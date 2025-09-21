Wer wird Amerikas Krypto-Regelwerk schreiben? Der Kampf ist im Gange

Der Kampf um die Regulierung von Kryptowährungen in den Vereinigten Staaten ist im Senat in eine neue Phase eingetreten. Zwölf Demokraten drängen die Republikaner, sie an der tatsächlichen Ausarbeitung des Kryptomarktstrukturgesetzes teilnehmen zu lassen, anstatt sie nur zu Kommentaren zu einem von der GOP verfassten Vorschlag zu bitten. Ihre Forderung unterstreicht die hohen Einsätze dieser Gesetzgebung, die das Machtgleichgewicht zwischen der U.S. Börsenaufsichtsbehörde SEC und CFTC definieren, die Aufsicht über digitale Vermögenswerte neu gestalten und die Spielregeln für Anleger und Börsen festlegen könnte.

Demokraten fordern echte Zusammenarbeit

Eine Gruppe von zwölf demokratischen Senatoren veröffentlichte eine Erklärung, in der sie die Republikaner aufforderten, eine überparteiliche Autorenschaft für die Kryptomarktstrukturgesetzgebung zu ermöglichen, die durch den Kongress geht. Die Gesetzgeber betonten, dass ein solch umfassendes Regulierungsgesetz nicht von einer Partei allein ausgearbeitet werden sollte. Sie unterstrichen, dass überparteiliche Autorenschaft historisch gesehen die Norm für Gesetzgebung dieser Größenordnung war, und argumentierten, dass eine sinnvolle Zusammenarbeit für Glaubwürdigkeit und Geschwindigkeit notwendig sei.

Wer hat die Erklärung unterzeichnet?

Zu den Unterzeichnern gehören einige der aktivsten demokratischen Stimmen zu digitalen Vermögenswerten: Kirsten Gillibrand aus New York, Cory Booker aus New Jersey, Ruben Gallego aus Arizona und Mark Warner aus Virginia, unter anderen. Diese Gruppe hatte zuvor ein Sieben-Säulen-Rahmenwerk zur Regulierung der Kryptomärkte eingeführt und signalisierte damit ihre Absicht, die Diskussion zu gestalten, anstatt nur auf republikanische Vorschläge zu reagieren.

GOP-Gesetzentwurf und der Clarity Act

Der von den Republikanern geführte Entwurf, bekannt als Clarity Act, hat bereits das Repräsentantenhaus passiert und wird nun im Senat geprüft. Das Gesetz weist die Securities and Exchange Commission (SEC) und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) an, einen gemeinsamen Ausschuss zur regulatorischen Harmonisierung zu bilden. Dies ist ein Versuch, die Kluft zwischen den beiden Behörden zu überbrücken, die unterschiedliche Haltungen zur Klassifizierung und Überwachung digitaler Vermögenswerte eingenommen haben.

Alternative Vision der Demokraten

Das demokratische Rahmenwerk verfolgt einen anderen Ansatz. Es würde der CFTC ausdrückliche Befugnis über Spot-Märkte für Nicht-Sicherheits-Token geben und gleichzeitig einen Prozess schaffen, um zu bestimmen, wann ein Token unter die SEC-Zuständigkeit fallen sollte. Ihr Vorschlag geht auch weiter bei der Behandlung von Interessenkonflikten und versucht, gewählten Amtsträgern und ihren Familien zu verbieten, während ihrer Amtszeit Krypto-Projekte zu starten oder davon zu profitieren. Darüber hinaus drängen sie auf mehr Mittel für Finanzregulierer, um mit der Komplexität der Kryptomärkte umzugehen.

Rolle der Senatsausschüsse

Ein weiterer wichtiger Punkt für die Demokraten ist die Koordination mit dem Landwirtschaftsausschuss des Senats, der die CFTC beaufsichtigt. Sie argumentieren, dass der Ausschuss eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der Krypto-Aufsicht spielen muss. Republikanische Mitglieder des Bankenausschusses im Senat haben Berichten zufolge die Tür für Eingaben bis zum 20. Oktober offen gelassen, obwohl der Ausschuss seinen Zeitplan noch nicht festgelegt hat.

Politische Unterströmungen

Der Aufruf, Regierungsbeamten zu verbieten, während ihrer Amtszeit von Krypto zu profitieren, trägt auch eine scharfe politische Kante. Er kommt zu einer Zeit, in der Präsident Donald Trump sein Vermögen durch Krypto-Unternehmungen während und nach seiner Amtszeit erheblich gesteigert hat. Für die Demokraten geht es dabei nicht nur um Marktstabilität, sondern auch um die Bewältigung wahrgenommener ethischer Risiken, die mit der Beteiligung öffentlicher Amtsträger an privaten Krypto-Geschäften verbunden sind.

Was passiert als Nächstes?

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die Republikaner bereit sind, den Entwurfsprozess für überparteiliche Beiträge zu öffnen. Wenn der Clarity Act ohne Änderungen voranschreitet, könnten die Demokraten mit eigenen Änderungsanträgen zurückschlagen oder den Fortschritt im Ausschuss verzögern. Das Ergebnis könnte die Zukunft der US-Krypto-Regulierung für Jahre prägen und bestimmen, ob der Markt unter einem ausgewogenen Rahmenwerk oder einem hauptsächlich von der Vision einer Partei geprägten operiert.