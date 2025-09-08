BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag Wöchentliches NFT-Marktvolumen sinkt um 22,65% trotz Aktivitätssteigerung erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Kernpunkte: Der NFT-Markt verzeichnete einen Rückgang des wöchentlichen Transaktionsvolumens um 22,65%. Trotz des Volumenrückgangs stiegen sowohl Käufer als auch Verkäufer deutlich an. Große Netzwerke wie Ethereum verzeichneten erhebliche Rückgänge bei den Transaktionsvolumina. Der NFT-Markt verzeichnete laut CryptoSlam einen Rückgang des Transaktionsvolumens um 22,65% auf 104,5 Millionen Dollar in der letzten Woche, während NFT-Käufer und -Verkäufer deutliche Zuwächse verzeichneten. Dieser Abschwung unterstreicht die Marktvolatilität trotz steigendem Käuferinteresse und spiegelt potenzielle Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Transaktionsdynamik in großen Blockchain-Netzwerken wie Ethereum und BNB Chain wider. NFT-Volumen sinkt um 22,65% trotz steigender Käufer- und Verkäuferzahlen In der vergangenen Woche verzeichnete der NFT-Markt einen starken Rückgang des Transaktionsvolumens, das von den jüngsten Niveaus auf 104,5 Millionen Dollar fiel. Dies markiert eine bemerkenswerte Veränderung, wie Crypto.news über CryptoSlam-Daten berichtete. Die Volumenrückgänge waren im Ethereum-Netzwerk mit einem Minus von 29,88% am stärksten ausgeprägt, während mehrere andere Blockchains, darunter BNB Chain und Bitcoin, ähnliche Rückgänge verzeichneten. Trotz des Volumenrückgangs verzeichnete der NFT-Markt einen Anstieg sowohl bei Käufern als auch bei Verkäufern. Die Anzahl der Käufer stieg um 14,89% auf 622.535, während die Verkäufer um 16,25% auf 447.821 zunahmen. Dennoch gab es einen Rückgang der Transaktionsanzahl um 3,07%. "Während wir signifikante Volumenrückgänge beobachten, deutet das anhaltende Käuferengagement eher auf eine Verschiebung als auf einen Marktaustritt hin." – Randy Wasinger, Gründer, CryptoSlam Ethereum führt NFT-Volumenrückgang an, Transaktionszahlen fallen Wussten Sie schon? In der Vergangenheit erlebten NFT-Märkte ähnlich schnelle Rückgänge, die oft mit der breiteren Marktstimmung und regulatorischen Auswirkungen verbunden waren, wie während der starken Abschwünge Mitte 2022 zu sehen war. CoinMarketCap-Daten zeigen den aktuellen Ethereum-Preis bei 4.301,16 $ mit einer Marktkapitalisierung von über 519 Milliarden $, was einem Marktanteil von 13,54% entspricht. Das jüngste 24-Stunden-Handelsvolumen erreichte 17,4 Milliarden $, mit einem marginalen Rückgang von 0,81%. Ethereums Preisanpassungen umfassen einen 7-Tage-Rückgang von 3,50% und einen 60-Tage-Anstieg...Der Beitrag Wöchentliches NFT-Marktvolumen sinkt um 22,65% trotz Aktivitätssteigerung erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Kernpunkte: Der NFT-Markt verzeichnete einen Rückgang des wöchentlichen Transaktionsvolumens um 22,65%. Trotz des Volumenrückgangs stiegen sowohl Käufer als auch Verkäufer deutlich an. Große Netzwerke wie Ethereum verzeichneten erhebliche Rückgänge bei den Transaktionsvolumina. Der NFT-Markt verzeichnete laut CryptoSlam einen Rückgang des Transaktionsvolumens um 22,65% auf 104,5 Millionen Dollar in der letzten Woche, während NFT-Käufer und -Verkäufer deutliche Zuwächse verzeichneten. Dieser Abschwung unterstreicht die Marktvolatilität trotz steigendem Käuferinteresse und spiegelt potenzielle Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Transaktionsdynamik in großen Blockchain-Netzwerken wie Ethereum und BNB Chain wider. NFT-Volumen sinkt um 22,65% trotz steigender Käufer- und Verkäuferzahlen In der vergangenen Woche verzeichnete der NFT-Markt einen starken Rückgang des Transaktionsvolumens, das von den jüngsten Niveaus auf 104,5 Millionen Dollar fiel. Dies markiert eine bemerkenswerte Veränderung, wie Crypto.news über CryptoSlam-Daten berichtete. Die Volumenrückgänge waren im Ethereum-Netzwerk mit einem Minus von 29,88% am stärksten ausgeprägt, während mehrere andere Blockchains, darunter BNB Chain und Bitcoin, ähnliche Rückgänge verzeichneten. Trotz des Volumenrückgangs verzeichnete der NFT-Markt einen Anstieg sowohl bei Käufern als auch bei Verkäufern. Die Anzahl der Käufer stieg um 14,89% auf 622.535, während die Verkäufer um 16,25% auf 447.821 zunahmen. Dennoch gab es einen Rückgang der Transaktionsanzahl um 3,07%. "Während wir signifikante Volumenrückgänge beobachten, deutet das anhaltende Käuferengagement eher auf eine Verschiebung als auf einen Marktaustritt hin." – Randy Wasinger, Gründer, CryptoSlam Ethereum führt NFT-Volumenrückgang an, Transaktionszahlen fallen Wussten Sie schon? In der Vergangenheit erlebten NFT-Märkte ähnlich schnelle Rückgänge, die oft mit der breiteren Marktstimmung und regulatorischen Auswirkungen verbunden waren, wie während der starken Abschwünge Mitte 2022 zu sehen war. CoinMarketCap-Daten zeigen den aktuellen Ethereum-Preis bei 4.301,16 $ mit einer Marktkapitalisierung von über 519 Milliarden $, was einem Marktanteil von 13,54% entspricht. Das jüngste 24-Stunden-Handelsvolumen erreichte 17,4 Milliarden $, mit einem marginalen Rückgang von 0,81%. Ethereums Preisanpassungen umfassen einen 7-Tage-Rückgang von 3,50% und einen 60-Tage-Anstieg...

