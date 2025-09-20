Wann beginnt Staffel 3 von Sylvester Stallones 'Tulsa King'? Wie man es ansehen kann

"Tulsa King" Staffel 3 Teilposter. Paramount+

Tulsa King, Sylvester Stallones Krimidrama von Taylor Sheridan, kehrt dieses Wochenende mit Staffel 3 zurück. Wann beginnt die neue Staffel auf Paramount+ zu streamen?

Tulsa King startete 2022 und kehrte mit seiner zweiten Staffel 2024 zurück. Stallone spielt in der Serie Dwight "The General" Manfredi, einen ehemaligen Mafia-Caporegime, der nach 25 Jahren Gefängnis von seinen New Yorker Verbrecherbossen nach Tulsa, Oklahoma, geschickt wird, um ein neues kriminelles Unternehmen aufzubauen.

Die Handlungsbeschreibung für Tulsa King Staffel 3 lautet: "Während Dwights Imperium wächst, wachsen auch seine Feinde und die Risiken für seine Crew. Jetzt steht er seinen bisher gefährlichsten Gegnern in Tulsa gegenüber: den Dunmires, einer mächtigen Familie mit altem Geld, die nicht nach alten Regeln spielt, was Dwight zwingt, für alles zu kämpfen, was er aufgebaut hat, und seine Familie zu beschützen."

In Tulsa King Staffel 3 spielen außerdem Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Robert Patrick, Beau Knapp, Bella Heathcote, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Mike "Cash Flo" Walden, Kevin Pollak, Vincent Piazza, Frank Grillo, Michael Beach, James Russo, Garrett Hedlund und Dana Delany.

Tulsa King Staffel 3 beginnt mit Folge 1 mit dem Titel Blood and Bourbon, die am Sonntag um 9:00 Uhr deutscher Zeit auf Paramount+ zu streamen beginnt. Wie die beiden vorherigen Staffeln von Tulsa King wird auch Staffel 3 aus 10 Folgen bestehen.

Paramount+ bietet zwei Streaming-Stufen an: Paramount+ Essential, das Werbung enthält, kostet 7,99 $ pro Monat und Paramount+ Premium, das werbefrei ist, kostet 12,99 $ pro Monat.

Samuel L. Jackson hat Gastauftritt in 'Tulsa King' Staffel 3 bevor er seine eigene Spin-off-Serie bekommt

Tulsa King wird in Staffel 3 einen besonderen Gaststar haben, den Pulp Fiction Oscar-Nominierten Samuel L. Jackson.

Laut Paramount+ wird Jackson in dieser Staffel von Tulsa King als Russell Lee Washington Jr. auftreten, eine Figur, die von Tulsa nach New Orleans für die Spin-off-Serie NOLA King wechseln wird.

Unterdessen wurde Tulsa King bereits für eine vierte Staffel verlängert, wie Paramount+ am Mittwoch bekannt gab.

Sylvester Stallone und Samuel L Jackson in "Tulsa King" Staffel 3. Paramount+/Brian Douglas

Tulsa King Staffel 3 folgt auf eine große Zuschauersaison in Staffel 2. Laut Paramount+ zog die Premiere von Tulsa King Staffel 2 weltweit 21,1 Millionen Zuschauer auf Paramount+ an, was sie zur meistgesehenen Serienpremiere in der Geschichte der Streaming-Plattform macht. Insgesamt hatte die Serie während der Staffel 159 Millionen Aufrufe.

Einer der ausführenden Produzenten von Tulsa King Staffel 3 ist Dave Erickson, der auch Showrunner der Serie ist.

Tulsa King Staffel 3 beginnt am Sonntag um 9:00 Uhr deutscher Zeit auf Paramount+ zu streamen.

