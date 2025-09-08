BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag "Während der Bitcoin-Preis kämpft, ist hier, was als Nächstes zu erwarten ist" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Der Rückgang des Bitcoin-Preises von seinem Allzeithoch ist möglicherweise nicht so einfach, wie es scheint, laut Experten-Händler Luca, der vorhersagt, dass Bären in den kommenden Wochen auf der Verliererseite stehen könnten. Er erklärt, dass der aktuelle Bitcoin (BTC)-Preis die Bären täuschen könnte und sie in der nächsten großen Short-Squeeze gefangen werden könnten. Laut Luca ist es nur eine Frage von Wochen, bis dies geschieht. Er erwähnte auch, dass das aktuelle Setup einem Fraktal ähnelt, das letztes Jahr vor dem BTC-Preisausbruch 2024 auftrat. Bitcoin-Macher legen die Bärenfalle aus Luca erklärte weiter, dass der Schlüssel zum Verständnis der BTC-Preisrichtung in den nächsten Wochen in den Bitcoin-Börsenorderbüchern liegt. Eines der Anzeichen dafür, dass die größte Kryptowährung noch kein neues Allzeithoch erreicht hat, ist das Fehlen neuer höherer Hochs. Interessanterweise wies er darauf hin, dass dies kein bärisches Signal ist. Er beobachtete, dass seit BTC Mitte August seinen Höhepunkt erreichte, keine Hochs überschritten wurden, und dies lag daran, dass Short-Positionen kurzfristig geschützt wurden. Die Idee ist, dass Marktmacher den Markt innerhalb einer Spanne halten, um Short-Seller glauben zu lassen, dass ihre Trades funktionieren werden. Der Beitrag erklärte, dass ein ähnliches Setup 2024 während einer langen Konsolidierungsphase auftrat, als Hochs unberührt blieben bis zum November-Ausbruch. Luca sagte, dass je länger dieses Setup andauert, desto selbstgefälliger werden die Bären, was die perfekten Bedingungen für einen Short-Squeeze schafft. Er fügte hinzu, dass dies den nächsten großen Squeeze in den kommenden Wochen auslösen könnte, und obwohl es kontraintuitiv erscheinen mag, war der Schutz von Shorts und das Fehlen höherer Hochs ein positives Zeichen für den Markt. Erinnern Sie sich an meine These von Anfang April über Liquiditätsfallen und die unangezapften Tiefs, die sich bildeten? Ich...Der Beitrag "Während der Bitcoin-Preis kämpft, ist hier, was als Nächstes zu erwarten ist" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Der Rückgang des Bitcoin-Preises von seinem Allzeithoch ist möglicherweise nicht so einfach, wie es scheint, laut Experten-Händler Luca, der vorhersagt, dass Bären in den kommenden Wochen auf der Verliererseite stehen könnten. Er erklärt, dass der aktuelle Bitcoin (BTC)-Preis die Bären täuschen könnte und sie in der nächsten großen Short-Squeeze gefangen werden könnten. Laut Luca ist es nur eine Frage von Wochen, bis dies geschieht. Er erwähnte auch, dass das aktuelle Setup einem Fraktal ähnelt, das letztes Jahr vor dem BTC-Preisausbruch 2024 auftrat. Bitcoin-Macher legen die Bärenfalle aus Luca erklärte weiter, dass der Schlüssel zum Verständnis der BTC-Preisrichtung in den nächsten Wochen in den Bitcoin-Börsenorderbüchern liegt. Eines der Anzeichen dafür, dass die größte Kryptowährung noch kein neues Allzeithoch erreicht hat, ist das Fehlen neuer höherer Hochs. Interessanterweise wies er darauf hin, dass dies kein bärisches Signal ist. Er beobachtete, dass seit BTC Mitte August seinen Höhepunkt erreichte, keine Hochs überschritten wurden, und dies lag daran, dass Short-Positionen kurzfristig geschützt wurden. Die Idee ist, dass Marktmacher den Markt innerhalb einer Spanne halten, um Short-Seller glauben zu lassen, dass ihre Trades funktionieren werden. Der Beitrag erklärte, dass ein ähnliches Setup 2024 während einer langen Konsolidierungsphase auftrat, als Hochs unberührt blieben bis zum November-Ausbruch. Luca sagte, dass je länger dieses Setup andauert, desto selbstgefälliger werden die Bären, was die perfekten Bedingungen für einen Short-Squeeze schafft. Er fügte hinzu, dass dies den nächsten großen Squeeze in den kommenden Wochen auslösen könnte, und obwohl es kontraintuitiv erscheinen mag, war der Schutz von Shorts und das Fehlen höherer Hochs ein positives Zeichen für den Markt. Erinnern Sie sich an meine These von Anfang April über Liquiditätsfallen und die unangezapften Tiefs, die sich bildeten? Ich...

Während der Bitcoin-Preis kämpft, ist hier, was als Nächstes zu erwarten ist

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 06:16
LooksRare
LOOKS$0.008302+5.28%
Bitcoin
BTC$106,084.65+4.31%
Moonveil
MORE$0.00495-6.25%
COM
COM$0.006282+1.27%
Sign
SIGN$0.04078+3.26%
SphereX
HERE$0.000119--%

Der Bitcoin-Preisrückgang von seinem Allzeithoch ist möglicherweise nicht so einfach, wie es scheint, laut Experten-Händler Luca, der vorhersagt, dass Bären in den kommenden Wochen auf der Verliererseite stehen könnten.

