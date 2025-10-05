Welche Krypto ist die beste zum Kaufen nach ADAs Misserfolg, Experten deuten auf MUTM für schnelle 10x hin

Der Beitrag Was ist die beste Krypto zum Kaufen nach ADAs Misserfolg, Experten deuten auf MUTM für schnelle 10x hin erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News Während ADA ums Überleben kämpft, suchen Investoren nach Krypto-Projekten, die sowohl kurzfristige Gewinne als auch echten Nutzen bieten. Mutuum Finance (MUTM) wird zu einem starken Wettbewerber in diesem Markt. Es verfügt über eine dezentrale Kreditplattform mit Stablecoin-Mechanismen, P2C- und P2P-Kreditvergabe und Staking-Belohnungen, die sowohl für Einzelpersonen als auch für institutionelle Benutzer attraktiv sein werden. Der mangelnde Fortschritt bei ADA zeigt den Bedarf an nützlichen Plattformen, bei denen der Nutzen von Token die Akzeptanz und Marktaktivität vorantreibt. Mutuum Finance (MUTM) wird sich als Lösung mit echtem Wachstumspotenzial präsentieren. Kreditmechanismen und Renditeerzielung Derzeit liegt der Preis für Phase 6 bei 0,035 $, und bisher wurden etwa 16,8 Millionen $ eingesammelt, wobei bereits 55 % des Phasenanteils verkauft wurden. Mehr als 16.750 Personen haben den Token gekauft, was zeigt, dass in der Community großes Interesse besteht. In Phase 7 wird der Preis auf 0,040 $ steigen, was einem Anstieg von 15 % entspricht. Dies wird Investoren dazu bringen, vergünstigte Token zu kaufen, solange sie noch verfügbar sind. Diese Vorverkaufsmetriken zeigen ein klares Zeitfenster für frühe Nutzer, um kurzfristige Gewinne zu erzielen, und der Preistrend wird durch eine Geschichte über Nützlichkeit unterstützt. Die beiden Kreditsysteme, die Mutuum Finance (MUTM) einsetzen wird, sind risikoarme gepoolte Kreditvergabe und ausgehandelte P2P-Märkte für risikoreichere Token. Benutzer werden "Blue-Chip" Vermögenswerte einzahlen und mtTokens erhalten, die einem 1:1-Anteil am Pool in den P2C-Pools entsprechen. Einzahler erhalten Zinsen zu einer stabilen APY, und Kreditnehmer können Bargeld erhalten, ohne ihre Vermögenswerte verkaufen zu müssen. Zum Beispiel erhält ein Benutzer, der ETH im Wert von 12.000 $ einzahlt, mtETH und verdient eine APY von 14 %, was 1.680 $ pro Jahr entspricht. Gleichzeitig kann ein Kreditnehmer, der 1.000 $ in ETH als Sicherheiten hinterlegt, 750 $ in USD bei 75 % LTV ausleihen. Dies gibt ihnen Zugang zu Liquidität, während sie sich gleichzeitig für Vermögenszuwächse offen halten. Kreditnehmer können bekannte Kosten zu einem höheren Satz festschreiben, wenn die Zinssätze stabil bleiben, während Kreditgeber dank Überbesicherung und gestaffelter LTVs sicher sind. Rabatte für Liquidatoren und Reservefaktoren von bis zu 55 % sind einige der Wege, wie die Plattform bei Marktstress ausgeglichen und stabil bleibt. Diese starke Struktur wird eine Umgebung schaffen, in der kurzfristige Händler und Investoren, die nach Renditen suchen, teilnehmen und gewinnen können, während sie gleichzeitig zum Gesamtwert der Token beitragen. mtToken Staking und nachfragegetriebenes Wachstum Mutuum Finance (MUTM) wird Staking-Verträge haben, bei denen Benutzer von mtToken MUTM-Vorteile aus den Einnahmen der Plattform erhalten. Ein Kauf-und-Verteilungssystem wird einen Teil der Einnahmen in MUTM-Käufe auf dem offenen Markt umwandeln. Dies wird den Wert der Token steigern und den Preisanstieg kurzfristig unterstützen. Diese Mischung aus Rendite, Staking-Belohnungen und Rückkäufen wird ein zyklisches Wachstumsmodell schaffen, das Benutzer ermutigt, an ihren Coins festzuhalten und an der Community teilzunehmen. Mit zunehmender Nutzung von mtTokens und MUTM wird die Nachfrage schneller steigen und die Preise noch höher treiben. Der Mutuum Finance (MUTM) Plan wird in Phase 2 übergehen, in der es darum geht, zentrale Smart-Contracts und dApp-Schnittstellen zu erstellen. In Phase 3 wird eine funktionierende Beta-Version im Testnetzwerk veröffentlicht. Benutzer können die Kredit-, Ausleih- und Staking-Funktionen in einer Demo-Krypto-Version ausprobieren. Phase 4 wird die Börsennotierungen abschließen und die Vorbereitungen für den Live-Einsatz der Website treffen. Jeder Meilenstein wird