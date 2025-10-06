BörseDEX+
Warren Buffett kauft OxyChem von Occidental für 9,7 Milliarden Dollar in bar

Von: Cryptopolitan
2025/10/06 01:35

Warren Buffett geht zum größten Deal von Berkshire Hathaway seit 2022 über. Wie Cryptopolitan zuvor berichtete, hat Berkshire eine Vereinbarung getroffen, die Chemieeinheit OxyChem von Occidental Petroleum für genau 9,7 Milliarden Dollar in bar zu kaufen.

Dies wäre die neueste Transaktion mit hohem Einsatz des legendären Investors, während er sich dem Ende seiner Zeit als CEO nähert. Occidental ist durch Milliardenschulden belastet und entschied sich für den Verkauf in einem Moment, in dem die Chemiemärkte am Tiefpunkt ihres Zyklus sind.

Analyst von JPMorgan schrieben: "Einer der wichtigsten Kompromisse war das Timing, da OXY OxyChem unter den mittleren zyklischen Bedingungen für Chemikalien verkauft." Der Deal zeigt, dass Warren einen Zeitpunkt wählt, an dem die Position des Verkäufers schwach ist, die Vermögenswerte aber noch produktiv sind.

Der Kauf lässt auch eines der größten Probleme hinter sich. Occidental behält die Umweltverbindlichkeiten von OxyChem, anstatt sie an Berkshire zu übertragen. Das Unternehmen gab in seiner letzten Einreichung bekannt, dass die Verbindlichkeiten insgesamt 1,9 Milliarden Dollar betragen. Mizuho-Analyst schrieben: "OXY behält etwa 1,9 Milliarden Dollar an Umweltsanierungsverbindlichkeiten (Stand Ende 2024), was ein Risiko für zukünftige Cashflows darstellt, wenn die tatsächlichen Sanierungskosten den aktuell bewerteten Wert übersteigen."

Das bedeutet, dass Warrens Angebot die Vermögenswerte kauft, ohne das kostspielige Sanierungsrisiko zu übernehmen. Gleichzeitig verzichtet Occidental auch auf einen zukünftigen Cashflow-Gewinn im Zusammenhang mit der Erweiterung des Battleground-Werks von OxyChem, die für 2026 geplant ist. JPMorgan schätzte, dass das Projekt den Cashflow von Occidental ab diesem Jahr um jährlich 460 Millionen Dollar hätte steigern können. Nach Berücksichtigung von etwa 1,7 Milliarden Dollar an Steuerleckage fällt der Wert des Verkaufs nach Steuern näher an 8 Milliarden Dollar, so die Bank.

Warren baut auf eine lange und teure Geschichte mit Occidental auf

Die Marktreaktion auf den Deal war unmittelbar, wobei die Aktie von Occidental am Tag der Bekanntgabe des Kaufs um mehr als 7% einbrach, laut Daten von CNBC.

Aber die 10-Milliarden-Dollar-Investition ist eigentlich eine Ergänzung zu einer langen finanziellen Beziehung zwischen Warren und Occidental. Lassen Sie uns erklären.

Im Jahr 2019 trat das Orakel von Omaha mit einer Zusage von 10 Milliarden Dollar ein, um die Übernahme von Anadarko Petroleum durch Occidental zu finanzieren, und erhielt im Gegenzug Vorzugsaktien und Optionsscheine zum Kauf weiterer Stammaktien.

Anfang 2022 kaufte Warren auch direkt Occidental-Stammaktien am offenen Markt und machte Berkshire Hathaway zum größten Aktionär von Occidental mit einem Anteil von 28,2% am Energieriesen.

Dieser Anteil zahlt sich weiterhin aus. Occidental zahlt derzeit eine Dividende von 8% auf Berkshires Vorzugsaktien und eine Dividendenrendite von 2,1% auf seine Stammaktien zu aktuellen Preisen. Dies gibt Warren ein regelmäßiges Einkommen, noch bevor der OxyChem-Deal abgeschlossen ist.

Occidental-CEO Vicki Hollub sagte, dass das Unternehmen beabsichtigt, Berkshires Vorzugsaktien im Jahr 2029 einzulösen, während es Barreserven aufbaut. Dieser Plan würde die Beziehung erneut verändern und Berkshire vom Vorzugsaktionär zu einem riesigen Stammaktionär mit einer Schlüsselposition in einem der größten Energieunternehmen Amerikas machen.

Möchten Sie Ihr Projekt vor den führenden Köpfen der Kryptobranche präsentieren? Stellen Sie es in unserem nächsten Branchenbericht vor, wo Daten auf Wirkung treffen.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

