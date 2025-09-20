Wann beginnt Staffel 3 von Sylvester Stallones 'Tulsa King'? Wie man es ansehen kann

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag "Wann beginnt Sylvester Stallones 'Tulsa King' Staffel 3? Wie man es anschauen kann" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. "Tulsa King" Staffel 3 Teilposter. Paramount+ Tulsa King, Sylvester Stallones Krimidrama, kreiert von Taylor Sheridan, kehrt dieses Wochenende mit Staffel 3 zurück. Wann beginnt die neue Staffel auf Paramount+ zu streamen? Tulsa King startete 2022 und kehrte mit seiner zweiten Staffel 2024 zurück. Stallone spielt in der Serie Dwight "The General" Manfredi, einen ehemaligen Mafia-Caporegime, der nach 25 Jahren Gefängnis von seinen New Yorker Verbrecherbossen nach Tulsa, Oklahoma, geschickt wird, um ein neues kriminelles Unternehmen aufzubauen. Forbes'South Park' Staffel 27 Aktualisierter Veröffentlichungsplan: Wann erscheinen neue Folgen?Von Tim Lammers Die Kurzbeschreibung für Tulsa King Staffel 3 lautet: "Während Dwights Imperium wächst, wachsen auch seine Feinde und die Risiken für seine Crew. Jetzt steht er seinen bisher gefährlichsten Gegnern in Tulsa gegenüber: den Dunmires, einer mächtigen Familie mit altem Geld, die nicht nach alten Regeln spielt, was Dwight zwingt, für alles zu kämpfen, was er aufgebaut hat, und seine Familie zu beschützen." In Tulsa King Staffel 3 spielen auch Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Robert Patrick, Beau Knapp, Bella Heathcote, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Mike "Cash Flo" Walden, Kevin Pollak, Vincent Piazza, Frank Grillo, Michael Beach, James Russo, Garrett Hedlund und Dana Delany. Tulsa King Staffel 3 beginnt mit Folge 1 mit dem Titel "Blood and Bourbon", die am Sonntag um 3:00 Uhr ET/0:00 Uhr PT auf Paramount+ zum Streamen bereitsteht. Wie die beiden vorherigen Staffeln von Tulsa King wird auch Staffel 3 aus 10 Folgen bestehen. Forbes'The Fantastic Four: First Steps' erhält Streaming-DatumVon Tim Lammers Paramount+ bietet zwei Streaming-Stufen an: Paramount+ Essential, das Werbung enthält, kostet 7,99 $ pro Monat und Paramount+ Premium, das werbefrei ist, kostet 12,99 $ pro Monat. Samuel L. Jackson hat einen Gastauftritt in 'Tulsa King' Staffel 3, bevor er seine eigene Spin-off-Serie bekommt. Tulsa King wird einen besonderen Gaststar in...Der Beitrag "Wann beginnt Sylvester Stallones 'Tulsa King' Staffel 3? Wie man es anschauen kann" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. "Tulsa King" Staffel 3 Teilposter. Paramount+ Tulsa King, Sylvester Stallones Krimidrama, kreiert von Taylor Sheridan, kehrt dieses Wochenende mit Staffel 3 zurück. Wann beginnt die neue Staffel auf Paramount+ zu streamen? Tulsa King startete 2022 und kehrte mit seiner zweiten Staffel 2024 zurück. Stallone spielt in der Serie Dwight "The General" Manfredi, einen ehemaligen Mafia-Caporegime, der nach 25 Jahren Gefängnis von seinen New Yorker Verbrecherbossen nach Tulsa, Oklahoma, geschickt wird, um ein neues kriminelles Unternehmen aufzubauen. Forbes'South Park' Staffel 27 Aktualisierter Veröffentlichungsplan: Wann erscheinen neue Folgen?Von Tim Lammers Die Kurzbeschreibung für Tulsa King Staffel 3 lautet: "Während Dwights Imperium wächst, wachsen auch seine Feinde und die Risiken für seine Crew. Jetzt steht er seinen bisher gefährlichsten Gegnern in Tulsa gegenüber: den Dunmires, einer mächtigen Familie mit altem Geld, die nicht nach alten Regeln spielt, was Dwight zwingt, für alles zu kämpfen, was er aufgebaut hat, und seine Familie zu beschützen." In Tulsa King Staffel 3 spielen auch Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Robert Patrick, Beau Knapp, Bella Heathcote, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Mike "Cash Flo" Walden, Kevin Pollak, Vincent Piazza, Frank Grillo, Michael Beach, James Russo, Garrett Hedlund und Dana Delany. Tulsa King Staffel 3 beginnt mit Folge 1 mit dem Titel "Blood and Bourbon", die am Sonntag um 3:00 Uhr ET/0:00 Uhr PT auf Paramount+ zum Streamen bereitsteht. Wie die beiden vorherigen Staffeln von Tulsa King wird auch Staffel 3 aus 10 Folgen bestehen. Forbes'The Fantastic Four: First Steps' erhält Streaming-DatumVon Tim Lammers Paramount+ bietet zwei Streaming-Stufen an: Paramount+ Essential, das Werbung enthält, kostet 7,99 $ pro Monat und Paramount+ Premium, das werbefrei ist, kostet 12,99 $ pro Monat. Samuel L. Jackson hat einen Gastauftritt in 'Tulsa King' Staffel 3, bevor er seine eigene Spin-off-Serie bekommt. Tulsa King wird einen besonderen Gaststar in...