zu Aktivitäten in der Blockchain und in der Community führen, die die erwarteten kurzfristigen Gewinne unterstützen. Wenn diese Schritte abgeschlossen sind, glauben Experten, dass sich Nützlichkeit in Marktnachfrage verwandeln wird, was die Idee unterstützt, dass die Preise um das 10-fache gegenüber den frühen Vorverkaufspreisen steigen könnten. Sicherheit und Community-Anreize Das Projekt wird einem CertiK-Audit unterzogen, das manuelle Überprüfung und statische Analyse kombiniert, mit einem Token Scan-Score von 90,00 und einem Skynet-Score von 79,00. Darüber hinaus wird Mutuum Finance (MUTM) ein Bug-Bounty von 50.000 USDT über verschiedene Schweregrade hinweg zuweisen, um verantwortungsvolle Meldungen zu fördern. Ein laufendes Gewinnspiel im Wert von 100.000 $ wird frühe Unterstützer mit zehn Preisen von je 10.000 $ in MUTM belohnen und so Engagement und Akzeptanz weiter fördern. Ein Dashboard und eine Top-50-Bestenliste werden die Top-Halter hervorheben und so aktive Teilnahme und wettbewerbsfähiges Staking fördern. Bevor Phase 7 den Preis auf 0,040 $ anhebt, können Investoren, die Token in Phase 6 zu 0,035 $ kaufen, diese mit Rabatt erhalten. Wenn kurzfristige Rendite, nutzungsgetriebene Akzeptanz und Wertprozesse zusammenkommen, entsteht eine großartige Chance für Händler, die schnell Geld verdienen wollen. Mutuum Finance (MUTM) wird sich unter den Krypto-Coins durch einen klaren Plan, starke Sicherheit und einen nützlichen Anwendungsfall auszeichnen. Frühe Nutzer werden sowohl kurzfristige Gewinne als auch langfristige Belohnungen für die Teilnahme erhalten können. Da ADA Schwierigkeiten hat zu liefern, wird Mutuum Finance (MUTM) zur Krypto der Wahl für Käufer, die Wachstum und hohe Renditen sehen wollen. Teilnehmer, die frühen Zugang zur verbleibenden Phase-6-Zuteilung erhalten, werden einen strategischen Vorteil haben und von der Konvergenz von kurzfristiger Preisbewegung und Plattformnutzen profitieren können. Dies wird MUTMs Position als Marktführer in dieser nächsten Welle des Krypto-Investierens festigen. Für weitere Informationen über Mutuum Finance (MUTM) besuchen Sie die folgenden Links: Website: https://www.mutuum.com Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance Der Beitrag Was ist die beste Krypto zum Kaufen nach ADAs Misserfolg, Experten deuten auf MUTM für schnelle 10x hin erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News Während ADA ums Überleben kämpft, suchen Investoren nach Krypto-Projekten, die sowohl kurzfristige Gewinne als auch echten Nutzen bieten. Mutuum Finance (MUTM) wird zu einem starken Wettbewerber in diesem Markt. Es verfügt über eine dezentrale Kreditplattform mit Stablecoin-Mechanismen, P2C- und P2P-Kreditvergabe und Staking-Belohnungen, die sowohl für Einzelpersonen als auch für institutionelle Benutzer attraktiv sein werden. Der mangelnde Fortschritt bei ADA zeigt den Bedarf an nützlichen Plattformen, bei denen der Nutzen von Token die Akzeptanz und Marktaktivität vorantreibt. Mutuum Finance (MUTM) wird sich als Lösung mit echtem Wachstumspotenzial präsentieren. Kreditmechanismen und Renditeerzielung Derzeit liegt der Preis für Phase 6 bei 0,035 $, und bisher wurden etwa 16,8 Millionen $ eingesammelt, wobei bereits 55 % des Phasenanteils verkauft wurden. Mehr als 16.750 Personen haben den Token gekauft, was zeigt, dass in der Community großes Interesse besteht. In Phase 7 wird der Preis auf 0,040 $ steigen, was einem Anstieg von 15 % entspricht. Dies wird Investoren dazu bringen, vergünstigte Token zu kaufen, solange sie noch verfügbar sind. Diese Vorverkaufsmetriken zeigen ein klares Zeitfenster für frühe Nutzer, um kurzfristige Gewinne zu erzielen, und der Preistrend wird durch eine Geschichte über Nützlichkeit unterstützt. Die beiden Kreditsysteme, die Mutuum Finance (MUTM) einsetzen wird, sind risikoarme gepoolte Kreditvergabe und ausgehandelte P2P-Märkte für risikoreichere Token. Benutzer werden "Blue-Chip" Vermögenswerte einzahlen und mtTokens erhalten, die einem 1:1-Anteil am Pool in den P2C-Pools entsprechen. Einzahler erhalten Zinsen zu einer stabilen APY, und Kreditnehmer können Bargeld erhalten, ohne ihre Vermögenswerte verkaufen zu müssen. Zum Beispiel erhält ein Benutzer, der ETH im Wert von 