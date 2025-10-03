Von Walmart unterstütztes OnePay fügt Bitcoin & Ether in Superapp-Push hinzu

TLDR

OnePay, eine digitale Finanzplattform, die mehrheitlich Walmart gehört, bereitet sich darauf vor, Kryptowährungshandel und Verwahrungsfunktionen einzuführen. Das Unternehmen plant, die Unterstützung für Bitcoin und Ether später in diesem Jahr durch eine Partnerschaft mit dem Krypto-Infrastruktur-Startup Zerohash zu integrieren. Dieser Schritt bringt OnePay seinem Ziel näher, eine führende US-Finanz-Superapp zu werden.

Die Expansion von OnePay in digitale Vermögenswerte markiert einen bedeutenden Meilenstein in seiner Service-Roadmap. Die App bietet Benutzern bereits hochverzinsliche Sparkonten, Kredit- und Debitkarten, Peer-to-Peer-Zahlungen, Kredite und Mobilfunktarife an. Die Ergänzung von Krypto wird sein finanzielles Toolkit weiter erweitern, während der Wettbewerb im US-Superapp-Bereich intensiver wird.

Das Timing stimmt mit der wachsenden Mainstream-Unterstützung für Krypto-Integration in Verbraucherfinanzplattformen überein. Während traditionelle Banken in den Bereich eintreten, zielt OnePay darauf ab, seinen Wettbewerbsvorteil zu behalten, indem es bei Funktionalität und Benutzererfahrung voraus bleibt.

Bitcoin-Integration zur Steigerung der OnePay-Nützlichkeit

OnePay wird es Benutzern bald ermöglichen, Bitcoin direkt in seiner Handy-App zu kaufen, zu verkaufen und zu halten. Diese Funktion wird wahrscheinlich Optionen enthalten, um Bitcoin in US-Dollar für Einkäufe oder zur Bezahlung von Kartenguthaben umzuwandeln. Durch die Nutzung der Backend-Dienste von Zerohash vermeidet OnePay direkte regulatorische Hürden und gewinnt gleichzeitig sofortige Krypto-Infrastruktur.

Bitcoin-Handel ist bereits Standard in konkurrierenden Apps wie PayPal, Venmo und Cash App geworden. Die Aufnahme in die OnePay-Plattform wird eine wichtige Funktionslücke schließen und die Benutzerbindung unterstützen. Mit der Skalierung von OnePay könnte die Bitcoin-Funktionalität auch in seine In-Store- und Online-Checkout-Systeme integriert werden.

Angesichts des wöchentlichen Zugangs von Walmart zu über 150 Millionen US-Käufern könnte die Einführung ein erhebliches Krypto-Engagement vorantreiben. Das tiefe Einzelhandelsökosystem von OnePay positioniert es, um nahtlose Krypto-zu-Bargeld-Umwandlung innerhalb der Walmart-Geschäfte anzubieten. Diese direkte Einzelhandelsnutzung könnte es von reinen Fintech-Wettbewerbern abheben.

Ether-Unterstützung stärkt digitales Finanzangebot

Ether wird auch in der OnePay-App verfügbar sein. Die Aufnahme von Ether spiegelt die wachsende Nachfrage nach breiterem Zugang zu digitalen Vermögenswerten jenseits von Bitcoin wider. Die Plattform könnte Benutzern schließlich ermöglichen, mit Ethereum-basierten Funktionen wie Staking oder Smart Contracts zu interagieren.

Die Aufnahme von Ether stimmt mit der breiteren Strategie von OnePay überein, diversifizierte und zukunftsfähige Finanzprodukte anzubieten. Dies könnte jüngere, technisch versierte Benutzer ansprechen, die mehr als nur grundlegenden Kryptowährungszugang suchen. Da Peer-Apps bereits Ether unterstützen, stellt OnePay sicher, dass es aktuelle Fintech-Standards erfüllt.

Die Infrastruktur von Zerohash wird die Verwahrung und Transaktionsverarbeitung übernehmen und so die Einhaltung von Vorschriften und Sicherheit gewährleisten. Diese Partnerschaft ermöglicht es OnePay, schnell zu skalieren, ohne die Kosten für den Aufbau eigener Krypto-Fähigkeiten zu tragen. Es öffnet auch die Tür für potenzielle zukünftige Erweiterungen in zusätzliche Kryptowährungen oder Blockchain-basierte Dienste.

OnePay beschleunigt Superapp-Ambitionen

OnePay wurde 2021 von Walmart und Ribbit Capital gegründet und hat sein Finanzproduktangebot schnell erweitert. Es rangiert jetzt auf Platz fünf im Apple App Store für kostenlose Finanz-Apps, vor etablierten Unternehmen wie JPMorgan Chase und Robinhood. Dieses Wachstum unterstreicht die starke Benutzerakzeptanz noch vor der Krypto-Einführung.

Die Integration der App in die physische und Online-Infrastruktur von Walmart gibt ihr einen einzigartigen Vertriebsvorteil. Im Gegensatz zu eigenständigen Fintechs erreicht OnePay Millionen von Benutzern durch Einzelhandelskassen und digitalen Handel. Seine Struktur als separate Einheit ermöglicht es jedoch, Benutzer über die Kundenbasis von Walmart hinaus anzusprechen.

