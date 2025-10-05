In dieser digitalen Ära entwickelt sich die E-Commerce-Plattform durch die Integration von Social Commerce, KI-gesteuerte Personalisierung und die Expansion in Entwicklungsmärkte rasant weiter. Die nächste Stufe der KI-Entwicklung ist die Agentic-Plattform, bei der die Fähigkeiten der aktuellen Künstlichen Intelligenz auf zielorientierte Agenten erweitert werden, die in Verbindung mit Unternehmen und Verbrauchern agieren können.

Agentic Commerce geht über die normale traditionelle E-Commerce-Plattform hinaus und etabliert fortschrittliche KI-Systeme, die innerhalb definierter Parameter autonom in Verbindung mit Benutzern arbeiten. Das Aufkommen von Agentic Commerce bringt eine bedeutende Transformation in der Landschaft der E-Commerce-Plattformen mit sich. Lassen Sie uns in diesem Artikel mehr über Agentic Commerce erfahren.

Dieser Artikel untersucht, was Agentic Commerce ist, seine Vorteile, wie es funktioniert und seine zukünftigen Möglichkeiten. Kommen Sie, lassen Sie uns Agentic Commerce im Detail kennenlernen.

Was ist Agentic Commerce?

Agentic Commerce ist eine innovative und moderne Form des mobilen und Online-Shoppings, bei der AI Agent eine wesentliche Rolle spielen, um Aufgaben zu erledigen oder den Kreislauf für einen Benutzer zu schließen. Zu den Aufgaben auf der E-Commerce-Plattform gehören Artikelsuche, Preisvergleiche und Einkauf von Produkten, wobei nur begrenzte oder gar keine manuellen Eingaben vom Benutzer erforderlich sind. Agentic Commerce hilft autonomen, KI-gesteuerten Agenten, schwierige mehrstufige Aufgaben im Zusammenhang mit Unternehmen oder Benutzern auszuführen.

Zu den Hauptmerkmalen von Agentic Commerce, die es auf der E-Commerce-Plattform einzigartig machen, gehören kontextuelles Verständnis und Anpassungsfähigkeit, proaktive Initiative, End-to-End-Automatisierung, konversationelle und nahtlose Schnittstelle, mehrstufige Aufgabenausführung und Hyper-Personalisierung. Darüber hinaus kann Agentic Commerce mit weniger menschlicher Hilfe ganze kommerzielle Arbeitsabläufe von der Entdeckung von Produkten bis zu ihrer Kaufphase begründen, planen und umsetzen. Dies verwandelt das Kauferlebnis von einem manuellen, klickabhängigen Prozess in einen, der durch proaktive Künstliche Intelligenz verstärkt wird.

Vorteile von Agentic Commerce

Die Mehrheit der Organisationen hat aufgrund seiner vorteilhaften Funktionen bereits begonnen, die Infrastruktur für Agentic Commerce zu entwickeln. Lassen Sie uns die wichtigsten Vorteile von Agentic Commerce analysieren, die nachfolgend aufgeführt sind.

Agentic Commerce kann Benutzern mehr Personalisierung bieten, und diese Agenten helfen Benutzern, sich an ihre Präferenzen und vergangene Kaufdetails zu erinnern, was zu wichtigen Produktempfehlungen und Erfahrungen führt.

Agenten helfen Kunden, ihren Online-Einkauf einfacher und interessanter zu gestalten, indem sie den gesamten Einkaufsablauf von der Suche bis zum Kauf effizient verwalten und ihre Zeit bei umfangreichen Vergleichskäufen und Entscheidungsfindungen sparen.

Agenten bieten enorme Geschwindigkeit und Effizienz und helfen einem Benutzer, das Scrollen durch Fluggesellschaften oder Einzelhandelswebsites zu vermeiden, indem sie stattdessen sofort identifizieren, was sie in Zeiten der Not benötigen.

Agent Commerce untersucht Bewertungen, Preise und andere Elemente, um den besten Wert zu ermitteln, was zu effektiven Kaufentscheidungen führt.

Ein Agentic-System kann schwierige Aufgaben bewältigen und die Nachfrage steigern, ohne proportionale Stimulation der Humanressourcen, was Unternehmen dazu anregt, ihre Funktionen erfolgreicher zu untersuchen.

Echtzeit-Datenanalyse im Agentic Commerce hilft, Geschäftstechniken und Marketingkampagnen sofort anzupassen, indem sie einen Wettbewerbsvorteil in einem sich schnell entwickelnden Markt bietet.

Agentic Commerce hilft, die Benutzerpersonalisierung zu stärken, und diese personalisierte Kommunikation führt zu höherer Kundenloyalität, Zufriedenheit und Engagement.

Agenten bieten großartig wichtige Erfahrungen und Vorschläge durch umfassendes Verständnis des Benutzerverhaltens, der Einkaufshistorie und der Präferenzen.

