anschauenVon Monica Mercuri Lady Gaga führt die Nominierungen mit 12 Nominierungen an, darunter Künstler des Jahres, Bestes Album für Mayhem und Beste Regie, Beste Kunstrichtung und Beste Kameraführung für ihr Musikvideo Abracadabra. Ihr Duettpartner bei Die With a Smile, Bruno Mars, folgt dicht dahinter mit 11 Nominierungen. Zu den weiteren Top-Künstlern gehören Kendrick Lamar mit 10 Nominierungen, ROSÉ und Sabrina Carpenter mit jeweils acht sowie Ariana Grande und The Weeknd mit jeweils sieben Nominierungen. Drei Musikikonen werden auch für ihre Leistungen geehrt und werden ihre Chart-Hits aufführen. Mariah Carey wird den Vanguard Award erhalten, während Busta Rhymes und Ricky Martin jeweils mit dem Rock the Bells Visionary Award und dem Latin Icon Award ausgezeichnet werden. Wer tritt bei den MTV VMAs 2025 auf? LOS ANGELES, KALIFORNIEN – 02. FEBRUAR: Sabrina Carpenter tritt während der 67. jährlichen GRAMMY Awards in der Crypto.com Arena am 02. Februar 2025 in Los Angeles, Kalifornien auf. (Foto von John Shearer/Getty Images für The Recording...Der Beitrag Wer tritt bei den MTV VMAs 2025 auf? Hier ist die vollständige Liste der Künstler erschien auf BitcoinEthereumNews.com. LAS VEGAS, NEVADA – 16. JULI: (Exklusive Berichterstattung) Lady Gaga tritt während des Auftakts der MAYHEM Ball Tour in der T-Mobile Arena am 16. Juli 2025 in Las Vegas, Nevada auf. (Foto von Kevin Mazur/Getty Images für Live Nation) Kevin Mazur/Getty Images für Live Nation Die MTV Video Music Awards 2025 finden heute Abend in der UBS Arena in New York statt und bringen die größten Stars der Branche zusammen, um die besten Musik und Videos des Jahres zu feiern. Lesen Sie weiter, um die vollständige Liste der Künstler zu sehen, die auf der Bühne auftreten werden. Der Grammy-prämierte Rapper LL Cool J kehrt als Moderator der MTV VMAs zurück, nachdem er 2022 erstmals Co-Moderator war. In diesem Jahr wird die Zeremonie zum ersten Mal live auf CBS übertragen sowie gleichzeitig auf MTV ausgestrahlt und auf Paramount+ gestreamt. ForbesWie man die MTV Video Music Awards 2025 im Kabelfernsehen, Streaming und kostenlos anschauenVon Monica Mercuri Lady Gaga führt die Nominierungen mit 12 Nominierungen an, darunter Künstler des Jahres, Bestes Album für Mayhem und Beste Regie, Beste Kunstrichtung und Beste Kameraführung für ihr Musikvideo Abracadabra. Ihr Duettpartner bei Die With a Smile, Bruno Mars, folgt dicht dahinter mit 11 Nominierungen. Zu den weiteren Top-Künstlern gehören Kendrick Lamar mit 10 Nominierungen, ROSÉ und Sabrina Carpenter mit jeweils acht sowie Ariana Grande und The Weeknd mit jeweils sieben Nominierungen. Drei Musikikonen werden auch für ihre Leistungen geehrt und werden ihre Chart-Hits aufführen. Mariah Carey wird den Vanguard Award erhalten, während Busta Rhymes und Ricky Martin jeweils mit dem Rock the Bells Visionary Award und dem Latin Icon Award ausgezeichnet werden. Wer tritt bei den MTV VMAs 2025 auf? LOS ANGELES, KALIFORNIEN – 02. FEBRUAR: Sabrina Carpenter tritt während der 67. jährlichen GRAMMY Awards in der Crypto.com Arena am 02. Februar 2025 in Los Angeles, Kalifornien auf. (Foto von John Shearer/Getty Images für The Recording...

Wer tritt bei den MTV VMAs 2025 auf? Hier ist die vollständige Liste der Künstler

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 00:46
Threshold
T$0.01331+5.05%
Bellscoin
BELLS$0.137-2.83%
Streamflow
STREAM$0.02415+1.51%
Seed.Photo
PHOTO$0.5065-0.47%
Helium Mobile
MOBILE$0.0003249+1.40%
SphereX
HERE$0.000119--%
MultiVAC
MTV$0.0003391+1.64%

LAS VEGAS, NEVADA – 16. JULI: (Exklusive Berichterstattung) Lady Gaga tritt während des Auftakts der MAYHEM Ball Tour in der T-Mobile Arena am 16. Juli 2025 in Las Vegas, Nevada auf. (Foto von Kevin Mazur/Getty Images für Live Nation)

Kevin Mazur/Getty Images für Live Nation

Die MTV Video Music Awards 2025 finden heute Abend in der UBS Arena in New York statt und bringen die größten Stars der Branche zusammen, um die besten Musikvideos des Jahres zu feiern. Lesen Sie weiter, um die vollständige Liste der Künstler zu sehen, die auf der Bühne auftreten werden.

Der Grammy-prämierte Rapper LL Cool J kehrt als Moderator der MTV VMAs zurück, nachdem er 2022 erstmals als Co-Moderator fungierte. In diesem Jahr wird die Zeremonie zum ersten Mal live auf CBS übertragen sowie gleichzeitig auf MTV ausgestrahlt und auf Paramount+ gestreamt.

