Welche Krypto ist die beste zum Kaufen nach ADAs Misserfolg, Experten deuten auf MUTM für schnelle 10x hin

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag Was ist die beste Krypto zum Kaufen nach ADAs Misserfolg, Experten deuten auf MUTM für schnelle 10x hin erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News Während ADA ums Überleben kämpft, suchen Investoren nach Krypto-Projekten, die sowohl kurzfristige Gewinne als auch echten Nutzen bieten. Mutuum Finance (MUTM) wird zu einem starken Wettbewerber in diesem Markt. Es verfügt über eine dezentrale Kreditplattform mit Stablecoin-Mechanismen, P2C- und P2P-Kreditvergabe und Staking-Belohnungen, die sowohl für Einzelpersonen als auch für institutionelle Benutzer attraktiv sein werden. Der mangelnde Fortschritt bei ADA zeigt den Bedarf an nützlichen Plattformen, bei denen der Nutzen von Token die Akzeptanz und Marktaktivität vorantreibt. Mutuum Finance (MUTM) wird sich als Lösung mit echtem Wachstumspotenzial präsentieren. Kreditmechanismen und Renditeerzielung Derzeit liegt der Preis für Phase 6 bei 0,035 $, und bisher wurden etwa 16,8 Millionen $ eingesammelt, wobei bereits 55 % des Phasenanteils verkauft wurden. Mehr als 16.750 Personen haben den Token gekauft, was zeigt, dass in der Community großes Interesse besteht. In Phase 7 wird der Preis auf 0,040 $ steigen, was einem Anstieg von 15 % entspricht. Dies wird Investoren dazu bringen, vergünstigte Token zu kaufen, solange sie noch verfügbar sind. Diese Vorverkaufsmetriken zeigen ein klares Zeitfenster für frühe Nutzer, um kurzfristige Gewinne zu erzielen, und der Preistrend wird durch eine Geschichte über Nützlichkeit unterstützt. Die beiden Kreditsysteme, die Mutuum Finance (MUTM) einsetzen wird, sind risikoarme gepoolte Kreditvergabe und ausgehandelte P2P-Märkte für risikoreichere Token. Benutzer werden "Blue-Chip" Vermögenswerte einzahlen und mtTokens erhalten, die einem 1:1-Anteil am Pool in den P2C-Pools entsprechen. Einzahler erhalten Zinsen zu einer stabilen APY, und Kreditnehmer können Bargeld erhalten, ohne ihre Vermögenswerte verkaufen zu müssen. Zum Beispiel erhält ein Benutzer, der ETH im Wert von 12.000 $ einzahlt, mtETH und verdient eine APY von 14 %, was 1.680 $ pro Jahr entspricht. Gleichzeitig kann ein Kreditnehmer, der 1.000 $ in ETH als Sicherheiten hinterlegt, 750 $ in USD bei 75 % LTV ausleihen. Dies gibt ihnen Zugang zu Liquidität, während sie sich gleichzeitig für Vermögenszuwächse offen halten. Kreditnehmer können bekannte Kosten zu einem höheren Satz festschreiben, wenn die Zinssätze stabil bleiben, während Kreditgeber dank Überbesicherung und gestaffelter LTVs sicher sind. Rabatte für Liquidatoren und Reservefaktoren von bis zu 55 % sind einige der Wege, wie die Plattform bei Marktstress ausgeglichen und stabil bleibt. Diese starke Struktur wird eine Umgebung schaffen, in der kurzfristige Händler und Investoren, die nach Renditen suchen, teilnehmen und gewinnen können, während sie gleichzeitig zum Gesamtwert der Token beitragen. mtToken Staking und nachfragegetriebenes Wachstum Mutuum Finance (MUTM) wird Staking-Verträge haben, bei denen Benutzer von mtToken MUTM-Vorteile aus den Einnahmen der Plattform erhalten. Ein Kauf-und-Verteilungssystem wird einen Teil der Einnahmen in MUTM-Käufe auf dem offenen Markt umwandeln. Dies wird den Wert der Token steigern und den Preisanstieg kurzfristig unterstützen. Diese Mischung aus Rendite, Staking-Belohnungen und Rückkäufen wird ein zyklisches Wachstumsmodell schaffen, das Benutzer ermutigt, an ihren Coins festzuhalten und an der Community teilzunehmen. Mit zunehmender Nutzung von mtTokens und MUTM wird die Nachfrage schneller steigen und die Preise noch höher treiben. Der Mutuum Finance (MUTM) Plan wird in Phase 2 übergehen, in der es darum geht, zentrale Smart-Contracts und dApp-Schnittstellen zu erstellen. In Phase 3 wird eine funktionierende Beta-Version im Testnetzwerk veröffentlicht. Benutzer können die Kredit-, Ausleih- und Staking-Funktionen in einer Demo-Krypto-Version ausprobieren. Phase 4 wird die Börsennotierungen abschließen und die Vorbereitungen für den Live-Einsatz der Website treffen. Jeder Meilenstein wird zu Aktivitäten in der Blockchain und in