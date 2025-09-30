BörseDEX+
Bitcoin Magazine

Wall Street übernimmt die Führung bei Bitcoin-Optionen, da BlackRocks iShares Coinbases Deribit überholt

Der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock Inc. hat die Deribit-Plattform von Coinbase Global Inc. überholt und ist zum weltweit größten Handelsplatz für Bitcoin-Optionen geworden.

Das offene Interesse an Optionen, die an den an der Nasdaq notierten IBIT gebunden sind, erreichte nach dem Vertragsablauf am Freitag fast 38 Milliarden Dollar, verglichen mit 32 Milliarden Dollar bei Deribit, laut Bloomberg.

Das 2016 gegründete Deribit war lange Zeit die dominante Drehscheibe für Bitcoin-Derivate. Im Gegensatz dazu startete IBIT den Optionshandel erst im November 2024, was seinen rasanten Aufstieg umso bemerkenswerter macht.

Im Juni dieses Jahres setzte IBIT einen neuen Maßstab in der ETF-Welt und überschritt 70 Milliarden Dollar an verwaltetem Vermögen (AUM) in nur 341 Handelstagen — so schnell hat noch kein ETF dieses Niveau erreicht. 

Zum Vergleich: SPDR Gold Shares (GLD) brauchte 1.691 Tage, um den gleichen Meilenstein zu erreichen, während andere große ETFs wie VOO, IEFA und IEMG zwischen 1.700 und 2.000 Tage benötigten. 

Später im Juli erreichte IBIT 80 Milliarden Dollar AUM in nur 374 Tagen — fast fünfmal schneller als Vanguards S&P 500 ETF, der 1.814 Tage brauchte.

Das schnelle Wachstum des ETF fiel mit der damaligen Bitcoin-Rally zusammen. 

US-basierte Regulierung

Diese Verschiebung spiegelt eine breitere strukturelle Transformation in den Kryptomärkten wider. Während Offshore-Derivateplattformen historisch von Hebelwirkung und risikoreichen Handelsgeschäften profitierten, verlagert sich das Gravitationszentrum hin zu regulierten, US-basierten Handelsplätzen. 

IBIT, derzeit der weltweit größte Bitcoin-ETF mit einem Vermögen von 84 Milliarden Dollar, profitiert von einem positiven Kreislauf: erhöhte Optionsliquidität steigert die Glaubwürdigkeit, zieht mehr Kapital an und vertieft den Markt weiter.

Trotz der Verschiebung behält Deribit — das im August für etwa 2,9 Milliarden Dollar von Coinbase übernommen wurde — seine starke Anhängerschaft unter Krypto-nativen Händlern. 

Die anhaltende Beliebtheit der Plattform unterstreicht, dass während Wall Street an Einfluss gewinnt, Offshore- und dezentralisierte Handelsplätze für spekulative und experimentelle Handelsgeschäfte weiterhin wichtig bleiben.

Dieser Beitrag "Wall Street übernimmt die Führung bei Bitcoin-Optionen, da BlackRocks iShares Coinbases Deribit überholt" erschien zuerst auf Bitcoin Magazine und wurde von Micah Zimmerman verfasst.

Quelle: https://bitcoinmagazine.com/markets/wall-street-takes-the-lead-in-bitcoin-options-as-blackrocks-ishares-overtakes-coinbases-deribit

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

