Walmarts OnePay App fügt Bitcoin- und Ethereum-Handel hinzu

Von: BitcoinEthereumNews
2025/10/04 01:26
Walmarts OnePay App ist das neueste Unternehmen, das auf die Krypto-Welle aufspringt und plant, seinen Kunden Bitcoin- und Ethereum-Handel anzubieten. Das Unternehmen betrachtet Krypto Berichten zufolge auch als Kernangebot inmitten von Plänen, eine All-in-One-Anwendung zu entwickeln.

OnePay App wird bald Bitcoin- und Ethereum-Handelsdienstleistungen anbieten

Laut einem CNBC-Bericht wird das hauptsächlich zu Walmart gehörende Fintech-Unternehmen bald Krypto-Handel und -Verwahrung in seiner Handy-App anbieten. Das Unternehmen plant, später in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit Zerohash mit dem Angebot von Zugang zu Bitcoin und Ethereum zu beginnen.

Dieser Schritt erfolgt, da immer mehr Unternehmen ihren Kunden Zugang zu Krypto anbieten wollen. Wie CoinGape berichtete, plant auch der Bankenriese Morgan Stanley, in Zusammenarbeit mit Zerohash Krypto-Handelsdienstleistungen für seine E-Trade-Kunden einzuführen.

Unterdessen merkte CNBC an, dass OnePays Schritt auf seine Vision für Krypto als Teil seines Kernangebots hindeutet, inmitten von Plänen, die "Alles-App" für digitale Finanzen zu entwickeln. Das Unternehmen hat bereits neue Produkte integriert, während es versucht, eine US-Super-App ähnlich seinen Angeboten im Ausland, wie WeChat, zu entwickeln.

Über Super-Apps für Krypto und andere Dienstleistungen

Bemerkenswert ist, dass dies mit der Vision des SEC-Vorsitzenden Paul Atkins im Rahmen des Projekts Krypto übereinstimmt. Atkins hat zuvor erklärt, dass die Kommission plant, Marktteilnehmern zu ermöglichen, mit Super-Apps zu innovieren, unter denen sie mehrere Dienstleistungen und Produkte auf einer einzigen Plattform und mit einer einzigen Lizenz anbieten können.

Auf diese Weise werden Broker-Dealer in der Lage sein, den Handel mit Nicht-Sicherheitsvermögenswerten neben Krypto-Asset-Wertpapieren anzubieten. OnePay ist nur eines von vielen Unternehmen, die an der Entwicklung einer Super-App arbeiten. Coinbase hat auch Pläne enthüllt, zur 'Everything Exchange' zu werden, da es verschiedene Finanzdienstleistungen anbieten möchte.

Die führende Krypto-Börse plant, irgendwann tokenisierte Aktien neben ihren bestehenden Krypto-Angeboten anzubieten. Coinbase plant auch, seine Preisvorhersage-Märkte anzubieten. Unterdessen hat Robinhood ähnliche Pläne, wobei die Börse bereits Zugang zum Krypto- und Aktienhandel neben ihren Preisvorhersage-Märkten anbietet.

Es wird erwartet, dass OnePay aufgrund seines Vertriebskanals einen Vorteil gegenüber diesen Plattformen haben wird, da es derzeit in Walmarts Online- und persönlichen Checkout-Prozess integriert ist. Der amerikanische Einzelhändler bedient derzeit 150 Millionen Kunden, die in seinen US-Standorten einkaufen.

Quelle: https://coingape.com/walmarts-onepay-app-to-add-bitcoin-and-ethereum-trading/

