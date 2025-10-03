BörseDEX+
Der Beitrag "Walmart-eigene Fintech-Firma OnePay bietet Krypto-Handel und Obhut-Funktionen an" erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News Kryptowährung gewinnt in den USA stetig an Boden, wobei immer mehr Menschen und Unternehmen digitale Vermögenswerte für Zahlungen, Savings und alltägliche Transaktionen erkunden. Einige Fintech-Plattformen bereiten sich still darauf vor, Krypto in ihre Apps zu integrieren, was auf eine Zukunft hindeutet, in der digitale Vermögenswerte Teil des Mainstream-Finanzwesens werden. Von Walmart unterstützte App fügt Krypto-Handel hinzu OnePay, ein Fintech-Unternehmen ...

Von Walmart besessene Fintech-Firma OnePay bietet Krypto-Handel und Obhut-Features an

Von: CoinPedia
2025/10/03 23:24
Der Beitrag Walmart-eigene Fintech-Firma OnePay bietet Krypto-Handel und Obhut-Funktionen an erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News

Kryptowährung gewinnt in den USA stetig an Boden, wobei immer mehr Menschen und Unternehmen digitale Vermögenswerte für Zahlungen, Ersparnisse und alltägliche Transaktionen erkunden. Einige Fintech-Plattformen bereiten sich still darauf vor, Krypto in ihre Apps zu integrieren, was auf eine Zukunft hindeutet, in der digitale Vermögenswerte Teil des Mainstream-Finanzwesens werden.

Von Walmart unterstützte App fügt Krypto-Handel hinzu

OnePay, ein Fintech-Unternehmen, das mehrheitlich Walmart gehört, bereitet sich darauf vor, Benutzern den Handel und das Halten von Kryptowährungen über seine Handy-App zu ermöglichen, berichtete CNBC. Später in diesem Jahr werden OnePay-Benutzer Bitcoin und Ethereum kaufen, verkaufen und halten können, mit Unterstützung des Krypto-Startups Zerohash.

OnePay integriert Kryptowährung als zentralen Bestandteil seiner "Alles-App" für digitale Finanzen. Das Unternehmen hat sein Angebot stetig erweitert, um eine US-Version einer Super-App wie WeChat zu werden. 

Bemerkenswert ist, dass es bereits hochverzinsliche Sparkonten, Kredit- und Debitkarten, Sofort-Kaufen-Später-Zahlen-Kredite und sogar Mobilfunktarife anbietet.

Vereinfachung von Zahlungen

Mit der Möglichkeit, Bitcoin und Ethereum direkt in der OnePay Handy-App zu halten, könnten Benutzer ihre digitalen Vermögenswerte in Bargeld umwandeln und diese Gelder dann für Einkäufe in Geschäften verwenden oder ihre Kartenkonten begleichen.

Die Krypto-Akzeptanz gewinnt unter der Trump-Regierung in den USA zunehmend an Dynamik. Schon vor der Hinzufügung von Krypto macht OnePay bereits Wellen in der App-Welt. Das von Walmart unterstützte Fintech rangiert jetzt auf Platz 5 unter den kostenlosen Finanz-Apps im Apple App Store, vor großen Namen wie JPMorgan Chase, Robinhood.

SEC signalisiert Unterstützung

Dies geschieht, während die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC auch flexiblere Regeln für digitale Vermögenswerte vorantreibt.

Erst kürzlich signalisierte SEC-Vorsitzender Paul Atkins Unterstützung für Plattformen, die mehrere Finanzfunktionen unter einem einzigen regulatorischen Rahmen kombinieren. Dies unterstreicht den Ansatz der SEC, integrierte Krypto-Plattformen besser zu unterstützen.

Coinbase hat auch Pläne geteilt, eine Super-App zu werden und alle Arten von Finanzdienstleistungen anzubieten. 

CEO Brian Armstrong hat gesagt, dass das ultimative Ziel des Unternehmens darin besteht, traditionelle Banken zu ersetzen, indem es alles von Zahlungen und Kreditkarten bis hin zu Belohnungen anbietet. "Wir wollen das primäre Finanzkonto der Menschen werden, und ich denke, dass Krypto ein Recht darauf hat", sagte er.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

