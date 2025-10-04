Walmart App unterstützt Bitcoin und Ethereum dank neuem Deal

Die Handy-App des Einzelhandelsriesen wird es Benutzern bald ermöglichen, digitale Vermögenswerte zu kaufen, zu speichern und auszugeben, wobei Bitcoin und Ethereum die ersten verfügbaren Tokens sein werden.

Laut Berichten wird die Einführung in der zweiten Jahreshälfte durch eine Partnerschaft mit Zerohash beginnen, einem Startup, das sich auf Stablecoin- und Krypto-Infrastruktur spezialisiert hat.

Durch die Integration von Handel und Verwahrung in der OnePay-App benötigen Kunden keine externen Börsen oder Wallets mehr – sie können BTC oder ETH sofort in Dollar umwandeln und das Guthaben für Walmart-Einkäufe oder Kartenrückzahlungen verwenden.

Die Erweiterung ist ein weiterer Schritt in Walmarts Strategie, OnePay in eine umfassende digitale Finanzplattform zu verwandeln. Die App bietet bereits hochverzinsliche Sparkonten, Debitkarten, Buy Now Pay Later-Dienste und eine mobile Wallet an.

Die Hinzufügung von Krypto-Funktionalität positioniert sie nicht nur als Konkurrent zu Banken, sondern auch zu Fintechs wie PayPal und Cash App, die bereits in digitale Vermögenswerte eingestiegen sind.

Für Walmart geht es bei diesem Schritt weniger um Spekulation und mehr um Nutzen. Indem das Unternehmen Käufern eine Möglichkeit bietet, Kryptowährungen in ihre täglichen Ausgaben zu integrieren, hilft es dabei, digitale Vermögenswerte näher an die Mainstream-Akzeptanz heranzuführen. Analysten sagen, dies könnte ein Modell für andere große Einzelhändler sein, die Kundenbindung durch Fintech-Ökosysteme aufbauen wollen.