ForbesWie man die MTV Video Music Awards 2025 im Kabel-TV, Streaming und kostenlos ansehen kannVon Monica Mercuri

Lady Gaga führt die Nominierungen mit 12 Nominierungen an, darunter Künstlerin des Jahres, Bestes Album für Mayhem, und Beste Regie, Beste Art Direction und Beste Kameraführung für ihr Abracadabra Musikvideo. Ihr Die With a Smile Duettpartner, Bruno Mars, folgt dicht mit 11 Nominierungen. Zu den weiteren Top-Künstlern gehören Kendrick Lamar mit 10 Nominierungen, ROSÉ und Sabrina Carpenter mit jeweils acht sowie Ariana Grande und The Weeknd mit jeweils sieben Nominierungen.

Drei Musikikonen werden ebenfalls für ihre Leistungen geehrt und werden ihre Chart-Hits aufführen. Mariah Carey wird den Vanguard Award erhalten, während Busta Rhymes und Ricky Martin mit dem Rock the Bells Visionary Award bzw. dem Latin Icon Award ausgezeichnet werden.

Wer tritt bei den MTV VMAs 2025 auf?

LOS ANGELES, KALIFORNIEN – 02. FEBRUAR: Sabrina Carpenter tritt während der 67. jährlichen GRAMMY Awards in der Crypto.com Arena am 02. Februar 2025 in Los Angeles, Kalifornien auf. (Foto von John Shearer/Getty Images für The Recording Academy)

Getty Images für The Recording Academy

Superstars wie Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Post Malone, Tate McRae, J Balvin, Alex Warren und weitere werden bei den MTV VMAs 2025 am Sonntag, 07.09. auftreten.

Mariah Carey, die Preisträgerin des Video Vanguard Award 2025, wird ein Medley ihrer Hits aufführen. Das Programm wird auch Auftritte von Busta Rhymes, dem Empfänger des ersten Rock the Bells Visionary Award, und Ricky Martin, der mit dem Latin Icon Award geehrt wird, beinhalten.

Die Aerosmith-Mitglieder Steven Tyler und Joe Perry werden sich mit Yungblud und Extremes Nuno Bettencourt zusammenschließen, um die Heavy-Metal-Legende Ozzy Osbourne zu ehren, der am 22. Juli im Alter von 76 Jahren an einem Herzinfarkt starb. Billboard berichtet, dass sie mehrere der größten Hits des Prince of Darkness aufführen werden.

ELMONT, NEW YORK – 09. SEPTEMBER: Joe Perry und Steven Tyler von Aerosmith treten in der UBS Arena am 09. September 2023 in Elmont, New York auf. (Foto von Kevin Mazur/Getty Images)

Getty Images

Zu den erstmaligen VMA-Performern gehört Conan Gray, der seine Single "Vodka Cranberry" aus seinem neuen Album Wishbone singen wird. Der britische Songwriter Alex Warren gibt sein VMAs-Debüt nach der Veröffentlichung seines Debütalbums You'll Be Alright Kid. Auch der Durchbruchskünstler Sombr wird auftreten, nachdem er Nominierungen für Bester Neuer Künstler und Beste Alternative erhalten hat.

Die offizielle MTV VMAs Pre-Show, die um 19:00 Uhr ET auf MTV beginnt, wird einen speziellen Auftritt der Girlgroup KATSEYE beinhalten, die ihre neuesten Singles "Gnarly" und "Gabriela" singen werden.

Hier ist die vollständige Liste der Performer bei den MTV VMAs 2025:

  • Alex Warren
  • Bailey Zimmerman feat. the Kid LAROI (Extended Play Stage)
  • Busta Rhymes (VMA Rock the Bells Visionary Award)
  • Conan Gray
  • Doja Cat
  • J Balvin featuring DJ Snake
  • Jelly Roll
  • KATSEYE (Pre-Show)
  • Lady Gaga
  • Lola Young (Extended Play Stage)
  • Mariah Carey (MTV Video Vanguard Award)
  • Megan Moroney (Extended Play Stage)
  • Post Malone
  • Tate McRae
  • Ricky Martin (Latin Icon Award)
  • Nuno Bettencourt (Ozzy Osbourne tribute)
  • Sabrina Carpenter
  • sombr
  • Steven Tyler & Joe Perry (Ozzy Osbourne tribute)
  • YUNGBLUD (Ozzy Osbourne tribute)

Quelle: https://www.forbes.com/sites/monicamercuri/2025/09/07/whos-performing-at-the-2025-mtv-vmas-heres-the-full-lineup-of-artists/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4033+5.61%
Intuition
TRUST$0.2069-1.75%
Xrp Classic
XRPC$0.0007469+9.46%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02003+5.81%
Moonveil
MORE$0.00495-6.33%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die Suche nach dem neuen Krypto-Presale im Nov 2025 entwickelt sich zu einer globalen Schatzsuche, aber nur wenige Projekte brüllen wirklich, bevor die Masse sie entdeckt. MoonBull schreibt diese Geschichte neu mit einem Presale, der bereits Wellen der Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht durch leere Versprechungen, sondern durch bewährte, programmierte Mechanismen, die die Position jedes Besitzers stärken. [...]
ROAR
ROAR$0.0000248--%
Waves
WAVES$0.7367+0.24%
Notcoin
NOT$0.0007679-1.42%
Teilen
Coinstats2025/11/10 05:40

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,948.10
$105,948.10$105,948.10

+2.10%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,637.95
$3,637.95$3,637.95

+3.47%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.73
$166.73$166.73

+2.58%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4086
$2.4086$2.4086

+3.99%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18156
$0.18156$0.18156

+1.95%