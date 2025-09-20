BörseDEX+
NVT-Tool für BTC-Preis von $150.000 beobachten, sagt Analyse

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/20 04:29
Hauptpunkte:

  • Bitcoin erlebt einen weiteren Golden Cross, diesmal vom NVT-Indikator.

  • Frühere Kreuzungen gingen allen größeren Perioden mit BTC-Preisanstiegen voraus.

  • Preisziele beinhalten neue Allzeithochs innerhalb weniger Wochen.

Bitcoin (BTC) bleibt in einem "gesunden Aufwärtstrend" mit neuen Allzeithochs, die innerhalb von Wochen erwartet werden.

Die neueste Forschung der Onchain-Analyseplattform CryptoQuant besagt, dass die BTC-Preisaktion Raum für "Expansion" bei 117.000 $ hat.

Bitcoin wartet auf Gewinne durch neuen NVT Golden Cross

Bitcoin ist laut einem klassischen Frühindikator, der lokale BTC-Preisspitzen und -tiefs vorhersagt, noch weit davon entfernt, überhitzt zu sein.

Das Network Value to Transaction Golden Cross (NVT-GC) Tool, das die Marktkapitalisierung mit dem Wert von Onchain-Transaktionen innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens vergleicht, befindet sich derzeit im "neutralen" Bereich.

Negative NVT-GC-Werte, besonders solche unter -1,6 auf seiner Skala, gehen typischerweise Perioden mit Preisanstiegen voraus. Sobald die Kennzahl 2,2 überschreitet, wird eine bärische Umkehr wahrscheinlicher.

Das jüngste Long-Signal kam im Juli, als NVT-GC -2,8 erreichte. Es erholte sich dann auf 0,3.

"Dies deutet weder auf eine extreme Überbewertung noch Unterbewertung hin, sondern vielmehr auf einen gesunden Aufwärtstrend", fasste CryptoQuant-Mitwirkende Pelin Ay in einem ihrer Quicktake-Blogbeiträge diese Woche zusammen.

Bitcoin NVT-GC. Quelle: CryptoQuant

NVT-GC hat eine beeindruckende jüngste Erfolgsbilanz. Seine vorherigen vier Einbrüche in die "Long"-Zone führten alle zu BTC-Preisgewinnen, auch im August 2024.

BTC-Preis vor "potenziellem Schub" zum Allzeithoch

Die Kennzahl ergänzt die verräterischen Anzeichen dafür, dass der Bitcoin-Bullenmarkt noch nicht vorbei ist.

Verwandt: Bitcoin wiederholt den Ausbruch vom Mai, während Analysen ein Kräftemessen bei 118.000 $ erwarten

Wie Cointelegraph berichtete, löste der Juli auch ein "Kauf"-Signal beim gleitenden Durchschnitt Konvergenz/Divergenz (MACD) aus, während Analysen argumentierten, dass es noch nicht Zeit für einen Blow-off-Top sei.

In seinem neuesten X-Inhalt deutete der CryptoQuant-Mitwirkende Axel Adler Jr. an, dass die BTC-Preisentdeckung bis Oktober zurückkehren könnte.

"Der BTC-Preis liegt knapp über dem STH Realized Price und bereitet den Boden für 1-2 Wochen Konsolidierung mit einem potenziellen Schub zum ATH", schrieb er und bezog sich dabei auf die aggregierte Kostenbasis von Bitcoin-Wallets, die Coins bis zu sechs Monate halten.

Ay war vorsichtig und sah ein potenzielles Ziel von 150.000 $ mit Beginn des vierten Quartals.

"Insgesamt befindet sich Bitcoin nicht in einer Hochrisikozone", schloss sie. 

Dieser Artikel enthält keine Anlageberatung oder -empfehlungen. Jede Investition und Handelsbewegung birgt Risiken, und Leser sollten ihre eigene Recherche durchführen, bevor sie eine Entscheidung treffen.

Quelle: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-price-150k-target-analyst-sees-weeks-to-all-time-highs?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

