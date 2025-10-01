BörseDEX+
SEC-Operationen könnten behindert werden, was die Genehmigungen von Krypto-ETFs für Solana und Litecoin verzögert. Begrenztes Personal während des Shutdowns könnte wichtige regulatorische Überprüfungen und Fristen zum Stillstand bringen. Verzögerungen können das Anlegervertrauen dämpfen und Preisvolatilität bei Altcoins auslösen. Die Möglichkeit eines US-Regierungs-Shutdowns sorgt in der Kryptowährungswelt für Unruhe, besonders hinsichtlich des Schicksals der sehnsüchtig [...] Der Beitrag Was ein US-Regierungs-Shutdown für Krypto-ETF-Genehmigungen bedeutet erschien zuerst auf CoinJournal.

Was eine US-Regierungsschließung für Krypto-ETF-Genehmigungen bedeutet

Von: Coin Journal
2025/10/01 01:31
MAY
MAY$0.02695+1.89%
  • Der Betrieb der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC könnte beeinträchtigt werden, was die Genehmigung von Krypto-ETFs für Solana und Litecoin verzögern könnte.
  • Begrenztes Personal während des Shutdowns könnte wichtige regulatorische Überprüfungen und Fristen zum Stillstand bringen.
  • Verzögerungen können das Vertrauen der Anleger dämpfen und Marktvolatilität bei Altcoins auslösen.

Die Möglichkeit eines US-Regierungs-Shutdowns sorgt in der Kryptowährungswelt für Unruhe, insbesondere hinsichtlich des Schicksals der mit Spannung erwarteten Solana (SOL) und Litecoin (LTC) ETFs.

Die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC, die für die Genehmigung dieser Anlageprodukte zuständig ist, könnte in ihrem Betrieb stark beeinträchtigt werden, wodurch regulatorische Entscheidungen auf Eis gelegt werden könnten.

Wie sich der Shutdown auf ETF-Genehmigungen auswirken könnte

Die Genehmigung neuer Finanzprodukte wie Krypto-ETFs hängt weitgehend vom gründlichen Prüfverfahren der SEC ab.

Doch mit einem drohenden Shutdown werden nur wenige SEC-Mitarbeiter im Dienst bleiben, die sich ausschließlich auf kritische Funktionen konzentrieren.

Das bedeutet, dass Teams, die Krypto-ETF-Anträge prüfen, wahrscheinlich beurlaubt oder gezwungen werden, mit minimaler Kapazität zu arbeiten.

Mehrere Fondsmanager haben Zeitpläne verfolgt und hoffen auf Entscheidungen Anfang Oktober.

Beispielsweise hat der mit Spannung erwartete Litecoin-ETF von Canary Capital eine wichtige regulatorische Frist am 2. Oktober, die angesichts des Personalmangels zunehmend unsicher erscheint.

Während einige vorbereitende Überprüfungen möglicherweise vor dem Shutdown abgeschlossen wurden, bedeutet das Fehlen des vollständigen Personals, dass sich der Prozess fast sicher verlangsamen wird.

Ob die SEC Krypto-ETF-Überprüfungen als wesentlich erachten wird, bleibt abzuwarten.

Die Geschichte zeigt, dass nicht kritische Aktivitäten während eines Shutdowns typischerweise pausiert werden, was das Schicksal dieser Produkte in regulatorischer Schwebe lässt.

Marktauswirkungen auf Solana, Litecoin

Verzögerungen bei ETF-Genehmigungen haben spürbare Auswirkungen auf die Marktdynamik. Solana, derzeit bei etwa 206 $ gehandelt, und Litecoin, stabil bei etwa 105 $, setzen auf institutionelle Fondseinflüsse, die ETFs erleichtern helfen.

Wenn regulatorische Unsicherheit anhält, bricht das Vertrauen der Anleger und der Handel wird vorsichtiger.

Der Kryptomarkt, der bereits empfindlich auf regulatorische Signale reagiert, könnte als Reaktion darauf Volatilität erleben. Jede Pause bei neuen Investitionsmöglichkeiten dämpft die breitere Begeisterung und lässt möglicherweise die jüngsten Gewinne stagnieren.

Allerdings könnte eine schnelle Lösung des Shutdowns und die Wiederaufnahme der SEC-Genehmigungen neuen Schwung entfachen und das Interesse an diesen Altcoins neu beleben.

Branchenbeobachter sehen 2025 immer noch als Durchbruchsjahr für Krypto-ETFs jenseits von Bitcoin.

Wenn Genehmigungen kurz nach dem Shutdown erfolgen, könnten Solana und Litecoin stark von einer erhöhten institutionellen Beteiligung profitieren.

Vorerst beobachten Marktteilnehmer nervös, wie Washingtons politische Blockade auf der regulatorischen Front lastet und jeden daran erinnert, wie eng Politik und Märkte miteinander verflochten sind.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4033+5.61%
Intuition
TRUST$0.2069-1.75%
Xrp Classic
XRPC$0.0007469+9.46%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02003+5.81%
Moonveil
MORE$0.00495-6.33%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die Suche nach dem neuen Krypto-Presale im Nov 2025 entwickelt sich zu einer globalen Schatzsuche, aber nur wenige Projekte brüllen wirklich, bevor die Masse sie entdeckt. MoonBull schreibt diese Geschichte neu mit einem Presale, der bereits Wellen der Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht durch leere Versprechungen, sondern durch bewährte, programmierte Mechanismen, die die Position jedes Besitzers stärken. [...]
ROAR
ROAR$0.0000248--%
Waves
WAVES$0.7367+0.24%
Notcoin
NOT$0.0007679-1.42%
Teilen
Coinstats2025/11/10 05:40

