BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
TLDR OnePay startet Bitcoin & Ether Handel und treibt US-Superapp-Ambitionen voran Walmarts OnePay fügt Krypto hinzu, während es darum wetteifert, den US-Finanz-Superapp-Wettlauf anzuführen Bitcoin und Ether kommen zu OnePay – Walmarts große Wette auf digitale Finanzen OnePay integriert Krypto mit Bitcoin, Ether während sich der US-Superapp-Krieg aufheizt OnePay unterstützt Bitcoin & [...] Der Beitrag Von Walmart unterstütztes OnePay fügt Bitcoin & Ether in Superapp Push hinzu erschien zuerst auf CoinCentral.TLDR OnePay startet Bitcoin & Ether Handel und treibt US-Superapp-Ambitionen voran Walmarts OnePay fügt Krypto hinzu, während es darum wetteifert, den US-Finanz-Superapp-Wettlauf anzuführen Bitcoin und Ether kommen zu OnePay – Walmarts große Wette auf digitale Finanzen OnePay integriert Krypto mit Bitcoin, Ether während sich der US-Superapp-Krieg aufheizt OnePay unterstützt Bitcoin & [...] Der Beitrag Von Walmart unterstütztes OnePay fügt Bitcoin & Ether in Superapp Push hinzu erschien zuerst auf CoinCentral.

Von Walmart unterstütztes OnePay fügt Bitcoin & Ether in Superapp-Push hinzu

Von: Coincentral
2025/10/03 23:11
EPNS
PUSH$0.01547+6.17%
Union
U$0.006168-0.51%
FINANCE
FINANCE$0.0003861+20.35%

TLDR

  • OnePay startet Bitcoin & Ether-Handel und treibt US-Superapp-Ambitionen voran
  • Walmarts OnePay fügt Krypto hinzu, während es darum kämpft, den US-Finanz-Superapp-Wettbewerb anzuführen
  • Bitcoin und Ether kommen zu OnePay—Walmarts große Wette auf digitale Finanzen
  • OnePay integriert Krypto mit Bitcoin, Ether während der US-Superapp-Wettbewerb sich verschärft
  • OnePay wird Bitcoin & Ether in 2025 unterstützen und das Mobile Banking in den USA neu erfinden

OnePay, eine digitale Finanzplattform, die mehrheitlich Walmart gehört, bereitet sich darauf vor, Kryptowährungshandel und Verwahrungsfunktionen einzuführen. Das Unternehmen plant, die Unterstützung für Bitcoin und Ether später in diesem Jahr durch eine Partnerschaft mit dem Krypto-Infrastruktur-Startup Zerohash zu integrieren. Dieser Schritt bringt OnePay seinem Ziel näher, eine führende US-Finanz-Superapp zu werden.

Die Expansion von OnePay in digitale Vermögenswerte markiert einen bedeutenden Meilenstein in seiner Service-Roadmap. Die App bietet Benutzern bereits hochverzinsliche Sparkonten, Kredit- und Debitkarten, Peer-to-Peer-Zahlungen, Kredite und Mobilfunktarife an. Die Ergänzung von Krypto wird sein finanzielles Toolkit weiter erweitern, während der Wettbewerb im US-Superapp-Bereich intensiver wird.

Das Timing stimmt mit der wachsenden Mainstream-Unterstützung für Krypto-Integration in Verbraucherfinanzplattformen überein. Während traditionelle Banken in den Bereich eintreten, zielt OnePay darauf ab, seinen Wettbewerbsvorteil zu behalten, indem es bei Funktionalität und Benutzererfahrung voraus bleibt.

Bitcoin-Integration zur Steigerung der OnePay-Nützlichkeit

OnePay wird es Benutzern bald ermöglichen, Bitcoin direkt in seiner Handy-App zu kaufen, zu verkaufen und zu halten. Diese Funktion wird wahrscheinlich Optionen enthalten, um Bitcoin in US-Dollar für Einkäufe oder zur Bezahlung von Kartenguthaben umzuwandeln. Durch die Nutzung der Backend-Dienste von Zerohash vermeidet OnePay direkte regulatorische Hürden und gewinnt gleichzeitig sofortige Krypto-Infrastruktur.