der Community führen, die die erwarteten kurzfristigen Gewinne unterstützen. Wenn diese Schritte abgeschlossen sind, glauben Experten, dass sich Nützlichkeit in Marktnachfrage verwandeln wird, was die Idee unterstützt, dass die Preise um das 10-fache gegenüber den frühen Vorverkaufspreisen steigen könnten. Sicherheit und Community-Anreize Das Projekt wird einem CertiK-Audit unterzogen, das manuelle Überprüfung und statische Analyse kombiniert, mit einem Token Scan-Score von 90,00 und einem Skynet-Score von 79,00. Darüber hinaus wird Mutuum Finance (MUTM) ein Bug-Bounty von 50.000 USDT über verschiedene Schweregrade hinweg zuweisen, um verantwortungsvolle Meldungen zu fördern. Ein laufendes Gewinnspiel im Wert von 100.000 $ wird frühe Unterstützer mit zehn Preisen von je 10.000 $ in MUTM belohnen und so Engagement und Akzeptanz weiter fördern. Ein Dashboard und eine Top-50-Bestenliste werden die Top-Halter hervorheben und so aktive Teilnahme und wettbewerbsfähiges Staking fördern. Bevor Phase 7 den Preis auf 0,040 $ anhebt, können Investoren, die Token in Phase 6 zu 0,035 $ kaufen, diese mit Rabatt erhalten. Wenn kurzfristige Rendite, nutzungsgetriebene Akzeptanz und Wertprozesse zusammenkommen, entsteht eine großartige Chance für Händler, die schnell Geld verdienen wollen. Mutuum Finance (MUTM) wird sich unter den Krypto-Coins durch einen klaren Plan, starke Sicherheit und einen nützlichen Anwendungsfall auszeichnen. Frühe Nutzer werden sowohl kurzfristige Gewinne als auch langfristige Belohnungen für die Teilnahme erhalten können. Da ADA Schwierigkeiten hat zu liefern, wird Mutuum Finance (MUTM) zur Krypto der Wahl für Käufer, die Wachstum und hohe Renditen sehen wollen. Teilnehmer, die frühen Zugang zur verbleibenden Phase-6-Zuteilung erhalten, werden einen strategischen Vorteil haben und von der Konvergenz von kurzfristiger Preisbewegung und Plattformnutzen profitieren können. Dies wird MUTMs Position als Marktführer in dieser nächsten Welle des Krypto-Investierens festigen. Für weitere Informationen über Mutuum Finance (MUTM) besuchen Sie die folgenden Links: Website: https://www.mutuum.com Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinanceDer Beitrag Was ist die beste Krypto zum Kaufen nach ADAs Misserfolg, Experten deuten auf MUTM für schnelle 10x hin erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News Während ADA ums Überleben kämpft, suchen Investoren nach Krypto-Projekten, die sowohl kurzfristige Gewinne als auch echten Nutzen bieten. Mutuum Finance (MUTM) wird zu einem starken Wettbewerber in diesem Markt. Es verfügt über eine dezentrale Kreditplattform mit Stablecoin-Mechanismen, P2C- und P2P-Kreditvergabe und Staking-Belohnungen, die sowohl für Einzelpersonen als auch für institutionelle Benutzer attraktiv sein werden. Der mangelnde Fortschritt bei ADA zeigt den Bedarf an nützlichen Plattformen, bei denen der Nutzen von Token die Akzeptanz und Marktaktivität vorantreibt. Mutuum Finance (MUTM) wird sich als Lösung mit echtem Wachstumspotenzial präsentieren. Kreditmechanismen und Renditeerzielung Derzeit liegt der Preis für Phase 6 bei 0,035 $, und bisher wurden etwa 16,8 Millionen $ eingesammelt, wobei bereits 55 % des Phasenanteils verkauft wurden. Mehr als 16.750 Personen haben den Token gekauft, was zeigt, dass in der Community großes Interesse besteht. In Phase 7 wird der Preis auf 0,040 $ steigen, was einem Anstieg von 15 % entspricht. Dies wird Investoren dazu bringen, vergünstigte Token zu kaufen, solange sie noch verfügbar sind. Diese Vorverkaufsmetriken zeigen ein klares Zeitfenster für frühe Nutzer, um kurzfristige Gewinne zu erzielen, und der Preistrend wird durch eine Geschichte über Nützlichkeit unterstützt. Die beiden Kreditsysteme, die Mutuum Finance (MUTM) einsetzen wird, sind risikoarme gepoolte Kreditvergabe und ausgehandelte P2P-Märkte für risikoreichere Token. Benutzer werden "Blue-Chip" Vermögenswerte einzahlen und mtTokens erhalten, die einem 1:1-Anteil am Pool in den P2C-Pools entsprechen. Einzahler erhalten Zinsen zu einer stabilen APY, und Kreditnehmer können Bargeld erhalten, ohne ihre Vermögenswerte verkaufen zu müssen. Zum Beispiel erhält ein Benutzer, der ETH im Wert von 12.000 $ einzahlt, mtETH