Wie funktioniert Agentic Commerce?

Im Agentic Commerce beginnen Agenten ihre Arbeit mit einer Aufforderung oder Benutzeranfrage. Dieser E-Commerce verwendet autonome Künstliche Intelligenz-Agenten, die als Vermittlungsserver für Unternehmen und Käufer fungieren. Die Hauptaufgaben der Agenten sind Preisvergleich, automatisiertes Einkaufen von der Benutzerseite und Produktentdeckung.

Die Transaktion des Agentic Commerce ist ein mehrstufiger Prozess, der der KI hilft, Aufgaben je nach den Interessen der Benutzer zu erledigen. Die Hauptkompetenzen in diesem intelligenten Prozess sind das effektive Verstehen der Benutzerabsicht, Recherche und Entdeckung, Bewertung und Begründung, sichere und autorisierte Implementierung und Handhabung der Logistik nach dem Kauf.

Der intelligente Prozess beginnt mit dem Benutzer mit einer Anfrage, und der AI Agent führt Recherchen zu Produktkatalogen und verschiedenen Plattformen durch, indem er Produktpreise, Spezifikationen, logistische Details und Bewertungen eingehend untersucht. Danach prüft der Agent die Optionen, informiert über die geeigneten Dienstleistungen oder Produkte und schlägt bestimmte Artikel je nach Anfrage des Benutzers vor und versteht auch deren Kontext und Präferenzen tiefgreifend.

Wenn der Benutzer zugestimmt hat, kann der AI Agent den Einkauf automatisch abschließen, die Zahlung und Transaktion abwickeln und so ein kompetentes und attraktives Kauferlebnis entwickeln. Anstatt statische Hilfe anzubieten, können Agenten unabhängig handeln und Entscheidungen treffen.

Ebenso unterstützt die Automatisierung beim Kauf und bei der Recherche die Agenten dabei, ein personalisierteres, kompetenteres und weniger problematisches Kauferlebnis für Kunden zu entwickeln. Im Geschäftsfall ermöglichen Agenten intelligentere, schnellere und besser skalierbare Funktionen durch automatisierte Workflows, KI-gesteuerten Merchandising und optimierte Verkaufsprozesse.

Zukunft von Agentic Commerce

In den kommenden Jahren wird erwartet, dass sich Agentic Commerce schnell auf verschiedene Teile der E-Commerce-Plattform ausweitet, was die Möglichkeit vorantreibt, dass einige Benutzer einen Chatbot nutzen könnten, um die Mehrheit ihrer erwarteten Käufe zu tätigen. Das Hauptziel von Agentic Commerce in den kommenden Jahren wird die "No-Human-Click" oder "Zero-Click"-Transaktion sein, bei der AI Agent den Einkaufsprozess autonom abschließen können, nachdem der Benutzer sein Interesse gezeigt hat.

A2A (Agent-to-Agent)-Transaktionen bieten eine bedeutende Veränderung in der E-Commerce-Plattform, bei der autonome KI-Agenten direkt mit anderen KI-Agenten verkaufen, kaufen und verhandeln. Darüber hinaus schaffen multinationale Unternehmen bereits die wesentlichen Rahmenbedingungen und Protokolle, wobei eine hohe Entwicklung im Agentic Commerce für das kommende Jahr erwartet wird. Der Agentic Commerce befindet sich noch in seiner Wachstumsphase, und sein Aufkommen verspricht höhere Kompetenz, personalisierte Erfahrungen und völlig neue Geschäftstechniken sowie Modelle.

Auch lesen: Circle und Crossmint Partner zur Unterstützung von Agentic Commerce mit USDC Stablecoin

Fazit

Auf der E-Commerce-Plattform bietet Agentic Commerce sowohl Herausforderungen als auch Chancen für verschiedene Online-Benutzer. Eine Agentic-Plattform fördert AI Agent, Aktivitäten mit fortschrittlicher Künstlicher Intelligenz zu starten, Entscheidungen zu treffen und Benutzerbedürfnisse zu interpretieren. Darüber hinaus sind Agentic-Plattformen für das Verständnis natürlicher Sprache, Argumentation und die Anordnung verantwortlich, die erforderlich sind, um autonome Beschaffungs- und Einkaufserlebnisse zu bieten.

Derzeit beginnen führende Marken durch das Verständnis der zukünftigen Möglichkeiten des Agentic Commerce, die Erstellung ihrer eigenen spezialisierten Agenten zu erforschen, um die Kundenloyalität zu stärken oder direkt den Verkauf an Kunden zu verwalten. Sein Fokus kann sich in den kommenden Tagen vom Beeindrucken menschlicher Augen zum Beeindrucken intelligenter Agenten ändern.

Der Beitrag Was ist Agentic Commerce? erschien zuerst auf BiteMyCoin.