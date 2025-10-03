BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Das von Walmart unterstützte Fintech-Unternehmen OnePay wird später in diesem Jahr Bitcoin- und Ethereum-Blockchain-Handel und -Verwahrung in seiner Handy-App einführen. Der Beitrag Walmart-unterstütztes Fintech OnePay bietet Bitcoin- und Krypto-Handel über Banking-App an erschien zuerst auf Coinspeaker.Das von Walmart unterstützte Fintech-Unternehmen OnePay wird später in diesem Jahr Bitcoin- und Ethereum-Blockchain-Handel und -Verwahrung in seiner Handy-App einführen. Der Beitrag Walmart-unterstütztes Fintech OnePay bietet Bitcoin- und Krypto-Handel über Banking-App an erschien zuerst auf Coinspeaker.

Von Walmart unterstütztes Fintech-Unternehmen OnePay bietet Bitcoin- und Krypto-Handel über Banking-App an

Von: Coinspeaker
2025/10/03 23:13
Octavia
VIA$0.0138--%
RWAX
APP$0.0008097+2.84%
Helium Mobile
MOBILE$0.0003255+1.65%

Das von Walmart unterstützte Fintech-Unternehmen OnePay plant, später in diesem Jahr Handels- und Verwahrungsdienste für Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte in seiner Handy-App einzuführen. Laut anonymen Quellen, die von CNBC zitiert werden, wird die Plattform zunächst Zugang zu BTC und ETH bieten, mit Unterstützung des Startups Zerohash.

Walmarts OnePay führt Krypto-Handel in seiner "Everything App" ein

OnePay, 2021 von Walmart und dem Venture-Capital Unternehmen Ribbit Capital gegründet, strebt an, eine amerikanische Super-App für digitale Finanzen zu werden. Der Krypto-Handel scheint die neueste Ergänzung zu seiner Produktpalette zu sein. Dies ist eine wichtige Entwicklung, da der amerikanische Einzelhandelsriese Walmart bereits früher in diesem Jahr Stablecoin-Pläne verfolgte.

Die App unterstützt derzeit hochverzinsliche Sparkonten, Kredit- und Debitkarten, Sofortkauf-Später-Zahlen-Kredite und sogar Mobilfunktarife. Indem Nutzern ermöglicht wird, BTC $121 760 24h Preisvolatilität: 1.8% Marktkapitalisierung: $2.43 T Vol. 24h: $70.19 B und ETH $4 504 24h Preisvolatilität: 2.1% Marktkapitalisierung: $543.55 B Vol. 24h: $39.83 B direkt in der App zu halten, könnten OnePay-Kunden in der Lage sein, Kryptowährung in Bargeld umzuwandeln. Dadurch wird es ihnen ermöglicht, Einkäufe im Geschäft zu tätigen oder Kreditkartensalden zu begleichen.

Der Schritt erfolgt, während Kryptowährungen in den USA eine breitere Akzeptanz finden und große Finanzinstitute nun in den Markt eintreten. Im letzten Monat kündigte Morgan Stanley an, dass es Privatkunden bald den Zugang zu Krypto über seine E-Trade-Tochtergesellschaft ermöglichen würde.

Zerohash wird OnePays Krypto-Angebote unterstützen und hat kürzlich mehr als 104 Millionen Dollar von führenden Finanzinstituten eingesammelt. Die Finanzierung steht im Einklang mit Zerohashs Strategie, mit Banken und Brokern zusammenzuarbeiten, um Krypto-Produkte zu entwickeln.

Krypto kann die Akzeptanz der OnePay-App steigern

Die App könnte stark von Walmarts massivem Vertriebsnetz profitieren. Sie wird an den Online- und In-Store-Kassensystemen des Einzelhändlers verfügbar sein und erreicht wöchentlich etwa 150 Millionen Amerikaner.

OnePay operiert jedoch als separate Einheit von Walmart. Dies ermöglicht es, ein breiteres Publikum über Walmart-Kunden hinaus zu bedienen, einschließlich Amerikaner, die von traditionellen Banken unterversorgt sind.

next

Der Beitrag "Walmart-Backed Fintech OnePay to Offer Bitcoin and Crypto Trading Via Banking App" erschien zuerst auf Coinspeaker.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4033+5.61%
Intuition
TRUST$0.2069-1.75%
Xrp Classic
XRPC$0.0007469+9.46%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02003+5.81%
Moonveil
MORE$0.00495-6.33%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die Suche nach dem neuen Krypto-Presale im Nov 2025 entwickelt sich zu einer globalen Schatzsuche, aber nur wenige Projekte brüllen wirklich, bevor die Masse sie entdeckt. MoonBull schreibt diese Geschichte neu mit einem Presale, der bereits Wellen der Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht durch leere Versprechungen, sondern durch bewährte, programmierte Mechanismen, die die Position jedes Besitzers stärken. [...]
ROAR
ROAR$0.0000248--%
Waves
WAVES$0.7367+0.24%
Notcoin
NOT$0.0007679-1.42%
Teilen
Coinstats2025/11/10 05:40

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,970.66
$105,970.66$105,970.66

+2.13%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,642.91
$3,642.91$3,642.91

+3.61%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.79
$166.79$166.79

+2.62%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4047
$2.4047$2.4047

+3.82%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18159
$0.18159$0.18159

+1.97%