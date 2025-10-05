Welche Krypto ist die beste zum Kaufen nach ADAs Misserfolg, Experten deuten auf MUTM für schnelle 10x hin

Der Beitrag Was ist die beste Krypto zum Kaufen nach ADAs Misserfolg, Experten deuten auf MUTM für schnelle 10x hin erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News
Während ADA ums Überleben kämpft, suchen Investoren nach Krypto-Projekten, die sowohl kurzfristige Gewinne als auch echten Nutzen bieten. Mutuum Finance (MUTM) wird zu einem starken Wettbewerber in diesem Markt. Es verfügt über eine dezentrale Kreditplattform mit Stablecoin-Mechanismen, P2C- und P2P-Kredit sowie Staking-Belohnungen, die sowohl für Einzelpersonen als auch für institutionelle Benutzer attraktiv sein werden. Der mangelnde Fortschritt bei ADA zeigt die Notwendigkeit nützlicher Plattformen, bei denen der Nutzen von Token die Akzeptanz und Marktaktivität vorantreibt. Mutuum Finance (MUTM) wird sich als Lösung mit echtem Wachstumspotenzial präsentieren.
Derzeit wurde der Preis für Phase 6 auf 0,035 $ festgelegt, und bisher wurden etwa 16,8 Millionen $ eingesammelt, wobei bereits 55% des Phasenanteils verkauft wurden. Mehr als 16.750 Personen haben den Token gekauft, was zeigt, dass in der Community großes Interesse besteht. In Phase 7 wird der Preis auf 0,040 $ steigen, was einem Anstieg von 15% entspricht. Dies wird Investoren dazu bringen, vergünstigte Token zu kaufen, solange sie noch verfügbar sind. Diese Vorverkaufsmetriken zeigen ein klares Zeitfenster für Early Adopter, um kurzfristige Gewinne zu erzielen, und der Preistrend wird durch eine Geschichte über Nützlichkeit unterstützt.
Die beiden Kreditsysteme, die Mutuum Finance (MUTM) verwenden wird, sind risikoarme gepoolte Kredite und ausgehandelte P2P-Märkte für risikoreichere Token. Benutzer werden "Blue-Chip NFT" Assets einzahlen und mtTokens erhalten, die einem 1:1-Anteil am Pool in den P2C-Pools entsprechen. Einzahler werden Zinsen zu einem stabilen APY erhalten, und Kreditnehmer werden in der Lage sein, Bargeld zu erhalten, ohne ihre Assets verkaufen zu müssen. Zum Beispiel wird ein Benutzer, der ETH im Wert von 12.000 $ einzahlt, mtETH erhalten und einen APY von 14% verdienen, was 1.680 $ pro Jahr entspricht. Gleichzeitig wird ein Kreditnehmer, der 1.000 $ in ETH als Sicherheiten hinterlegt, 750 $ in USD bei 75% LTV ausleihen können. Dies gibt ihnen Zugang zu Liquidität, während sie sich weiterhin für Vermögenszuwachs öffnen.
Kreditnehmer werden in der Lage sein, bekannte Kosten zu einem höheren Satz zu fixieren, wenn die Zinssätze stabil bleiben, während Kreditgeber dank Überbesicherung und gestaffelter LTVs sicher sein werden. Rabatte für Liquidatoren und Reservefaktoren von bis zu 55% sind einige der Wege, wie die Plattform bei Marktstress ausgeglichen und stabil bleiben wird. Diese starke Struktur wird eine Umgebung schaffen, in der kurzfristige Händler und Investoren, die nach Renditen suchen, teilnehmen und gewinnen können, während sie auch zum Gesamtwert der Token beitragen.
Mutuum Finance (MUTM) wird Staking-Verträge haben, bei denen Benutzer von mtToken MUTM-Vorteile aus dem Einkommen der Plattform erhalten. Ein Kauf-und-Verteilungssystem wird einen Teil des Einkommens in MUTM-Käufe auf dem offenen Markt umwandeln. Dies wird den Wert der Token erhöhen und den Preisanstieg kurzfristig unterstützen. Diese Mischung aus Rendite, Staking-Belohnungen und Rückkäufen wird ein zyklisches Wachstumsmodell schaffen, das Benutzer ermutigt, an ihren Coins festzuhalten und an der Community teilzunehmen. Mit zunehmender Nutzung von mtTokens und MUTM wird die Nachfrage schneller steigen und die Preise noch höher treiben.
Der Mutuum Finance (MUTM) Plan wird zu Phase 2 übergehen, in der es um den Aufbau von Kern-Smart-Contracts und dApp-Schnittstellen gehen wird. In Phase 3 wird eine funktionierende Beta im Testnet veröffentlicht. Benutzer werden in der Lage sein, die Kredit-, Ausleih- und Staking-Funktionen in einer Demo-Version auszuprobieren. Phase 4 wird die Listung auf Börsen abschließen und die Vorbereitung für die Live-Nutzung der Website treffen. Jeder Meilenstein wird zu Aktivitäten auf der Blockchain und in der Community führen, die die erwarteten kurzfristigen Gewinne unterstützen. Wenn diese Schritte abgeschlossen sind, glauben Experten, dass sich Nützlichkeit in Marktnachfrage verwandeln wird, was die Idee unterstützt, dass die Preise um das 10-fache gegenüber den frühen Vorverkaufspreisen steigen könnten.
Das Projekt wird einem CertiK-Audit unterzogen, das manuelle Überprüfung und statische Analyse kombiniert, mit einem Token Scan-Score von 90,00 und einem Skynet-Score von 79,00. Darüber hinaus wird Mutuum Finance (MUTM) eine Bug-Bounty von 50.000 USDT über verschiedene Schweregrade hinweg zuweisen, um verantwortungsvolle Meldungen zu fördern. Ein laufendes Gewinnspiel im Wert von 100.000 $ wird frühe Unterstützer mit zehn Preisen von je 10.000 $ in MUTM belohnen, was das Engagement und die Akzeptanz weiter fördert. Ein Dashboard und eine Top-50-Bestenliste werden die Top-Halter hervorheben und aktive Teilnahme und wettbewerbsfähiges Staking fördern.
Bevor Phase 7 den Preis auf 0,040 $ erhöht, werden Investoren, die Token in Phase 6 zu 0,035 $ kaufen, sie mit Rabatt erhalten können. Wenn kurzfristige Rendite, nutzungsgetriebene Akzeptanz und Wertprozesse zusammenkommen, schaffen sie eine großartige Chance für Händler, die schnell Geld verdienen wollen. Mutuum Finance (MUTM) wird sich unter den Krypto-Coins durch einen klaren Plan, starke Sicherheit und einen nützlichen Anwendungsfall auszeichnen. Early Adopter werden sowohl kurzfristige Gewinne als auch langfristige Belohnungen für die Teilnahme erhalten können.
Da ADA Schwierigkeiten hat zu liefern, wird Mutuum Finance (MUTM) zur Krypto der Wahl für Käufer, die Wachstum und hohe Renditen sehen wollen. Teilnehmer, die frühen Zugang zur verbleibenden Phase-6-Zuteilung erhalten, werden einen strategischen Vorteil haben und von der Konvergenz von kurzfristiger Preisbewegung und Plattformnutzen profitieren können. Dies wird MUTMs Position als Marktführer in dieser nächsten Welle des Krypto-Investierens festigen.
Für weitere Informationen über Mutuum Finance (MUTM) besuchen Sie die folgenden Links:
Website: https://www.mutuum.com
Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance