Von Walmart unterstütztes Fintech-Unternehmen OnePay bietet Bitcoin- und Krypto-Handel über Banking-App an

Das von Walmart unterstützte Fintech-Unternehmen OnePay plant, später in diesem Jahr Handels- und Verwahrungsdienste für Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte in seiner Handy-App einzuführen. Laut anonymen Quellen, die von CNBC zitiert werden, wird die Plattform zunächst Zugang zu BTC und ETH bieten, mit Unterstützung des Startups Zerohash.

Walmarts OnePay führt Krypto-Handel in seiner "Everything App" ein

OnePay, 2021 von Walmart und dem Venture-Capital Unternehmen Ribbit Capital gegründet, strebt an, eine amerikanische Super-App für digitale Finanzen zu werden. Der Krypto-Handel scheint die neueste Ergänzung zu seiner Produktpalette zu sein. Dies ist eine wichtige Entwicklung, da der amerikanische Einzelhandelsriese Walmart bereits früher in diesem Jahr Stablecoin-Pläne verfolgte.

Die App unterstützt derzeit hochverzinsliche Sparkonten, Kredit- und Debitkarten, Sofortkauf-Später-Zahlen-Kredite und sogar Mobilfunktarife. Indem Nutzern ermöglicht wird, BTC $121 760 24h Preisvolatilität: 1.8% Marktkapitalisierung: $2.43 T Vol. 24h: $70.19 B und ETH $4 504 24h Preisvolatilität: 2.1% Marktkapitalisierung: $543.55 B Vol. 24h: $39.83 B direkt in der App zu halten, könnten OnePay-Kunden in der Lage sein, Kryptowährung in Bargeld umzuwandeln. Dadurch wird es ihnen ermöglicht, Einkäufe im Geschäft zu tätigen oder Kreditkartensalden zu begleichen.

Der Schritt erfolgt, während Kryptowährungen in den USA eine breitere Akzeptanz finden und große Finanzinstitute nun in den Markt eintreten. Im letzten Monat kündigte Morgan Stanley an, dass es Privatkunden bald den Zugang zu Krypto über seine E-Trade-Tochtergesellschaft ermöglichen würde.

Zerohash wird OnePays Krypto-Angebote unterstützen und hat kürzlich mehr als 104 Millionen Dollar von führenden Finanzinstituten eingesammelt. Die Finanzierung steht im Einklang mit Zerohashs Strategie, mit Banken und Brokern zusammenzuarbeiten, um Krypto-Produkte zu entwickeln.

Krypto kann die Akzeptanz der OnePay-App steigern

Die App könnte stark von Walmarts massivem Vertriebsnetz profitieren. Sie wird an den Online- und In-Store-Kassensystemen des Einzelhändlers verfügbar sein und erreicht wöchentlich etwa 150 Millionen Amerikaner.

OnePay operiert jedoch als separate Einheit von Walmart. Dies ermöglicht es, ein breiteres Publikum über Walmart-Kunden hinaus zu bedienen, einschließlich Amerikaner, die von traditionellen Banken unterversorgt sind.

Der Beitrag "Walmart-Backed Fintech OnePay to Offer Bitcoin and Crypto Trading Via Banking App" erschien zuerst auf Coinspeaker.