Wann beginnt Staffel 3 von Sylvester Stallones 'Tulsa King'? Wie man es ansehen kann

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/20 20:45
1
1$0,02523+6,81%
MemeCore
M$2,4005-0,10%
Threshold
T$0,01338+5,60%
Manchester City Fan
CITY$0,6871+2,12%
PlaysOut
PLAY$0,02466+6,20%

"Tulsa King" Staffel 3 Teilposter.

Paramount+

Tulsa King, Sylvester Stallones Krimidrama von Taylor Sheridan, kehrt dieses Wochenende mit Staffel 3 zurück. Wann beginnt die neue Staffel auf Paramount+ zu streamen?

Tulsa King startete 2022 und kehrte mit seiner zweiten Staffel 2024 zurück. Stallone spielt in der Serie Dwight "The General" Manfredi, einen ehemaligen Mafia-Caporegime, der nach 25 Jahren Gefängnis von seinen New Yorker Verbrecherbossen nach Tulsa, Oklahoma, geschickt wird, um ein neues kriminelles Unternehmen aufzubauen.

Forbes'South Park' Staffel 27 Aktualisierter Veröffentlichungsplan: Wann erscheinen neue Folgen?Von Tim Lammers

Die Handlungsbeschreibung für Tulsa King Staffel 3 lautet: "Während Dwights Imperium wächst, wachsen auch seine Feinde und die Risiken für seine Crew. Jetzt steht er seinen bisher gefährlichsten Gegnern in Tulsa gegenüber: den Dunmires, einer mächtigen Familie mit altem Geld, die nicht nach alten Regeln spielt, was Dwight zwingt, für alles zu kämpfen, was er aufgebaut hat, und seine Familie zu beschützen."

In Tulsa King Staffel 3 spielen außerdem Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Robert Patrick, Beau Knapp, Bella Heathcote, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Mike "Cash Flo" Walden, Kevin Pollak, Vincent Piazza, Frank Grillo, Michael Beach, James Russo, Garrett Hedlund und Dana Delany.

Tulsa King Staffel 3 beginnt mit Folge 1 mit dem Titel Blood and Bourbon, die am Sonntag um 9:00 Uhr deutscher Zeit auf Paramount+ zu streamen beginnt. Wie die beiden vorherigen Staffeln von Tulsa King wird auch Staffel 3 aus 10 Folgen bestehen.

Forbes'The Fantastic Four: First Steps' erhält Streaming-DatumVon Tim Lammers

Paramount+ bietet zwei Streaming-Stufen an: Paramount+ Essential, das Werbung enthält, kostet 7,99 $ pro Monat und Paramount+ Premium, das werbefrei ist, kostet 12,99 $ pro Monat.

Samuel L. Jackson hat Gastauftritt in 'Tulsa King' Staffel 3 bevor er seine eigene Spin-off-Serie bekommt

Tulsa King wird in Staffel 3 einen besonderen Gaststar haben, den Pulp Fiction Oscar-Nominierten Samuel L. Jackson.

Laut Paramount+ wird Jackson in dieser Staffel von Tulsa King als Russell Lee Washington Jr. auftreten, eine Figur, die von Tulsa nach New Orleans für die Spin-off-Serie NOLA King wechseln wird.

Unterdessen wurde Tulsa King bereits für eine vierte Staffel verlängert, wie Paramount+ am Mittwoch bekannt gab.

Sylvester Stallone und Samuel L Jackson in "Tulsa King" Staffel 3.

Paramount+/Brian Douglas

Tulsa King Staffel 3 folgt auf eine große Zuschauersaison in Staffel 2. Laut Paramount+ zog die Premiere von Tulsa King Staffel 2 weltweit 21,1 Millionen Zuschauer auf Paramount+ an, was sie zur meistgesehenen Serienpremiere in der Geschichte der Streaming-Plattform macht. Insgesamt hatte die Serie während der Staffel 159 Millionen Aufrufe.

Einer der ausführenden Produzenten von Tulsa King Staffel 3 ist Dave Erickson, der auch Showrunner der Serie ist.

Tulsa King Staffel 3 beginnt am Sonntag um 9:00 Uhr deutscher Zeit auf Paramount+ zu streamen.

ForbesGuillermo Del Toros 'Frankenstein' wird in einigen IMAX-Kinos gezeigtVon Tim Lammers

Quelle: https://www.forbes.com/sites/timlammers/2025/09/20/what-time-does-sylvester-stallones-tulsa-king-season-3-begin-how-to-watch/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2,4033+5,61%
Intuition
TRUST$0,2069-1,75%
Xrp Classic
XRPC$0,0007469+9,46%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0,02003+5,81%
Moonveil
MORE$0,00495-6,33%
Farcana
FAR$0,000553-6,27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die Suche nach dem neuen Krypto-Presale im Nov 2025 entwickelt sich zu einer globalen Schatzsuche, aber nur wenige Projekte brüllen wirklich, bevor die Masse sie entdeckt. MoonBull schreibt diese Geschichte neu mit einem Presale, der bereits Wellen der Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht durch leere Versprechungen, sondern durch bewährte, programmierte Mechanismen, die die Position jedes Besitzers stärken. [...]
ROAR
ROAR$0,0000248--%
Waves
WAVES$0,7367+0,24%
Notcoin
NOT$0,0007679-1,42%
Teilen
Coinstats2025/11/10 05:40

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106 172,04
$106 172,04$106 172,04

+2,32%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3 647,20
$3 647,20$3 647,20

+3,74%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167,07
$167,07$167,07

+2,79%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2,4132
$2,4132$2,4132

+4,19%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0,18194
$0,18194$0,18194

+2,16%