und verdient eine APY von 14 %, was 1.680 $ pro Jahr entspricht. Gleichzeitig kann ein Kreditnehmer, der 1.000 $ in ETH als Sicherheiten hinterlegt, 750 $ in USD bei 75 % LTV ausleihen. Dies gibt ihnen Zugang zu Liquidität, während sie sich gleichzeitig für Vermögenszuwächse offen halten. Kreditnehmer können bekannte Kosten zu einem höheren Satz festschreiben, wenn die Zinssätze stabil bleiben, während Kreditgeber dank Überbesicherung und gestaffelter LTVs sicher sind. Rabatte für Liquidatoren und Reservefaktoren von bis zu 55 % sind einige der Wege, wie die Plattform bei Marktstress ausgeglichen und stabil bleibt. Diese starke Struktur wird eine Umgebung schaffen, in der kurzfristige Händler und Investoren, die nach Renditen suchen, teilnehmen und gewinnen können, während sie gleichzeitig zum Gesamtwert der Token beitragen. mtToken Staking und nachfragegetriebenes Wachstum Mutuum Finance (MUTM) wird Staking-Verträge haben, bei denen Benutzer von mtToken MUTM-Vorteile aus den Einnahmen der Plattform erhalten. Ein Kauf-und-Verteilungssystem wird einen Teil der Einnahmen in MUTM-Käufe auf dem offenen Markt umwandeln. Dies wird den Wert der Token steigern und den Preisanstieg kurzfristig unterstützen. Diese Mischung aus Rendite, Staking-Belohnungen und Rückkäufen wird ein zyklisches Wachstumsmodell schaffen, das Benutzer ermutigt, an ihren Coins festzuhalten und an der Community teilzunehmen. Mit zunehmender Nutzung von mtTokens und MUTM wird die Nachfrage schneller steigen und die Preise noch höher treiben. Der Mutuum Finance (MUTM) Plan wird in Phase 2 übergehen, in der es darum geht, zentrale Smart-Contracts und dApp-Schnittstellen zu erstellen. In Phase 3 wird eine funktionierende Beta-Version im Testnetzwerk veröffentlicht. Benutzer können die Kredit-, Ausleih- und Staking-Funktionen in einer Demo-Krypto-Version ausprobieren. Phase 4 wird die Börsennotierungen abschließen und die Vorbereitungen für den Live-Einsatz der Website treffen. Jeder Meilenstein wird zu Aktivitäten in der Blockchain und in der Community führen, die die erwarteten kurzfristigen Gewinne unterstützen. Wenn diese Schritte abgeschlossen sind, glauben Experten, dass sich Nützlichkeit in Marktnachfrage verwandeln wird, was die Idee unterstützt, dass die Preise um das 10-fache gegenüber den frühen Vorverkaufspreisen steigen könnten. Sicherheit und Community-Anreize Das Projekt wird einem CertiK-Audit unterzogen, das manuelle Überprüfung und statische Analyse kombiniert, mit einem Token Scan-Score von 90,00 und einem Skynet-Score von 79,00. Darüber hinaus wird Mutuum Finance (MUTM) ein Bug-Bounty von 50.000 USDT über verschiedene Schweregrade hinweg zuweisen, um verantwortungsvolle Meldungen zu fördern. Ein laufendes Gewinnspiel im Wert von 100.000 $ wird frühe Unterstützer mit zehn Preisen von je 10.000 $ in MUTM belohnen und so Engagement und Akzeptanz weiter fördern. Ein Dashboard und eine Top-50-Bestenliste werden die Top-Halter hervorheben und so aktive Teilnahme und wettbewerbsfähiges Staking fördern. Bevor Phase 7 den Preis auf 0,040 $ anhebt, können Investoren, die Token in Phase 6 zu 0,035 $ kaufen, diese mit Rabatt erhalten. Wenn kurzfristige Rendite, nutzungsgetriebene Akzeptanz und Wertprozesse zusammenkommen, entsteht eine großartige Chance für Händler, die schnell Geld verdienen wollen. Mutuum Finance (MUTM) wird sich unter den Krypto-Coins durch einen klaren Plan, starke Sicherheit und einen nützlichen Anwendungsfall auszeichnen. Frühe Nutzer werden sowohl kurzfristige Gewinne als auch langfristige Belohnungen für die Teilnahme erhalten können. Da ADA Schwierigkeiten hat zu liefern, wird Mutuum Finance (MUTM) zur Krypto der Wahl für Käufer, die Wachstum und hohe Renditen sehen wollen. Teilnehmer, die frühen Zugang zur verbleibenden Phase-6-Zuteilung erhalten, werden einen strategischen Vorteil haben und von der Konvergenz von kurzfristiger Preisbewegung und Plattformnutzen profitieren können. Dies wird MUTMs Position als Marktführer in dieser nächsten Welle des Krypto-Investierens festigen. Für weitere Informationen über Mutuum Finance (MUTM) besuchen Sie die folgenden Links: Website: https://www.mutuum.com Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance

