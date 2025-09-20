NVT-Tool für BTC-Preis von $150.000 beobachten, sagt Analyse

Hauptpunkte:

Bitcoin erlebt einen weiteren Golden Cross, diesmal vom NVT-Indikator.

Frühere Kreuzungen gingen allen größeren Perioden mit BTC-Preisanstiegen voraus.

Preisziele beinhalten neue Allzeithochs innerhalb weniger Wochen.

Bitcoin (BTC) bleibt in einem "gesunden Aufwärtstrend" mit neuen Allzeithochs, die innerhalb von Wochen erwartet werden.

Die neueste Forschung der Onchain-Analyseplattform CryptoQuant besagt, dass die BTC-Preisaktion Raum für "Expansion" bei 117.000 $ hat.

Bitcoin wartet auf Gewinne durch neuen NVT Golden Cross

Bitcoin ist laut einem klassischen Frühindikator, der lokale BTC-Preisspitzen und -tiefs vorhersagt, noch weit davon entfernt, überhitzt zu sein.

Das Network Value to Transaction Golden Cross (NVT-GC) Tool, das die Marktkapitalisierung mit dem Wert von Onchain-Transaktionen innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens vergleicht, befindet sich derzeit im "neutralen" Bereich.

Negative NVT-GC-Werte, besonders solche unter -1,6 auf seiner Skala, gehen typischerweise Perioden mit Preisanstiegen voraus. Sobald die Kennzahl 2,2 überschreitet, wird eine bärische Umkehr wahrscheinlicher.

Das jüngste Long-Signal kam im Juli, als NVT-GC -2,8 erreichte. Es erholte sich dann auf 0,3.

"Dies deutet weder auf eine extreme Überbewertung noch Unterbewertung hin, sondern vielmehr auf einen gesunden Aufwärtstrend", fasste CryptoQuant-Mitwirkende Pelin Ay in einem ihrer Quicktake-Blogbeiträge diese Woche zusammen.

Bitcoin NVT-GC. Quelle: CryptoQuant

NVT-GC hat eine beeindruckende jüngste Erfolgsbilanz. Seine vorherigen vier Einbrüche in die "Long"-Zone führten alle zu BTC-Preisgewinnen, auch im August 2024.

BTC-Preis vor "potenziellem Schub" zum Allzeithoch

Die Kennzahl ergänzt die verräterischen Anzeichen dafür, dass der Bitcoin-Bullenmarkt noch nicht vorbei ist.

Verwandt: Bitcoin wiederholt den Ausbruch vom Mai, während Analysen ein Kräftemessen bei 118.000 $ erwarten

Wie Cointelegraph berichtete, löste der Juli auch ein "Kauf"-Signal beim gleitenden Durchschnitt Konvergenz/Divergenz (MACD) aus, während Analysen argumentierten, dass es noch nicht Zeit für einen Blow-off-Top sei.

In seinem neuesten X-Inhalt deutete der CryptoQuant-Mitwirkende Axel Adler Jr. an, dass die BTC-Preisentdeckung bis Oktober zurückkehren könnte.

"Der BTC-Preis liegt knapp über dem STH Realized Price und bereitet den Boden für 1-2 Wochen Konsolidierung mit einem potenziellen Schub zum ATH", schrieb er und bezog sich dabei auf die aggregierte Kostenbasis von Bitcoin-Wallets, die Coins bis zu sechs Monate halten.

Ay war vorsichtig und sah ein potenzielles Ziel von 150.000 $ mit Beginn des vierten Quartals.

"Insgesamt befindet sich Bitcoin nicht in einer Hochrisikozone", schloss sie.

Dieser Artikel enthält keine Anlageberatung oder -empfehlungen. Jede Investition und Handelsbewegung birgt Risiken, und Leser sollten ihre eigene Recherche durchführen, bevor sie eine Entscheidung treffen.