Bitcoin-Handel ist bereits Standard in konkurrierenden Apps wie PayPal, Venmo und Cash App geworden. Die Aufnahme in die OnePay-Plattform wird eine wichtige Funktionslücke schließen und die Benutzerbindung unterstützen. Mit der Skalierung von OnePay könnte die Bitcoin-Funktionalität auch in seine In-Store- und Online-Checkout-Systeme integriert werden.

Angesichts des wöchentlichen Zugangs von Walmart zu über 150 Millionen US-Käufern könnte die Einführung ein erhebliches Krypto-Engagement vorantreiben. Das tiefe Einzelhandelsökosystem von OnePay positioniert es, um nahtlose Krypto-zu-Bargeld-Umwandlung innerhalb der Walmart-Geschäfte anzubieten. Diese direkte Einzelhandelsnutzung könnte es von reinen Fintech-Wettbewerbern abheben.

Ether-Unterstützung stärkt digitales Finanzangebot

Ether wird auch in der OnePay-App verfügbar sein. Die Aufnahme von Ether spiegelt die wachsende Nachfrage nach breiterem Zugang zu digitalen Vermögenswerten jenseits von Bitcoin wider. Die Plattform könnte Benutzern schließlich ermöglichen, mit Ethereum-basierten Funktionen wie Staking oder Smart Contracts zu interagieren.

Die Aufnahme von Ether stimmt mit der breiteren Strategie von OnePay überein, diversifizierte und zukunftsfähige Finanzprodukte anzubieten. Dies könnte jüngere, technisch versierte Benutzer ansprechen, die mehr als nur grundlegenden Kryptowährungszugang suchen. Da Peer-Apps bereits Ether unterstützen, stellt OnePay sicher, dass es aktuelle Fintech-Standards erfüllt.

Die Infrastruktur von Zerohash wird die Verwahrung und Transaktionsverarbeitung übernehmen und so die Einhaltung von Vorschriften und Sicherheit gewährleisten. Diese Partnerschaft ermöglicht es OnePay, schnell zu skalieren, ohne die Kosten für den Aufbau eigener Krypto-Fähigkeiten zu tragen. Es öffnet auch die Tür für potenzielle zukünftige Erweiterungen in zusätzliche Kryptowährungen oder Blockchain-basierte Dienste.

OnePay beschleunigt Superapp-Ambitionen

OnePay wurde 2021 von Walmart und Ribbit Capital gegründet und hat sein Finanzproduktangebot schnell erweitert. Es rangiert jetzt auf Platz fünf im Apple App Store für kostenlose Finanz-Apps, vor etablierten Unternehmen wie JPMorgan Chase und Robinhood. Dieses Wachstum unterstreicht die starke Benutzerakzeptanz noch vor der Krypto-Einführung.

Die Integration der App in die physische und Online-Infrastruktur von Walmart gibt ihr einen einzigartigen Vertriebsvorteil. Im Gegensatz zu eigenständigen Fintechs erreicht OnePay Millionen von Benutzern durch Einzelhandelskassen und digitalen Handel. Seine Struktur als separate Einheit ermöglicht es jedoch, Benutzer über die Kundenbasis von Walmart hinaus anzusprechen.

 

Der Beitrag Walmart-unterstütztes OnePay fügt Bitcoin & Ether in Superapp-Push hinzu erschien zuerst auf CoinCentral.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4033+5.61%
Intuition
TRUST$0.2069-1.75%
Xrp Classic
XRPC$0.0007469+9.46%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02003+5.81%
Moonveil
MORE$0.00495-6.33%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die Suche nach dem neuen Krypto-Presale im Nov 2025 entwickelt sich zu einer globalen Schatzsuche, aber nur wenige Projekte brüllen wirklich, bevor die Masse sie entdeckt. MoonBull schreibt diese Geschichte neu mit einem Presale, der bereits Wellen der Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht durch leere Versprechungen, sondern durch bewährte, programmierte Mechanismen, die die Position jedes Besitzers stärken. [...]
ROAR
ROAR$0.0000248--%
Waves
WAVES$0.7367+0.24%
Notcoin
NOT$0.0007679-1.42%
Teilen
Coinstats2025/11/10 05:40

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,970.66
$105,970.66$105,970.66

+2.13%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,642.91
$3,642.91$3,642.91

+3.61%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.79
$166.79$166.79

+2.62%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4047
$2.4047$2.4047

+3.82%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18159
$0.18159$0.18159

+1.97%