Achtung: Eine kritische Woche steht bevor – Zahlreiche wirtschaftliche Entwicklungen und Altcoin-Events werden in der neuen Woche erwartet – Hier ist die tägliche und stündliche Liste

In der neuen Woche werden viele wirtschaftliche Entwicklungen und Altcoin-Aktivitäten im Schatten des Regierungsstillstands in den USA erwartet.

Weiterlesen: Aufgepasst: Eintritt in eine kritische Woche – Zahlreiche wirtschaftliche Entwicklungen und Altcoin-Events werden in der neuen Woche erwartet – Hier ist die tägliche und stündliche Liste