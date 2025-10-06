BörseDEX+
Der Minderheitsführer des Repräsentantenhauses, Hakeem Jeffries, sagte gestern Reportern in seinem Büro im Kapitol, dass es trotz des zunehmenden Lärms um den anhaltenden Shutdown immer noch "einen bedeutsamen überparteilichen Weg zur Finanzierung der Regierung" gibt, nach einem Treffen im Weißen Haus mit Präsident Donald Trump und den Führern des Kongresses. Laut dem Wall Street Journal sagte Jeffries, dass das Weiße Haus [...]

Weißes Haus signalisiert Entlassungen, während Shutdown ohne Gespräche weitergeht

Von: Cryptopolitan
2025/10/06 04:03
Der Minderheitsführer des Repräsentantenhauses, Hakeem Jeffries, sagte gestern Reportern in seinem Büro im Kapitol, dass es trotz des zunehmenden Lärms um den anhaltenden Shutdown nach einem Treffen im Weißen Haus mit Präsident Donald Trump und den Führern des Kongresses immer noch "einen bedeutsamen überparteilichen Weg zur Finanzierung der Regierung" gibt.

Laut dem Wall Street Journal sagte Jeffries, dass das Weiße Haus besorgt über das Auslaufen der erweiterten Krankenversicherungszuschüsse des Affordable Care Act am Ende des Jahres sei und bezeichnete sie als einen echten Punkt der Besorgnis, fügte aber hinzu, dass die Rhetorik der Regierung über die Gesundheitsversorgung für nicht autorisierte Migranten "kein ernsthaftes Hindernis für Gespräche ist, abgesehen von ihrem politischen Saft". Er sagte auch, dass Drohungen mit Massenentlassungen und Kürzungen bei Projekten in demokratisch geprägten Bundesstaaten "nach hinten losgehen" und "die Einheit der Demokraten nicht beeinträchtigen werden".

Jeffries zog eine klare Linie zwischen dem, was er als ernsthafte Diskussionen im Weißen Haus am Montag bezeichnete, und dem, was danach kam. "Leider ist das Verhalten des Präsidenten nach dem Treffen im Weißen Haus zu unberechenbaren und unseriösen Aktionen verkommen", sagte er und verwies auf die "Mariachi-thematischen" Memes, die Trump ihm online schickte. Jeffries sagte, seine Fraktion werde weiterhin auf eine Einigung drängen, auch wenn sich der Shutdown hinzieht.

Jeffries hält die Demokraten zusammen, während der Senat gegen den Gesetzentwurf der GOP kämpft

Im letzten Monat überzeugte Hakeem Jeffries alle bis auf einen der mehr als 200 Demokraten im Repräsentantenhaus, gegen den Überbrückungsgesetzentwurf der GOP zur Aufrechterhaltung der Regierungsfinanzierung zu stimmen und nahm damit eine Position ein, die die Demokraten in der Vergangenheit abgelehnt hatten.

Jeffries hat dieses Mal auch den Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, fest an seiner Seite gehalten, anders als im März, als die Partei gespalten war. Damals stimmten Schumer und mehrere Senatoren der Demokraten für einen republikanischen Gesetzentwurf, um die Regierung offen zu halten, anstatt einen Shutdown zu riskieren.

Diesmal sind nur eine Handvoll Senatoren der Demokraten abtrünnig geworden, wodurch den Republikanern die 60 Stimmen fehlen, die sie benötigen, um ihren siebenwöchigen Ausgabengesetzentwurf zu verabschieden, einschließlich ihres jüngsten Versuchs am Freitag.

Die Demokraten fordern eine dauerhafte Verlängerung der verbesserten Steuergutschriften für Prämien, um Amerikanern beim Kauf privater Krankenversicherungen durch den Affordable Care Act zu helfen, und wollen Zusicherungen, dass das Weiße Haus nicht versuchen wird, einseitig Ausgaben zu streichen, die in einer Vereinbarung beschlossen wurden. Chuck Schumer sagte am Sonntag in der CBS-Sendung Face the Nation: "Sie haben sich geweigert, mit uns zu sprechen", und fügte hinzu, dass die Sackgasse nur durch weitere Gespräche zwischen Trump und den vier Führern des Kongresses gelöst werden könne.

Weißes Haus signalisiert Entlassungen, während Shutdown ohne Gespräche weitergeht

Als der Shutdown am Sonntag seinen fünften Tag erreichte, sagte ein hochrangiger Beamter des Weißen Hauses, dass die Regierung mit Massenentlassungen von Bundesangestellten beginnen wird, wenn Präsident Donald Trump entscheidet, dass die Verhandlungen mit den Demokraten im Kongress "absolut nirgendwo hinführen".

Kevin Hassett, Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats des Weißen Hauses, sagte CNNs State of the Union, dass es immer noch Hoffnung gibt, dass die Demokraten "nachgeben" werden, um einen kostspieligen Shutdown und die vom Haushaltsdirektor des Weißen Hauses, Russell Vought, angedrohten Entlassungen von Bundesangestellten zu vermeiden. "Präsident Trump und Russ Vought bereiten alles vor und sind bereit zu handeln, wenn sie müssen, aber hoffen, dass sie es nicht müssen", sagte Hassett.

"Wenn der Präsident entscheidet, dass die Verhandlungen absolut nirgendwo hinführen, dann wird es Entlassungen geben. Aber ich denke, dass alle noch hoffnungsvoll sind, dass wir, wenn wir zu Beginn der Woche einen Neuanfang machen, die Demokraten dazu bringen können, einzusehen, dass es einfach gesunder Menschenverstand ist, solche Entlassungen zu vermeiden."

Trump beschrieb die möglichen Stellenstreichungen am Sonntag als "demokratische Entlassungen" und sagte Reportern: "Jeder, der entlassen wird, das liegt an den Demokraten." Der Shutdown begann am 1. Oktober, dem Beginn des Haushaltsjahres 2026 des Bundes, nachdem die Demokraten im Senat eine kurzfristige Finanzierungsmaßnahme abgelehnt hatten, die die Bundesbehörden bis zum 21. November offen gehalten hätte.

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist, [...]
Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
Der DeFi-Markt entwickelt sich rasant weiter, während Investoren nach Projekten suchen, die Blockchain mit greifbaren Vermögenswerten verbinden, wie es RentStac (RNS) tut. Diese Krypto ist ins Rampenlicht gerückt, indem sie dezentralisierte Finanzen mit Immobilieneinkommen verbindet und Nutzern eine strukturierte und transparente Möglichkeit bietet, an immobiliengestützter Rendite über die Blockchain teilzunehmen. Laut verifizierten Daten, die [...]