Er erklärt, dass der aktuelle Bitcoin (BTC)-Preis die Bären täuschen könnte, indem er sie in der nächsten großen Short-Squeeze fängt.

Laut Luca ist es nur eine Frage von Wochen, bis dies geschieht. Er erwähnte auch, dass das aktuelle Setup einem Fraktal ähnelt, das letztes Jahr vor dem BTC-Preisausbruch 2024 auftrat.

Bitcoin-Maker legen die Bärenfalle aus

Luca erklärte weiter, dass der Schlüssel zum Verständnis der BTC-Preisrichtung in den nächsten Wochen in den Bitcoin-Börsenorderbüchern liegt.

Eines der Anzeichen dafür, dass die größte Kryptowährung noch kein neues Allzeithoch erreicht hat, ist das Fehlen neuer höherer Hochs. Interessanterweise wies er darauf hin, dass dies kein bärisches Signal ist.

Er beobachtete, dass seit dem Höchststand von BTC Mitte August keine Hochs überschritten wurden, und dies lag daran, dass Short-Positionen kurzfristig geschützt wurden.

Die Idee ist, dass Marktmacher den Markt in einem Bereich halten, um Short-Verkäufer glauben zu lassen, dass ihre Trades funktionieren werden.

Der Beitrag erklärte, dass ein ähnliches Setup 2024 während einer langen Konsolidierungsphase stattfand, als Hochs unberührt blieben, bis zum Breakout im November.

Luca sagte, dass je länger dieses Setup anhält, desto selbstgefälliger werden die Bären, was die perfekten Bedingungen für einen Short-Squeeze schafft.

Er fügte hinzu, dass dies den nächsten großen Squeeze in den kommenden Wochen auslösen könnte, und obwohl es kontraintuitiv erscheinen mag, war der Schutz von Shorts und das Fehlen höherer Hochs ein positives Zeichen für den Markt.

Bitcoin (BTC) Preisboden könnte unter $100K sinken

Laut Alphractal CEO und CryptoQuant-Forscher João Wedson könnte Bitcoin (BTC) bei $111.238 nur noch einen Monat in seinem Vier-Jahres-Zyklus haben, was einen Rückgang von $50.000 riskiert, gefolgt von einem Ausbruch über $140.000.

Ein bärischer Markt könnte bis Oktober andauern, warnte Wedson, der auf seine "Repetition Fractal Cycle"-Charts verwies, die zeigen, dass BTC/USD sich dem Punkt nähert, an dem Abschwünge oft beginnen.

Er gab zu, dass es riskant wäre, sich ausschließlich auf dieses Diagramm zu verlassen, fügte aber hinzu, dass Bitcoin zunächst unter $100.000 fallen könnte, bevor es im gleichen Zeitraum über $140.000 schießt.

Wedson erklärte, dass sich dieser Zyklus aufgrund der starken institutionellen Beteiligung und Bitcoins Aufstieg als wichtiger Vermögenswert von früheren unterscheidet.

Daher stellte er in Frage, ob das Fraktal angesichts der ETF-Spekulation und der steigenden institutionellen Nachfrage zuverlässig bleiben würde.

Er warnte, dass ein makroökonomischer Bärenmarkt in den USA den Bitcoin-Bullen einen schweren Schlag versetzen könnte, wenn er mit dem Zeitplan des Fraktals übereinstimmt.

Die Millionen-Dollar-Frage, sagte er, sei, ob der Vier-Jahres-Zyklus für 2025 noch von Bedeutung sei.

BTC-Preis Zukunftsausblick

Inzwischen liegt das gemeinsame Abwärtsziel, wie durch bärische Signale auf wichtigen Indikatoren angezeigt, bei $100.000.

Zum Zeitpunkt des Schreibens kämpft der Bitcoin (BTC)-Preis damit, von seinem aktuellen Preis von $111.000 auf $113.000 zurückzukehren, während CoinGlass $126 Millionen an Krypto-Short-Liquidationen in den letzten 24 Stunden meldete.

Laut Rekt Capital auf X hat Bitcoin jedoch seinen Breakout nach der Korrektur, die Mitte August begann, vollständig bestätigt.

Er sagte, ein täglicher Schluss oder ein erneuter Test des ungefähren $113.000-Niveaus würde weiteres Aufwärtsmomentum unterstützen.

Quelle: https://www.thecoinrepublic.com/2025/09/07/while-bitcoin-price-struggles-heres-what-to-expect-next/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4033+5.61%
Intuition
TRUST$0.2069-1.75%
Xrp Classic
XRPC$0.0007469+9.46%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02003+5.81%
Moonveil
MORE$0.00495-6.33%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die Suche nach dem neuen Krypto-Presale im Nov 2025 entwickelt sich zu einer globalen Schatzsuche, aber nur wenige Projekte brüllen wirklich, bevor die Masse sie entdeckt. MoonBull schreibt diese Geschichte neu mit einem Presale, der bereits Wellen der Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht durch leere Versprechungen, sondern durch bewährte, programmierte Mechanismen, die die Position jedes Besitzers stärken. [...]
ROAR
ROAR$0.0000248--%
Waves
WAVES$0.7367+0.24%
Notcoin
NOT$0.0007679-1.42%
Teilen
Coinstats2025/11/10 05:40

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,084.65
$106,084.65$106,084.65

+2.24%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,646.18
$3,646.18$3,646.18

+3.71%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.98
$166.98$166.98

+2.73%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4118
$2.4118$2.4118

+4.13%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18178
$0.18178$0.18178

+2.07%