Wöchentliches NFT-Marktvolumen sinkt um 22,65% trotz Aktivitätssteigerung

Der NFT-Markt verzeichnete laut CryptoSlam einen Rückgang des Transaktionsvolumens um 22,65% auf 104,5 Millionen Dollar in der letzten Woche, während die Anzahl der NFT-Käufer und -Verkäufer deutlich zunahm.
Dieser Abschwung verdeutlicht die Marktvolatilität trotz steigendem Käuferinteresse und spiegelt potenzielle Herausforderungen wider, die Transaktionsdynamik in großen Blockchain-Netzwerken wie Ethereum und BNB Chain aufrechtzuerhalten.
NFT-Volumen sinkt um 22,65% trotz steigender Käufer- und Verkäuferzahlen
In der vergangenen Woche verzeichnete der NFT-Markt einen starken Rückgang des Transaktionsvolumens, das von den jüngsten Niveaus auf 104,5 Millionen Dollar fiel. Dies stellt eine bemerkenswerte Veränderung dar, wie Crypto.news anhand von CryptoSlam-Daten berichtet. Die Volumenrückgänge waren im Ethereum-Netzwerk mit einem Minus von 29,88% am stärksten ausgeprägt, während mehrere andere Blockchains, darunter BNB Chain und Bitcoin, ähnliche Rückgänge verzeichneten.
Trotz des Volumenrückgangs verzeichnete der NFT-Markt einen Anstieg sowohl bei Käufern als auch bei Verkäufern. Die Anzahl der Käufer stieg um 14,89% auf 622.535, während die Zahl der Verkäufer um 16,25% auf 447.821 zunahm. Dennoch gab es einen Rückgang der Anzahl der Transaktionen um 3,07%.
Ethereum führt NFT-Volumenrückgang an, Transaktionszahlen fallen
Wussten Sie schon? In der Vergangenheit erlebten NFT-Märkte ähnlich schnelle Rückgänge, die oft mit der allgemeinen Marktstimmung und regulatorischen Auswirkungen zusammenhingen, wie während der starken Abschwünge Mitte 2022 zu beobachten war.
CoinMarketCap-Daten zeigen, dass der aktuelle Preis von Ethereum bei 4.301,16 $ liegt, mit einer Marktkapitalisierung von über 519 Milliarden $, was einem Marktanteil von 13,54% entspricht. Das jüngste 24-Stunden-Handelsvolumen erreichte 17,4 Milliarden $, mit einem marginalen Rückgang von 0,81%. Die Preisanpassungen von Ethereum umfassen einen 7-Tage-Rückgang von 3,50% und einen 60-Tage-Anstieg von 55,34%.Ethereum(ETH), Tagesdiagramm, Screenshot auf CoinMarketCap um 22:38 UTC am 07.09.2025. Quelle: CoinMarketCap
Forschungen von Coincu deuten darauf hin, dass potenzielle Veränderungen im regulatorischen oder technologischen Bereich die NFT-Trends weiter beeinflussen könnten. Historische Trends legen nahe, dass Perioden hoher Volatilität oft Marktanpassungen oder technologischen Innovationen vorausgehen, was die Notwendigkeit kontinuierlicher Beobachtung unterstreicht.
Quelle: https://coincu.com/nfts-news/nft-market-volume-drop/