Wöchentliches NFT-Marktvolumen sinkt um 22,65% trotz Aktivitätssteigerung

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 06:45
Binance Coin
BNB$1,012.25+2.31%
Capverse
CAP$0.11634+1.18%
COM
COM$0.006283+1.20%
Wink
LIKE$0.004818+0.58%
Oasis
ROSE$0.02317+2.47%
NFT
NFT$0.0000003997-0.84%
Wichtige Punkte:
  • Der NFT-Markt verzeichnete einen Rückgang des wöchentlichen Transaktionsvolumens um 22,65%.
  • Trotz des Volumenrückgangs stiegen sowohl die Anzahl der Käufer als auch der Verkäufer deutlich an.
  • Große Netzwerke wie Ethereum verzeichneten erhebliche Rückgänge bei den Transaktionsvolumina.

Der NFT-Markt verzeichnete laut CryptoSlam einen Rückgang des Transaktionsvolumens um 22,65% auf 104,5 Millionen Dollar in der letzten Woche, während die Anzahl der NFT-Käufer und -Verkäufer deutlich zunahm.

Dieser Abschwung verdeutlicht die Marktvolatilität trotz steigendem Käuferinteresse und spiegelt potenzielle Herausforderungen wider, die Transaktionsdynamik in großen Blockchain-Netzwerken wie Ethereum und BNB Chain aufrechtzuerhalten.

NFT-Volumen sinkt um 22,65% trotz steigender Käufer- und Verkäuferzahlen

In der vergangenen Woche verzeichnete der NFT-Markt einen starken Rückgang des Transaktionsvolumens, das von den jüngsten Niveaus auf 104,5 Millionen Dollar fiel. Dies stellt eine bemerkenswerte Veränderung dar, wie Crypto.news anhand von CryptoSlam-Daten berichtet. Die Volumenrückgänge waren im Ethereum-Netzwerk mit einem Minus von 29,88% am stärksten ausgeprägt, während mehrere andere Blockchains, darunter BNB Chain und Bitcoin, ähnliche Rückgänge verzeichneten.

Trotz des Volumenrückgangs verzeichnete der NFT-Markt einen Anstieg sowohl bei Käufern als auch bei Verkäufern. Die Anzahl der Käufer stieg um 14,89% auf 622.535, während die Zahl der Verkäufer um 16,25% auf 447.821 zunahm. Dennoch gab es einen Rückgang der Anzahl der Transaktionen um 3,07%.

Ethereum führt NFT-Volumenrückgang an, Transaktionszahlen fallen

Wussten Sie schon? In der Vergangenheit erlebten NFT-Märkte ähnlich schnelle Rückgänge, die oft mit der allgemeinen Marktstimmung und regulatorischen Auswirkungen zusammenhingen, wie während der starken Abschwünge Mitte 2022 zu beobachten war.

CoinMarketCap-Daten zeigen, dass der aktuelle Preis von Ethereum bei 4.301,16 $ liegt, mit einer Marktkapitalisierung von über 519 Milliarden $, was einem Marktanteil von 13,54% entspricht. Das jüngste 24-Stunden-Handelsvolumen erreichte 17,4 Milliarden $, mit einem marginalen Rückgang von 0,81%. Die Preisanpassungen von Ethereum umfassen einen 7-Tage-Rückgang von 3,50% und einen 60-Tage-Anstieg von 55,34%.

Ethereum(ETH), Tagesdiagramm, Screenshot auf CoinMarketCap um 22:38 UTC am 07.09.2025. Quelle: CoinMarketCap

Forschungen von Coincu deuten darauf hin, dass potenzielle Veränderungen im regulatorischen oder technologischen Bereich die NFT-Trends weiter beeinflussen könnten. Historische Trends legen nahe, dass Perioden hoher Volatilität oft Marktanpassungen oder technologischen Innovationen vorausgehen, was die Notwendigkeit kontinuierlicher Beobachtung unterstreicht.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website werden als allgemeiner Marktkommentar bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, Ihre eigene Recherche durchzuführen, bevor Sie investieren.

Quelle: https://coincu.com/nfts-news/nft-market-volume-drop/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4033+5.61%
Intuition
TRUST$0.2069-1.75%
Xrp Classic
XRPC$0.0007469+9.46%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02003+5.81%
Moonveil
MORE$0.00495-6.33%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die Suche nach dem neuen Krypto-Presale im Nov 2025 entwickelt sich zu einer globalen Schatzsuche, aber nur wenige Projekte brüllen wirklich, bevor die Masse sie entdeckt. MoonBull schreibt diese Geschichte neu mit einem Presale, der bereits Wellen der Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht durch leere Versprechungen, sondern durch bewährte, programmierte Mechanismen, die die Position jedes Besitzers stärken. [...]
ROAR
ROAR$0.0000248--%
Waves
WAVES$0.7367+0.24%
Notcoin
NOT$0.0007679-1.42%
Teilen
Coinstats2025/11/10 05:40

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,043.36
$106,043.36$106,043.36

+2.20%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,642.75
$3,642.75$3,642.75

+3.61%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.90
$166.90$166.90

+2.68%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4100
$2.4100$2.4100

+4.05%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18166
$0.18166$0.18166

+2.01%