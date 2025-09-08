Während der Bitcoin-Preis kämpft, ist hier, was als Nächstes zu erwarten ist

Der Bitcoin-Preisrückgang von seinem Allzeithoch ist möglicherweise nicht so einfach, wie es scheint, laut Experten-Händler Luca, der vorhersagt, dass Bären in den kommenden Wochen auf der Verliererseite stehen könnten.

Er erklärt, dass der aktuelle Bitcoin (BTC)-Preis die Bären täuschen könnte, indem er sie in der nächsten großen Short-Squeeze fängt.

Laut Luca ist es nur eine Frage von Wochen, bis dies geschieht. Er erwähnte auch, dass das aktuelle Setup einem Fraktal ähnelt, das letztes Jahr vor dem BTC-Preisausbruch 2024 auftrat.

Bitcoin-Maker legen die Bärenfalle aus

Luca erklärte weiter, dass der Schlüssel zum Verständnis der BTC-Preisrichtung in den nächsten Wochen in den Bitcoin-Börsenorderbüchern liegt.

Eines der Anzeichen dafür, dass die größte Kryptowährung noch kein neues Allzeithoch erreicht hat, ist das Fehlen neuer höherer Hochs. Interessanterweise wies er darauf hin, dass dies kein bärisches Signal ist.

Er beobachtete, dass seit dem Höchststand von BTC Mitte August keine Hochs überschritten wurden, und dies lag daran, dass Short-Positionen kurzfristig geschützt wurden.

Die Idee ist, dass Marktmacher den Markt in einem Bereich halten, um Short-Verkäufer glauben zu lassen, dass ihre Trades funktionieren werden.

Der Beitrag erklärte, dass ein ähnliches Setup 2024 während einer langen Konsolidierungsphase stattfand, als Hochs unberührt blieben, bis zum Breakout im November.

Luca sagte, dass je länger dieses Setup anhält, desto selbstgefälliger werden die Bären, was die perfekten Bedingungen für einen Short-Squeeze schafft.

Er fügte hinzu, dass dies den nächsten großen Squeeze in den kommenden Wochen auslösen könnte, und obwohl es kontraintuitiv erscheinen mag, war der Schutz von Shorts und das Fehlen höherer Hochs ein positives Zeichen für den Markt.

Bitcoin (BTC) Preisboden könnte unter $100K sinken

Laut Alphractal CEO und CryptoQuant-Forscher João Wedson könnte Bitcoin (BTC) bei $111.238 nur noch einen Monat in seinem Vier-Jahres-Zyklus haben, was einen Rückgang von $50.000 riskiert, gefolgt von einem Ausbruch über $140.000.

Ein bärischer Markt könnte bis Oktober andauern, warnte Wedson, der auf seine "Repetition Fractal Cycle"-Charts verwies, die zeigen, dass BTC/USD sich dem Punkt nähert, an dem Abschwünge oft beginnen.

Er gab zu, dass es riskant wäre, sich ausschließlich auf dieses Diagramm zu verlassen, fügte aber hinzu, dass Bitcoin zunächst unter $100.000 fallen könnte, bevor es im gleichen Zeitraum über $140.000 schießt.

Wedson erklärte, dass sich dieser Zyklus aufgrund der starken institutionellen Beteiligung und Bitcoins Aufstieg als wichtiger Vermögenswert von früheren unterscheidet.

Daher stellte er in Frage, ob das Fraktal angesichts der ETF-Spekulation und der steigenden institutionellen Nachfrage zuverlässig bleiben würde.

Er warnte, dass ein makroökonomischer Bärenmarkt in den USA den Bitcoin-Bullen einen schweren Schlag versetzen könnte, wenn er mit dem Zeitplan des Fraktals übereinstimmt.

Die Millionen-Dollar-Frage, sagte er, sei, ob der Vier-Jahres-Zyklus für 2025 noch von Bedeutung sei.

BTC-Preis Zukunftsausblick

Inzwischen liegt das gemeinsame Abwärtsziel, wie durch bärische Signale auf wichtigen Indikatoren angezeigt, bei $100.000.

Zum Zeitpunkt des Schreibens kämpft der Bitcoin (BTC)-Preis damit, von seinem aktuellen Preis von $111.000 auf $113.000 zurückzukehren, während CoinGlass $126 Millionen an Krypto-Short-Liquidationen in den letzten 24 Stunden meldete.

Laut Rekt Capital auf X hat Bitcoin jedoch seinen Breakout nach der Korrektur, die Mitte August begann, vollständig bestätigt.

Er sagte, ein täglicher Schluss oder ein erneuter Test des ungefähren $113.000-Niveaus würde weiteres Aufwärtsmomentum unterstützen.