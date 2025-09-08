Wer tritt bei den MTV VMAs 2025 auf? Hier ist die vollständige Liste der Künstler

LAS VEGAS, NEVADA – 16. JULI: (Exklusive Berichterstattung) Lady Gaga tritt während des Auftakts der MAYHEM Ball Tour in der T-Mobile Arena am 16. Juli 2025 in Las Vegas, Nevada auf. (Foto von Kevin Mazur/Getty Images für Live Nation) Kevin Mazur/Getty Images für Live Nation

Die MTV Video Music Awards 2025 finden heute Abend in der UBS Arena in New York statt und bringen die größten Stars der Branche zusammen, um die besten Musikvideos des Jahres zu feiern. Lesen Sie weiter, um die vollständige Liste der Künstler zu sehen, die auf der Bühne auftreten werden.

Der Grammy-prämierte Rapper LL Cool J kehrt als Moderator der MTV VMAs zurück, nachdem er 2022 erstmals als Co-Moderator fungierte. In diesem Jahr wird die Zeremonie zum ersten Mal live auf CBS übertragen sowie gleichzeitig auf MTV ausgestrahlt und auf Paramount+ gestreamt.

Lady Gaga führt die Nominierungen mit 12 Nominierungen an, darunter Künstlerin des Jahres, Bestes Album für Mayhem, und Beste Regie, Beste Art Direction und Beste Kameraführung für ihr Abracadabra Musikvideo. Ihr Die With a Smile Duettpartner, Bruno Mars, folgt dicht mit 11 Nominierungen. Zu den weiteren Top-Künstlern gehören Kendrick Lamar mit 10 Nominierungen, ROSÉ und Sabrina Carpenter mit jeweils acht sowie Ariana Grande und The Weeknd mit jeweils sieben Nominierungen.

Drei Musikikonen werden ebenfalls für ihre Leistungen geehrt und werden ihre Chart-Hits aufführen. Mariah Carey wird den Vanguard Award erhalten, während Busta Rhymes und Ricky Martin mit dem Rock the Bells Visionary Award bzw. dem Latin Icon Award ausgezeichnet werden.

Wer tritt bei den MTV VMAs 2025 auf?

LOS ANGELES, KALIFORNIEN – 02. FEBRUAR: Sabrina Carpenter tritt während der 67. jährlichen GRAMMY Awards in der Crypto.com Arena am 02. Februar 2025 in Los Angeles, Kalifornien auf. (Foto von John Shearer/Getty Images für The Recording Academy) Getty Images für The Recording Academy

Superstars wie Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Post Malone, Tate McRae, J Balvin, Alex Warren und weitere werden bei den MTV VMAs 2025 am Sonntag, 07.09. auftreten.

Mariah Carey, die Preisträgerin des Video Vanguard Award 2025, wird ein Medley ihrer Hits aufführen. Das Programm wird auch Auftritte von Busta Rhymes, dem Empfänger des ersten Rock the Bells Visionary Award, und Ricky Martin, der mit dem Latin Icon Award geehrt wird, beinhalten.

Die Aerosmith-Mitglieder Steven Tyler und Joe Perry werden sich mit Yungblud und Extremes Nuno Bettencourt zusammenschließen, um die Heavy-Metal-Legende Ozzy Osbourne zu ehren, der am 22. Juli im Alter von 76 Jahren an einem Herzinfarkt starb. Billboard berichtet, dass sie mehrere der größten Hits des Prince of Darkness aufführen werden.

ELMONT, NEW YORK – 09. SEPTEMBER: Joe Perry und Steven Tyler von Aerosmith treten in der UBS Arena am 09. September 2023 in Elmont, New York auf. (Foto von Kevin Mazur/Getty Images) Getty Images

Zu den erstmaligen VMA-Performern gehört Conan Gray, der seine Single "Vodka Cranberry" aus seinem neuen Album Wishbone singen wird. Der britische Songwriter Alex Warren gibt sein VMAs-Debüt nach der Veröffentlichung seines Debütalbums You'll Be Alright Kid. Auch der Durchbruchskünstler Sombr wird auftreten, nachdem er Nominierungen für Bester Neuer Künstler und Beste Alternative erhalten hat.

Die offizielle MTV VMAs Pre-Show, die um 19:00 Uhr ET auf MTV beginnt, wird einen speziellen Auftritt der Girlgroup KATSEYE beinhalten, die ihre neuesten Singles "Gnarly" und "Gabriela" singen werden.

Hier ist die vollständige Liste der Performer bei den MTV VMAs 2025: