Wöchentliches NFT-Marktvolumen sinkt um 22,65% trotz Aktivitätssteigerung

Kernpunkte: Der NFT-Markt verzeichnete einen Rückgang des wöchentlichen Transaktionsvolumens um 22,65%. Trotz des Volumenrückgangs stiegen sowohl Käufer als auch Verkäufer deutlich an. Große Netzwerke wie Ethereum verzeichneten erhebliche Rückgänge bei den Transaktionsvolumina. Der NFT-Markt verzeichnete laut CryptoSlam einen Rückgang des Transaktionsvolumens um 22,65% auf 104,5 Millionen Dollar in der letzten Woche, während NFT-Käufer und -Verkäufer deutliche Zuwächse verzeichneten. Dieser Abschwung unterstreicht die Marktvolatilität trotz steigendem Käuferinteresse und spiegelt potenzielle Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Transaktionsdynamik in großen Blockchain-Netzwerken wie Ethereum und BNB Chain wider. NFT-Volumen sinkt um 22,65% trotz steigender Käufer- und Verkäuferzahlen In der vergangenen Woche verzeichnete der NFT-Markt einen starken Rückgang des Transaktionsvolumens, das von den jüngsten Niveaus auf 104,5 Millionen Dollar fiel. Dies markiert eine bemerkenswerte Veränderung, wie Crypto.news über CryptoSlam-Daten berichtete. Die Volumenrückgänge waren im Ethereum-Netzwerk mit einem Minus von 29,88% am stärksten ausgeprägt, während mehrere andere Blockchains, darunter BNB Chain und Bitcoin, ähnliche Rückgänge verzeichneten. Trotz des Volumenrückgangs verzeichnete der NFT-Markt einen Anstieg sowohl bei Käufern als auch bei Verkäufern. Die Anzahl der Käufer stieg um 14,89% auf 622.535, während die Verkäufer um 16,25% auf 447.821 zunahmen. Dennoch gab es einen Rückgang der Transaktionsanzahl um 3,07%. "Während wir signifikante Volumenrückgänge beobachten, deutet das anhaltende Käuferengagement eher auf eine Verschiebung als auf einen Marktaustritt hin." – Randy Wasinger, Gründer, CryptoSlam Ethereum führt NFT-Volumenrückgang an, Transaktionszahlen fallen Wussten Sie schon? In der Vergangenheit erlebten NFT-Märkte ähnlich schnelle Rückgänge, die oft mit der breiteren Marktstimmung und regulatorischen Auswirkungen verbunden waren, wie während der starken Abschwünge Mitte 2022 zu sehen war. CoinMarketCap-Daten zeigen den aktuellen Ethereum-Preis bei 4.301,16 $ mit einer Marktkapitalisierung von über 519 Milliarden $, was einem Marktanteil von 13,54% entspricht. Das jüngste 24-Stunden-Handelsvolumen erreichte 17,4 Milliarden $, mit einem marginalen Rückgang von 0,81%. Ethereums Preisanpassungen umfassen einen 7-Tage-Rückgang von 3,50% und einen 60-Tage-Anstieg... 