Welche Krypto ist die beste zum Kaufen nach ADAs Misserfolg, Experten deuten auf MUTM für schnelle 10x hin

Von: Coinstats
2025/10/05 22:06
Cardano
ADA$0.582+3.28%
Hive Intelligence
HINT$0.003599-11.76%
Quickswap
QUICK$0.01819+2.47%
GAINS
GAINS$0.01742+4.49%
RealLink
REAL$0.06977+5.31%
mutm-ada

Der Beitrag Was ist die beste Krypto zum Kaufen nach ADAs Misserfolg, Experten deuten auf MUTM für schnelle 10x hin erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News

Während ADA ums Überleben kämpft, suchen Investoren nach Krypto-Projekten, die sowohl kurzfristige Gewinne als auch echten Nutzen bieten. Mutuum Finance (MUTM) wird zu einem starken Wettbewerber in diesem Markt. Es verfügt über eine dezentrale Kreditplattform mit Stablecoin-Mechanismen, P2C- und P2P-Kredit sowie Staking-Belohnungen, die sowohl für Einzelpersonen als auch für institutionelle Benutzer attraktiv sein werden. Der mangelnde Fortschritt bei ADA zeigt die Notwendigkeit nützlicher Plattformen, bei denen der Nutzen von Token die Akzeptanz und Marktaktivität vorantreibt. Mutuum Finance (MUTM) wird sich als Lösung mit echtem Wachstumspotenzial präsentieren.

