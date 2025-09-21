Was treibt Bitcoins gedämpfte Aktivität an? Von: Coinstats 2025/09/21 22:42 Teilen

Zum Ende der Woche erlebt die Kryptowährungsszene eine Flaute nach erheblicher Aktivität. Gegen Ende des Freitags ließ der Momentum nach, größtenteils aufgrund der enttäuschenden ETF-Marktperformance. Weiterlesen: Was treibt Bitcoins gedämpfte Aktivität an?