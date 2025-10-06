BörseDEX+
Was die Blockchain von SWIFT für Stablecoins und globale Banken bedeutet

Von: Coinstats
2025/10/06 00:00
SWIFT, das Rückgrat des globalen Finanznachrichtensystems, unternimmt einen Schritt, um ein vollwertiger Blockchain-Infrastrukturanbieter zu werden.

Diese Woche enthüllte das Netzwerk Pläne zum Aufbau einer gemeinsamen Ledger-Plattform, die es Banken ermöglichen wird, Transaktionen mit Stablecoins und tokenisierten Vermögenswerten über mehrere Blockchains abzuwickeln.

Während SWIFT lange Zeit als Nachrichtenschicht für grenzüberschreitende Geldbewegungen diente, würde die neue Plattform es näher an das Zentrum der Wertübertragung bringen.

Das ist eine große Veränderung für eine mehr als 50 Jahre alte traditionelle Finanzorganisation, die für die Abwicklung der Kommunikation zwischen mehr als 11.500 Banken bekannt ist, nicht für die Bewegung von Geld selbst.

SWIFTs veränderte Rolle

"Die große Entwicklung ist SWIFTs sich änderndes Geschäftsmodell, um mit der Blockchain-Disintermediation umzugehen", sagte Noelle Acheson, Autorin des Newsletters Crypto Is Macro Now. "SWIFT überträgt heute keinen Wert; es sendet Nachrichten. On-Chain sind die Nachricht und die Übertragung dasselbe.

Acheson argumentierte, dass die neue Plattform als "Vermittlungsschicht" für digitale Währungen und tokenisierte Vermögenswerte fungieren könnte, die ansonsten isolierte Systeme überbrückt. Sie stellte jedoch in Frage, ob SWIFT in einer Welt des programmierbaren Geldes noch wesentlich ist.

"Ist SWIFT in einem tokenisierten Finanzsystem notwendig? Nein, ist es nicht – aber es hat Verbindungen zu praktisch allen globalen Banken", sagte sie.

Banken für Stablecoins gewinnen

Diese Verbindungen könnten SWIFT einen Vorteil verschaffen, wenn Banken nach einem Weg in die Blockchain-Wirtschaft suchen.

"Die Branche bewegt sich in einem rasanten Tempo, und Stablecoins werden weltweit mit einer solchen Geschwindigkeit übernommen, dass traditionelle Banken gezwungen sind, dies zur Kenntnis zu nehmen", sagte Barry O'Sullivan, Direktor für Banking und Payments bei OpenPayd.

SWIFT gab an, dass bereits über 30 Finanzinstitute an dem Projekt beteiligt sind. O'Sullivan erwartet, dass weitere folgen werden, wenn die Nachfrage und die regulatorische Klarheit zunehmen. "Adoption, Interoperabilität und regulatorische Abstimmung werden Zeit brauchen", sagte er. "SWIFT positioniert sich jedoch eindeutig, um eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung des sich entwickelnden Stablecoin- und tokenisierten Vermögenswerte-Ökosystems zu spielen."

SWIFTs Plattform könnte auch die technischen Barrieren und Integrationskosten für Finanzinstitute, die Stablecoins in ihre Abläufe einbetten wollen, "wesentlich senken", sagte David Duong, Leiter der institutionellen Forschung bei Coinbase.

O'Sullivan merkte an, dass die Plattform "eine gewisse Standardisierung im globalen Stablecoin-Ökosystem" bringen könnte, obwohl die Fragmentierung wahrscheinlich bestehen bleiben wird. "Bestehende private Stablecoins, CBDCs und regionale Lösungen könnten weiterhin parallel betrieben werden", sagte er.

Jahre in der Entwicklung

Duong beschrieb SWIFTs Initiative als einen "Wendepunkt" sowohl für Krypto als auch für traditionelle Finanzen, erinnerte aber daran, dass sie seit Jahren in der Entwicklung ist. Das Unternehmen experimentiert seit 2017 mit verteilte Ledger-Technologien (Distributed-Ledger-Technologien), sagte Duong, einschließlich der Durchführung von Pilotprojekten mit Chainlink, tokenisierten Wertpapierplattformen Clearstream und SETL sowie Interoperabilitätstests mit CBDCs. Die Entwicklung einer eigenen gemeinsamen Ledger-Plattform scheint die nächste Phase in diesem langjährigen Übergang zu sein, sagte Duong.

Dennoch sehen möglicherweise nicht alle SWIFT als neutralen Akteur. Seine Rolle bei der Durchsetzung von Sanktionen hat zu Misstrauen in Ländern geführt, in denen Banken vom Netzwerk abgeschnitten wurden, sagte Acheson.

"Es ist nicht klar, ob sein Angebot die Fragmentierung der Zahlungssysteme stoppen würde, angesichts des globalen Misstrauens nach SWIFTs Rolle bei der Durchsetzung von US- und EU-Sanktionen", argumentierte sie.

Dennoch unterstreicht SWIFTs Entscheidung, dass die Grenzen zwischen traditionellen und Blockchain-Finanzen zunehmend miteinander verflochten werden und die weltweit größten Finanzinstitute – langsam, dann plötzlich – Initiative ergreifen, um relevant zu bleiben.

Cryptopolitan2025/11/10 06:00