Kreditmechanismen und Rendite-Generierung

Derzeit wurde der Preis für Phase 6 auf 0,035 $ festgelegt, und bisher wurden etwa 16,8 Millionen $ eingesammelt, wobei bereits 55% des Phasenanteils verkauft wurden. Mehr als 16.750 Personen haben den Token gekauft, was zeigt, dass in der Community großes Interesse besteht. In Phase 7 wird der Preis auf 0,040 $ steigen, was einem Anstieg von 15% entspricht. Dies wird Investoren dazu bringen, vergünstigte Token zu kaufen, solange sie noch verfügbar sind. Diese Vorverkaufsmetriken zeigen ein klares Zeitfenster für Early Adopter, um kurzfristige Gewinne zu erzielen, und der Preistrend wird durch eine Geschichte über Nützlichkeit unterstützt.

Die beiden Kreditsysteme, die Mutuum Finance (MUTM) verwenden wird, sind risikoarme gepoolte Kredite und ausgehandelte P2P-Märkte für risikoreichere Token. Benutzer werden "Blue-Chip NFT" Assets einzahlen und mtTokens erhalten, die einem 1:1-Anteil am Pool in den P2C-Pools entsprechen. Einzahler werden Zinsen zu einem stabilen APY erhalten, und Kreditnehmer werden in der Lage sein, Bargeld zu erhalten, ohne ihre Assets verkaufen zu müssen. Zum Beispiel wird ein Benutzer, der ETH im Wert von 12.000 $ einzahlt, mtETH erhalten und einen APY von 14% verdienen, was 1.680 $ pro Jahr entspricht. Gleichzeitig wird ein Kreditnehmer, der 1.000 $ in ETH als Sicherheiten hinterlegt, 750 $ in USD bei 75% LTV ausleihen können. Dies gibt ihnen Zugang zu Liquidität, während sie sich weiterhin für Vermögenszuwachs öffnen.

Kreditnehmer werden in der Lage sein, bekannte Kosten zu einem höheren Satz zu fixieren, wenn die Zinssätze stabil bleiben, während Kreditgeber dank Überbesicherung und gestaffelter LTVs sicher sein werden. Rabatte für Liquidatoren und Reservefaktoren von bis zu 55% sind einige der Wege, wie die Plattform bei Marktstress ausgeglichen und stabil bleiben wird. Diese starke Struktur wird eine Umgebung schaffen, in der kurzfristige Händler und Investoren, die nach Renditen suchen, teilnehmen und gewinnen können, während sie auch zum Gesamtwert der Token beitragen.

mtToken Staking und nachfragegetriebenes Wachstum

Mutuum Finance (MUTM) wird Staking-Verträge haben, bei denen Benutzer von mtToken MUTM-Vorteile aus dem Einkommen der Plattform erhalten. Ein Kauf-und-Verteilungssystem wird einen Teil des Einkommens in MUTM-Käufe auf dem offenen Markt umwandeln. Dies wird den Wert der Token erhöhen und den Preisanstieg kurzfristig unterstützen. Diese Mischung aus Rendite, Staking-Belohnungen und Rückkäufen wird ein zyklisches Wachstumsmodell schaffen, das Benutzer ermutigt, an ihren Coins festzuhalten und an der Community teilzunehmen. Mit zunehmender Nutzung von mtTokens und MUTM wird die Nachfrage schneller steigen und die Preise noch höher treiben.

mutm

Der Mutuum Finance (MUTM) Plan wird zu Phase 2 übergehen, in der es um den Aufbau von Kern-Smart-Contracts und dApp-Schnittstellen gehen wird. In Phase 3 wird eine funktionierende Beta im Testnet veröffentlicht. Benutzer werden in der Lage sein, die Kredit-, Ausleih- und Staking-Funktionen in einer Demo-Version auszuprobieren. Phase 4 wird die Listung auf Börsen abschließen und die Vorbereitung für die Live-Nutzung der Website treffen. Jeder Meilenstein wird zu Aktivitäten auf der Blockchain und in der Community führen, die die erwarteten kurzfristigen Gewinne unterstützen. Wenn diese Schritte abgeschlossen sind, glauben Experten, dass sich Nützlichkeit in Marktnachfrage verwandeln wird, was die Idee unterstützt, dass die Preise um das 10-fache gegenüber den frühen Vorverkaufspreisen steigen könnten.