12.000 $ einzahlt, mtETH und verdient eine APY von 14 %, was 1.680 $ pro Jahr entspricht. Gleichzeitig kann ein Kreditnehmer, der 1.000 $ in ETH als Sicherheiten hinterlegt, 750 $ in USD bei 75 % LTV ausleihen. Dies gibt ihnen Zugang zu Liquidität, während sie sich gleichzeitig für Vermögenszuwächse offen halten. Kreditnehmer können bekannte Kosten zu einem höheren Satz festschreiben, wenn die Zinssätze stabil bleiben, während Kreditgeber dank Überbesicherung und gestaffelter LTVs sicher sind. Rabatte für Liquidatoren und Reservefaktoren von bis zu 55 % sind einige der Wege, wie die Plattform bei Marktstress ausgeglichen und stabil bleibt. Diese starke Struktur wird eine Umgebung schaffen, in der kurzfristige Händler und Investoren, die nach Renditen suchen, teilnehmen und gewinnen können, während sie gleichzeitig zum Gesamtwert der Token beitragen. mtToken Staking und nachfragegetriebenes Wachstum Mutuum Finance (MUTM) wird Staking-Verträge haben, bei denen Benutzer von mtToken MUTM-Vorteile aus den Einnahmen der Plattform erhalten. Ein Kauf-und-Verteilungssystem wird einen Teil der Einnahmen in MUTM-Käufe auf dem offenen Markt umwandeln. Dies wird den Wert der Token steigern und den Preisanstieg kurzfristig unterstützen. Diese Mischung aus Rendite, Staking-Belohnungen und Rückkäufen wird ein zyklisches Wachstumsmodell schaffen, das Benutzer ermutigt, an ihren Coins festzuhalten und an der Community teilzunehmen. Mit zunehmender Nutzung von mtTokens und MUTM wird die Nachfrage schneller steigen und die Preise noch höher treiben. Der Mutuum Finance (MUTM) Plan wird in Phase 2 übergehen, in der es darum geht, zentrale Smart-Contracts und dApp-Schnittstellen zu erstellen. In Phase 3 wird eine funktionierende Beta-Version im Testnetzwerk veröffentlicht. Benutzer können die Kredit-, Ausleih- und Staking-Funktionen in einer Demo-Krypto-Version ausprobieren. Phase 4 wird die Börsennotierungen abschließen und die Vorbereitungen für den Live-Einsatz der Website treffen. Jeder Meilenstein wird zu Aktivitäten in der Blockchain und in der Community führen, die die erwarteten kurzfristigen Gewinne unterstützen. Wenn diese Schritte abgeschlossen sind, glauben Experten, dass sich Nützlichkeit in Marktnachfrage verwandeln wird, was die Idee unterstützt, dass die Preise um das 10-fache gegenüber den frühen Vorverkaufspreisen steigen könnten. Sicherheit und Community-Anreize Das Projekt wird einem CertiK-Audit unterzogen, das manuelle Überprüfung und statische Analyse kombiniert, mit einem Token Scan-Score von 90,00 und einem Skynet-Score von 79,00. Darüber hinaus wird Mutuum Finance (MUTM) ein Bug-Bounty von 50.000 USDT über verschiedene Schweregrade hinweg zuweisen, um verantwortungsvolle Meldungen zu fördern. Ein laufendes Gewinnspiel im Wert von 100.000 $ wird frühe Unterstützer mit zehn Preisen von je 10.000 $ in MUTM belohnen und so Engagement und Akzeptanz weiter fördern. Ein Dashboard und eine Top-50-Bestenliste werden die Top-Halter hervorheben und so aktive Teilnahme und wettbewerbsfähiges Staking fördern. Bevor Phase 7 den Preis auf 0,040 $ anhebt, können Investoren, die Token in Phase 6 zu 0,035 $ kaufen, diese mit Rabatt erhalten. Wenn kurzfristige Rendite, nutzungsgetriebene Akzeptanz und Wertprozesse zusammenkommen, entsteht eine großartige Chance für Händler, die schnell Geld verdienen wollen. Mutuum Finance (MUTM) wird sich unter den Krypto-Coins durch einen klaren Plan, starke Sicherheit und einen nützlichen Anwendungsfall auszeichnen. Frühe Nutzer werden sowohl kurzfristige Gewinne als auch langfristige Belohnungen für die Teilnahme erhalten können. Da ADA Schwierigkeiten hat zu liefern, wird Mutuum Finance (MUTM) zur Krypto der Wahl für Käufer, die Wachstum und hohe Renditen sehen wollen. Teilnehmer, die frühen Zugang zur verbleibenden Phase-6-Zuteilung erhalten, werden einen strategischen Vorteil haben und von der Konvergenz von kurzfristiger Preisbewegung und Plattformnutzen profitieren können. Dies wird MUTMs Position als Marktführer in dieser nächsten Welle des Krypto-Investierens festigen. Für weitere Informationen über Mutuum Finance (MUTM) besuchen Sie die folgenden Links: Website: https://www.mutuum.com Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance