Während Händler HODL betreiben, verliert Deutschland 3,6 Mrd. $ durch Dumping von 50K BTC vor 125K $ Allzeithoch Von: Coinstats 2025/10/05 18:11 Teilen

Deutschland hat fast 3,6 Milliarden Dollar an potenziellen Gewinnen verpasst, nachdem es seinen beschlagnahmten Bitcoin-Bestand lange vor dem explosiven Anstieg des Assets über 125.000 Dollar verkauft hat.