Sicherheit und Community-Anreize

Das Projekt wird einem CertiK-Audit unterzogen, das manuelle Überprüfung und statische Analyse kombiniert, mit einem Token Scan-Score von 90,00 und einem Skynet-Score von 79,00. Darüber hinaus wird Mutuum Finance (MUTM) eine Bug-Bounty von 50.000 USDT über verschiedene Schweregrade hinweg zuweisen, um verantwortungsvolle Meldungen zu fördern. Ein laufendes Gewinnspiel im Wert von 100.000 $ wird frühe Unterstützer mit zehn Preisen von je 10.000 $ in MUTM belohnen, was das Engagement und die Akzeptanz weiter fördert. Ein Dashboard und eine Top-50-Bestenliste werden die Top-Halter hervorheben und aktive Teilnahme und wettbewerbsfähiges Staking fördern.

Bevor Phase 7 den Preis auf 0,040 $ erhöht, werden Investoren, die Token in Phase 6 zu 0,035 $ kaufen, sie mit Rabatt erhalten können. Wenn kurzfristige Rendite, nutzungsgetriebene Akzeptanz und Wertprozesse zusammenkommen, schaffen sie eine großartige Chance für Händler, die schnell Geld verdienen wollen. Mutuum Finance (MUTM) wird sich unter den Krypto-Coins durch einen klaren Plan, starke Sicherheit und einen nützlichen Anwendungsfall auszeichnen. Early Adopter werden sowohl kurzfristige Gewinne als auch langfristige Belohnungen für die Teilnahme erhalten können.

Da ADA Schwierigkeiten hat zu liefern, wird Mutuum Finance (MUTM) zur Krypto der Wahl für Käufer, die Wachstum und hohe Renditen sehen wollen. Teilnehmer, die frühen Zugang zur verbleibenden Phase-6-Zuteilung erhalten, werden einen strategischen Vorteil haben und von der Konvergenz von kurzfristiger Preisbewegung und Plattformnutzen profitieren können. Dies wird MUTMs Position als Marktführer in dieser nächsten Welle des Krypto-Investierens festigen.

Für weitere Informationen über Mutuum Finance (MUTM) besuchen Sie die folgenden Links:

Website: https://www.mutuum.com

Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist, [...]
BitShiba
SHIBA$0.000000000503-0.78%
SHIBAINU
SHIB$0.000010018+1.43%
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00
Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Wie RentStac (RNS) DeFi transformiert und neue Millionäre schafft

Wie RentStac (RNS) DeFi transformiert und neue Millionäre schafft

Der DeFi-Markt entwickelt sich rasant weiter, während Investoren nach Projekten suchen, die Blockchain mit greifbaren Vermögenswerten verbinden, wie es RentStac (RNS) tut. Diese Krypto ist ins Rampenlicht gerückt, indem sie dezentralisierte Finanzen mit Immobilieneinkommen verbindet und Nutzern eine strukturierte und transparente Möglichkeit bietet, an immobiliengestützter Rendite über die Blockchain teilzunehmen. Laut verifizierten Daten, die [...]
DeFi
DEFI$0.0008+0.12%
FINANCE
FINANCE$0.0003792+17.65%
RealLink
REAL$0.06958+5.20%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00

Trendnachrichten

Mehr

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Wie RentStac (RNS) DeFi transformiert und neue Millionäre schafft

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,694.51
$105,694.51$105,694.51

+1.86%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,606.98
$3,606.98$3,606.98

+2.59%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.02
$166.02$166.02

+2.14%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3864
$2.3864$2.3864

+3.03%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18095
$0.18095$0.18095

+1.61%