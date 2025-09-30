Wer ist Zhimin Qian? Die Frau hinter der weltweit größten BTC-Beschlagnahme

BörseDEX+
Die chinesische Staatsangehörige Zhimin Qian wurde nach fünf Jahren angeblicher "Justizvermeidung" wegen illegaler Beschaffung und Besitz von 61.000 BTC verurteilt. Die Frau war in China aufgrund ihrer Krypto-bezogenen Machenschaften als Göttin des Reichtums bekannt.

Zusammenfassung

  • Die chinesische Staatsangehörige Zhimin Qian, auch bekannt als Yadi Zhang, bekannte sich schuldig, illegal 61.000 BTC erworben und besessen zu haben, die mit einem massiven Betrug in China in Verbindung stehen.
  • Britische Behörden beschlagnahmten die Bitcoins, die heute 6,9 Milliarden Dollar wert sind, in dem, was sie als weltweit größte BTC-Beschlagnahme bezeichnen.

Laut einem aktuellen BBC-Bericht hat sich Zhimin Qian kürzlich schuldig bekannt, illegal bis zu 61.000 Bitcoin (BTC) erworben und besessen zu haben, die erst im letzten Jahr von Qian beschlagnahmt wurden. Die Behörden glauben, dass die 47-jährige Frau eine Schlüsselrolle in einem der größten Geldwäschesysteme der Geschichte gespielt haben könnte.

Qian, auch bekannt als Yadi Zhang, 45, wird beschuldigt, zwischen 2014 und 2017 einen großangelegten Betrug in China orchestriert zu haben, bei dem mehr als 128.000 Opfer um ihr Geld betrogen wurden. Die gestohlenen Gelder wurden später von Qian in großen Mengen BTC gespeichert, was von den Behörden als "die weltweit größte BTC-Beschlagnahme" bezeichnet wurde und zu aktuellen Preisen fast 7 Milliarden Dollar wert ist.

"Das heutige Schuldbekenntnis markiert den Höhepunkt jahrelanger engagierter Ermittlungen durch die Teams für Wirtschaftskriminalität der Met und unsere Partner", sagte Will Lyne, Leiter des Economic Cybercrime Command bei der Metropolitan Police, wie von den Medien zitiert.

Andere Medienberichte besagen, dass Zhimin Qian den Ehrgeiz hatte, als "Göttin des Reichtums" bekannt zu werden und sogar Pläne hatte, ihr eigenes Königreich zu errichten. Ihr gestohlener BTC-Schatz hat sogar die Bestände von BTC-Treasury-Unternehmen wie MARA Holdings, XXI und Japans Metaplanet übertroffen.

Wie entkam Zhimin Qian den Behörden?

Von 2014 bis 2017 leitete Qian ein chinesisches Unternehmen namens Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, das Anlegern Renditen von bis zu 300% versprach. Anstatt jedoch tatsächlich in legitime Finanzprodukte zu investieren, investierte Qians Firma das Geld einfach in Kryptowährung.

Die Investoren, meist im Alter zwischen 50 und 75 Jahren, sollen "Hunderttausende bis Dutzende Millionen" Yuan in von Qian beworbene Anlagen investiert haben. Das System stützte sich auf die zunehmende Popularität digitaler Vermögenswerte in China zu dieser Zeit und versprach hohe Dividenden und garantierten Gewinn.

Da die chinesischen Behörden ihr bereits auf den Fersen waren, floh Qian aus China und kam im September 2017 mit gefälschten Dokumenten nach Großbritannien. Die Behörden geben an, dass sie mit einer Komplizin namens Jian Wen zusammenarbeitete, die im letzten Jahr wegen ihrer Rolle in dem System zu sechs Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt wurde.

Laut Crown Prosecution Service half Wen Qian bei der Geldwäsche der Betrugserlöse, wobei sie von einer Wohnung über einem Restaurant in ein Millionen-Pfund-Haus in Nord-London zog. Darüber hinaus nutzten Qian und Wen die gestohlenen Gelder auch, um zwei Immobilien in Dubai für mehr als 500.000 £ zu kaufen.

Wen bestand darauf, dass die Immobilien im Auftrag eines chinesischen Arbeitgebers gekauft wurden, aber die Staatsanwälte argumentierten, dass der Umfang ihrer Bitcoin-Bestände und das Fehlen einer legitimen Papierspur auf kriminelle Ursprünge hindeuteten.

Die britischen Behörden erzielten 2018 einen Durchbruch in dem Fall, nachdem sie einen Hinweis über die Übertragung krimineller Vermögenswerte erhalten hatten. Im selben Jahr durchsuchte die Polizei Zhimin Qians Haus und fand digitale Wallets mit 61.000 BTC.

Im Oktober 2024 hatte Zhimin Qian zuvor Geldwäschevorwürfe bestritten und plante, die Anklage anzufechten. Ein Mitangeklagter, Seng Hok Ling, plädierte ebenfalls auf nicht schuldig in Bezug auf die damit verbundenen Anklagen.

Derzeit wird Qian in Untersuchungshaft gehalten, während sie auf ihre Verurteilung wartet, für die noch kein fester Termin feststeht. Bisher hat der Crown Prosecution Service behauptet, dass viele der Opfer einen Teil ihres Geldes über ein von den chinesischen Behörden eingerichtetes Entschädigungssystem zurückerhalten haben.

Quelle: https://crypto.news/who-is-zhimin-qian-the-woman-behind-the-worlds-largest-btc-seizure/

